10 трюков, благодаря которым вы будете выбирать арбузы и дыни как профессионал

Арбузы и дыни зачастую радуют нас вплоть до середины осени, а их яркие краски согревают даже в холодные и пасмурные дни. Однако бывает так, что, несмотря на все уверения и обещания продавцов, домой из магазина мы приносим плоды, вкусовые качества которых далеки от идеальных. Впрочем, существуют признаки, знание которых поможет избежать неприятных ситуаций.

1. Спелый арбуз всегда тусклый

Идеальный арбуз можно купить, ориентируясь на цвет его корки. Так, у спелого арбуза кожура тусклая, а светлые полосы обычно кремовых или слегка желтоватых оттенков. Блестящие же и красивые плоды, как правило, оказываются недозрелыми.

2. Спелая дыня не должна быть слишком мягкой и светлой

sanpom / easyfotostock / East News , ossyugioh / easyfotostock / East News

Спелые и сладкие дыни всегда ярко-желтого цвета. Плоды светло-желтого или зеленоватого оттенка обычно незрелые, а слишком мягкая кожура указывает на их низкое качество.

3. На спелом арбузе обычно есть желтое пятно

Смело несите к столу арбуз с большим оранжевым или кремово-желтым пятном на корке. Яркое «полевое пятно» указывает на насыщенный вкус мякоти и подходящие для созревания плода климатические условия.

4. На вкусной дыне обязательно есть круглое углубление

tvirbickis / easyfotostock / East News , Alexshyripa / easyfotostock / East News

Круглое углубление, которое остается на дыне после ее разъединения со стеблем, — еще одна подсказка, которая помогает определить состояние плода. В идеале ямка должна быть гладкой и круглой.

5. Вкусный арбуз обычно тяжелый

Чтобы выбрать арбуз из нескольких предложенных, просто попробуйте их все слегка приподнять. Идеальный арбуз обычно небольшой, но увесистый: чем плотнее его мякоть, тем выше в ней содержание сахара и воды.

6. На идеальном арбузе есть мелкие несовершенства

Мягкие участки на корке — признаки не самого вкусного арбуза. Вместе с тем наличие желтых и коричневых пятен говорит об особой его сладости. Такие «несовершенства» появляются там, где излишки сахара раньше просачивались сквозь корку.

7. Спелый арбуз при постукивании издает гулкий звук

Этот старый как сама жизнь лайфхак помогает остановить свой выбор на по-настоящему спелом арбузе. Слегка постучите по корке и прислушайтесь, какой именно звук получается. В идеале «арбузная мелодия» должна быть гулкой и напоминать вибрацию при стуке в дверь. Слишком звонкий арбуз почти наверняка будет неспелым, а слишком глухой — перезревшим.

8. Хороший арбуз пахнет свежестью

Вкусный арбуз можно определить и по запаху, который исходит от места крепления плода к стеблю. Для того чтобы провести тест, необходимо просто надавить там пальцами. Аромат в этой точке должен быть свежим и слегка сладковатым.

9. Идеальный арбуз обычно круглой формы

East News

При покупке арбуза обращайте внимание и на его форму. Так, круглые арбузы обычно бывают сладкими, продолговатые же, как правило, оказываются водянистыми и менее ароматными.

10. Спелые арбузы всплывают в воде

Из-за низкой плотности спелые арбузы всплывают в воде даже несмотря на большой вес. Впрочем, то же самое происходит и с перезрелыми, и с высохшими плодами. Однако мы точно знаем, что незрелые арбузы тонут сразу же, как только попадают в воду.

А какие еще признаки спелости арбуза и дыни знаете вы?