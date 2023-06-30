Гарри Стайлс остановил концерт ради того, чтобы его беременная поклонница могла спокойно сходить в уборную

Гарри Стайлс известен тем, что во время концертов очень много общается с публикой. Так, в сети стало популярным видео, где певец на очередном своем шоу вновь завел беседу с фанатом. На этот раз — с беременной женщиной.

Дама (ее зовут Сиан) спросила у кумира совета, как ей лучше назвать будущего малыша. Пока Гарри с поклонницей вели диалог, чуткий артист заметил, что фанатка явно хочет в туалет. Он не смутился и спросил напрямую. После этого Стайлс обратился к публике с вопросом: «Вы согласны, что Сиан очень важно выйти?» А потом сказал фанатке, что, если та отойдет ненадолго, он может остановить шоу, чтобы она ничего не пропустила. Зрители встретили поступок Гарри одобрением.

Фанатка ушла в туалет, и Гарри в ее отсутствие действительно не спел ни одной песни. Все это время певец изучал надписи на плакатах поклонников и просто общался с публикой, чтобы никто не заскучал. А когда она вернулась, он еще и помог даме выбрать имя будущему ребенку. Стайлс поинтересовался вариантами. Девушка перечислила: Стиви, Рейв, Харли и Калеб. Тогда певец предложил зрителям поаплодировать тому, которое больше нравится.

Гарри Стайлс уже не в первый раз проявляет чуткость и внимание к своим поклонникам. Например, как-то раз он прервал концерт ради того, чтобы найти в толпе свою школьную учительницу и поприветствовать ее. Обнаружив женщину, Гарри так ликовал, что даже встал на колени (на фото ниже). Потом певец спросил у учительницы, как дела, и поблагодарил ее за то, что учила его.

А однажды Стайлс вообще отдал микрофон зрителю, который попросил позволить ему спеть пару строчек для своей возлюбленной. Благодаря певцу поклонник смог сделать предложение девушке прямо во время концерта.

Некоторые знаменитости и впрямь поражают тем, насколько они тепло относятся к своим фанатам. Например, такие звезды мировой величины, как Джонни Депп, могут запросто пообщаться и даже подружиться с обычными людьми вроде стюардессы.

Фото на превью Chris Pizzello / Invision / East News