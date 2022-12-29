10+ любителей готовить рассказали о секретных ингредиентах, которые выводят вкус еды на новый уровень

Кулинария — это не просто готовка, чтобы набить живот, а целое искусство. Почти волшебство, если уж на то пошло: мы, как алхимики, смешиваем ингредиенты в разных пропорциях и получаем такой результат, что пальчики оближешь. И самое интересное, иногда можно использовать привычную приправу для чего-то совершенно другого и получить умопомрачительное блюдо. Вот пользователи сети, к примеру, взяли да и поделились своими секретными ингредиентами, которые помогают им готовить как Джейми Оливер и Гордон Рамзи, вместе взятые.

Сливочное масло

Жиры — это один из главных элементов, необходимых, чтобы круто готовить. Они придают еде вкус и сытность. Для многих людей таким источником жиров как раз и является сливочное масло. И эксперты утверждают, что нет ничего страшного в том, чтобы иногда на нем готовить (чередуя с тем же оливковым). О, добро пожаловать во французскую кухню! © BigCommieMachine / Reddit

Когда будете жарить стейки, бросьте в сковороду кусочек сливочного масла. Ням-ням! © IllIIIlIllIlIIlIllI / Reddit

Лимонный сок

Согласитесь, лимонный сок участвует в приготовлении пищи непозволительно редко. Мы можем, к примеру, полить им запеченную рыбу, но не более того. А между тем лимон так же важен, как и соль. Он добавляет вкусу привычного блюда ту многогранность, которой так часто не хватает. А кроме того, лимонный сок несколько снижает жирность и тяжесть еды. Добавляю его всюду. Вы подумаете, что блюдо станет со вкусом лимона, но это вообще не так! Кислота просто раскрывает вкус, как и соль. Друзья говорят, что я готовлю лучшее картофельное пюре, а все из-за того, что я добавляю в него лимонный сок. © Fobeedo / Reddit

Все верно! А еще можно добавить лимонный сок, если еда слишком острая. © harrypotterfan04 / Reddit

Копченая паприка

Эта приправа — родственник сладкой паприки, только с восхитительным дымным ароматом. Добавлять ее можно буквально всюду: в мясо, картошку, гуляш, даже в яичницу — если вы, конечно, любите копченый вкус. Однако с ней можно переборщить, так что, если раньше не добавляли ее в какое-то блюдо, начните буквально с пары щепоток.

Моя любимая приправа к растительным белкам. Обычно они довольно безвкусные и их нужно буквально утопить в специях, чтобы они приобрели вкус. А паприка творит чудеса с соевыми продуктами, к примеру. © DrAgonit3 / Reddit

А можно смешать ее с майонезом и получить идеальный «копченый» майонез, чтобы мазать на бутерброды. © ProspectOne / Reddit

Кунжутное масло

Кунжутное масло богато полезными веществами. Но в первую очередь оно славится своим необычным вкусом — этот продукт способен добавить азиатских ноток любому блюду. В большинстве рецептов требуется не обычное масло, а из обжаренных кунжутных семян: у него более сильный аромат и вкус. Это вкуснейшая добавка к маринадам. © kumquatkilla1 / Reddit

И любой салат тоже улучшит. © flipfloptshirt / Reddit

Рыбный соус

Удивительно, но у соуса, который называется «рыбным», нет вкуса рыбы. Он может использоваться буквально везде: в качестве маринада, во время жарки, можно добавлять его в супы и жаркое, а можно заправлять им салаты. Рыбный соус добавляет блюдам пикантность и тот самый вкус умами. Я вот терпеть не могу рыбу и морепродукты. Но при этом у меня в шкафу стоит 3 вида рыбного соуса. Не понимаю, как эта магия работает, но она работает! © Byzantine-alchemist / Reddit

Как-то я пытался приготовить жареный рис «как в ресторане» и с удивлением обнаружил, что в основном за его вкус отвечает как раз рыбный соус. © Surullian / Reddit

Корица

«Какой же это секрет?» — скажете вы. Корица совершенно необходима в выпечке, и практически ни одни булочки или тортики не обходятся без нее — это все знают. Но корицу можно добавлять не только в сладкие блюда: мясу и птице она тоже придаст восхитительный вкус. Добавьте корицу к мясному фаршу или просто к любому красному мясу. Всего щепотка, а каким многогранным станет вкус! Особенно если вы запекаете мясо или жарите на сковороде. © QuashItRealGood / Reddit

Фенхель

Фенхель, скажем так, штука на любителя — анисовый вкус нравится не всем. Но есть определенные продукты, которые раскрываются по максимуму именно с ним, — к примеру, морепродукты. И не только они. В любое блюдо, где есть помидоры, я добавляю фенхель. Неважно, семена или свежий, — эти два вкуса обалденно сочетаются друг с другом. © P0ster_Nutbag / Reddit

Коричневый сахар

Как и корица, этот ингредиент полезен не только в выпечке и сладких блюдах. Он придает нужную нотку сладости соусам, маринадам и даже бекону. Его можно использовать, чтобы запечь мясо с духовке с изумительной корочкой, например, или глазировать жареные овощи. Щепотка коричневого сахара в любое пикантное блюдо — и ваши гости будут без ума. © sedimentary-j / Reddit

Знакомые умоляют дать им точный рецепт моего супа, пасты, подливки — да вообще всего. Хотят знать, почему все такое вкусное. Я им не говорю, но вся фишка в сахаре. © nutcracker_78 / Reddit

Кленовый сироп

Настоящий кленовый сироп очень полезен. Он богат антиоксидантами и легко усваивается — легче, чем другие подсластители. Многие, возможно, слышали про блинчики с кленовым сиропом или про другую выпечку, но этот продукт гораздо более универсален и может спокойно использоваться в мясных и овощных блюдах. Капелька кленового сиропа придает свинине какой-то удивительный вкус, особенно если у вас хороший, настоящий кленовый сироп, насыщенный такой. © TheRaccoonDetective / Reddit

Лук-шалот

Шалот обладает более мягким и нежным вкусом, чем обычный лук — поэтому его смело можно добавлять в сыром виде в салаты, если вы не любитель резкого лукового вкуса и аромата. Его можно точно так же мариновать, карамелизовать и обжаривать, как и обычный лук. Лук-шалот очень хорошо сочетается с яйцами. © kategoad / Reddit

Он словно лук и чеснок вместе. © Positive_Parking_954 / Reddit

Почти везде, где я раньше использовал обычный лук, теперь использую шалот. © iiamthepalmtree / Reddit