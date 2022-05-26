14 человек доказали, что любовь можно выразить разными способами

Любовь, которую мы получаем от других, меняет нашу жизнь. Обмен светлыми и искренними эмоциями напрямую связан с ощущением счастья. Обычно чувства выражают словами, но есть и другие способы продемонстрировать привязанность к людям, которые нам дороги.

ADME собрал 14 примеров того, как люди проявили фантазию, выразив свою любовь. И мы гарантируем: вы почувствуете тепло от этих фотографий.

1. «Моя девушка сказала, что хочет причесать мне волосы... на ногах!»

2. «Дедушка моего друга сделал для своего кота деревянную полку, чтобы тот мог сидеть на одном уровне с хозяином»

3. «Я взяла котенка за несколько недель до того, как узнала, что беременна. Всю беременность он был очень ласковым, а сейчас просто обожает мою дочку»

4. «Моя 12-летняя сестра испекла этот торт на мой день рождения. На нем собраны все мои любимые покемоны»

5. «Худший год в моей жизни, борьба с депрессией... Но благодаря вот этому мой день удался!»

«Я надеюсь, что ты веришь в себя так же, как я верю в тебя. Моему сыну. Никогда не забывай, что я всегда буду тебя любить».

6. «Моя жена любит есть фрукты на ночь. И недавно я решил, что нужно подходить к этому с огоньком»

7. «У моего „сыночка“ Коджи сегодня 4-й день рождения! Я испекла для него тортик»

8. «У моей бабушки болезнь Альцгеймера, и она меня не помнит. Тем не менее, когда я сел рядом с ней сегодня вечером, она взяла меня за руку и не отпускала»

9. «Мой муж восполнил всю мою детскую коллекцию Polly Pockets»

«Я много переезжала, когда была моложе, и не всегда могла взять с собой все свои вещи».

10. «Моя жена, зная, что я люблю бутерброды и не люблю типичные романтические штучки в День святого Валентина, сделала мне букет из мясных розочек»

11. «Моя дочь принесла это домой в первый день учебы в 3-м классе. Я таю»

12. «Примерно 11 лет я хотела миксер Kitchen Aid. И вот в День матери я проснулась и увидела его в подарок от мужа и дочери! Я даже прослезилась»

13. «Длина звуковой волны, когда мама говорит „Я люблю тебя“, и образец ее почерка. Она ушла из жизни 2 месяца назад»

14. «Я отдала почку своему парню. Это наша первая фотография после операции»