Маринованные яйца по-английски и еще 12 вкусных и простых рецептов

Многие люди периодически задаются вопросом: «Почему от овсянки худеешь, а, например, от пельменей — нет?» Ведь хочется, чтобы еда была простой, вкусной и полезной одновременно. Тот перфекционист, кто это сможет объединить, вероятно, получит Нобелевскую премию. А пока мы постарались найти в интернете максимально элементарные и аппетитные рецепты блюд со всего мира, чтобы наши читатели легко могли побаловать себя чем-то новеньким.

Сосиски в сушках

Простая и сытная закуска из обычных ингредиентов с оригинальной подачей. Ингредиенты: сосиски;

сушки;

молоко;

сыр;

сметана / майонез. Приготовление: Нанизываем сушки на сосиски. Для этого нужно подобрать в магазине сушки правильного диаметра. На одну сосиску уходит порядка 6–7 сушек. Замачиваем заготовки в молоке примерно на 10–15 минут. Важно следить за тем, чтобы сушки не превратились в кашу. Укладываем заготовки в форму для выпечки и смазываем сметаной или майонезом. Сверху посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку, разогретую до 180–200 градусов, на 10 минут.

Оладушки из банана

Ингредиенты: бананы — 3 шт.;

яйца — 3 шт.;

кислый йогурт — 200 г;

замороженные ягоды — 100 г;

овсянка — 4 ст. л. Приготовление: Все ингредиенты кладем в одну миску и взбиваем блендером. Обжариваем по 1 минуте с каждой стороны Кстати, для приготовления этого блюда также можно использовать почерневшие и перезревшие бананы, которые обычно выглядят неаппетитно, а выбрасывать жалко.

Ньокки

Ньокки, или итальянские клецки, стали весьма популярны не только у себя на родине, но и во всем мире. Из них легко и быстро можно приготовить сытный обед или ужин и даже сделать это с детьми! Ингредиенты: картофель молодой — 700 г (6–7 шт.);

желток — 1 шт.;

мука — 80 г (0,5 стакана объемом 250 мл);

соль/перец — по вкусу. Приготовление: Чистим и отвариваем картофель до полной готовности. Разминаем готовый картофель любым способом — вилкой, толкушкой или блендером. Постепенно добавляем муку, желток, специи и тщательно замешиваем тесто. По желанию можно добавить еще и брокколи — так будет полезнее. Делим получившееся тесто на маленькие кусочки и скатываем ньокки. В оригинале они овальные, но можно придать им любую форму (и покреативить с детьми). Размер — чуть меньше очищенного грецкого ореха. Кипятим воду и небольшими порциями варим ньокки от 1 до 2 минут. При готовности они всплывают на поверхность. Раскладываем по тарелкам. Можно подавать с любимым соусом.

Сэндвичи без хлеба

Если дома вдруг не оказалось хлеба, а так хочется бутерброд, то этот рецепт спасет положение. Ингредиенты: картофель — 1 шт.;

сыр;

колбаса;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари. Приготовление: Отвариваем картофель, остужаем и режем на ломтики шириной примерно 1 см. Обваливаем ломтики в панировке и отправляем на разогретую сковородку. Подрумяниваем заготовки наших сэндвичей с одной стороны, переворачиваем и выкладываем сверху пару слайсов сыра и колбасы, накрываем сверху еще одним ломтиком картофеля.

Паста с фетой и черри

Ингредиенты: спагетти — 130 г;

сыр фета — 130 г;

помидоры черри — 350 г;

масло оливковое — 60 мл (4 ст. л.);

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

орегано сушеный — 0,5 ч. л.;

базилик свежий — 1–2 веточки. Приготовление: На мелкой терке натираем чеснок. В форму для запекания кладем фету одним куском, а вокруг него выкладываем целые помидоры. Поливаем все оливковым маслом (3 ст. л.), сверху сыпем черный перец, орегано и чеснок. Ставим в разогретую духовку на 30 минут при 200 градусах. Через 20 минут кипятим воду, добавляем соль и оставшееся оливковое масло. Высыпаем туда спагетти и варим до готовности. Когда сыр фета подрумянится, а помидоры полопаются и выделят сок, достаем форму из духовки. Лопаткой разминаем и перемешиваем сыр, помидоры и выделившийся сок в однородный соус. Если жидкости мало, доливаем 1–2 ст. л. воды из-под макарон. Добавляем мелко нарезанный базилик. Спагетти откидываем на дуршлаг и перекладываем в горячий соус. Все перемешиваем и оставляем на 1 минуту, чтобы соус впитался в спагетти. Паста подается горячей.

Завтрак с яйцом

Ингредиенты: хлеб для тостов;

сыр;

колбаса;

яйцо — 1 шт.;

кетчуп. Приготовление: Собираем бутерброд: ломтик хлеба намазываем кетчупом и выкладываем начинку из сыра и колбасы. Накрываем сверху хлебом и делаем в нем ложкой углубление. В углубление разбиваем яйцо. Посыпаем тертым сыром. Отправляем в духовку на 10 минут при 180 градусах.

Перекус в школу за 10 минут

Ингредиенты: кефир — 100 мл;

яйцо — 1 шт.;

сода — 1/4 ч. л.;

соль — по вкусу;

масло оливковое — 1 ст. л.;

мука рисовая — 50 г;

сыр твердый — 80 г. Приготовление: В кефир добавляем соду, хорошо перемешиваем. Взбиваем яйцо, солим по вкусу, еще раз перемешиваем. Постепенно вводим муку, тщательно размешивая, чтобы тесто получилось, как на блины. В конце добавляем оливковое масло. Натираем сыр на крупной терке, ставим разогреваться сковороду. На разогретую сухую сковороду выливаем тесто, делая из него блинчик. Когда верх схватится, посыпаем частью сыра. Складываем пополам и еще держим по полминуты с каждой стороны.

Шоколадные наггетсы

Куриные наггетсы были изобретены в 1950-х годах. За 70 лет это блюдо заслужило любовь множества человек, особенно тех, кто обожает фастфуд. Мы же предлагаем вам и вовсе революционный рецепт — наггетсы с шоколадом. Ингредиенты: шоколад;

хлеб для тостов;

яйца;

панировочные сухари. Приготовление: Хлеб чуть раскатываем скалкой, внутрь кладем по кусочку шоколада. Накрываем вторым ломтиком хлеба, ножом или с помощью кружки вырезаем наггетсы из центра тоста. Опускаем в яйцо и слепляем края, окончательно формируя закрытый кружочек с шоколадом внутри. Панируем в сухарях. Обжариваем на сковороде до румяной корочки. Лайфхак. Вместо панировки можно использовать корочки, оставшиеся от тостов при приготовлении. Высушиваем их в духовке до состояния сухарей и натираем на терке. И простая альтернатива покупной панировке перед нами.

Жюльен в хлебе

Ингредиенты: булочки — 6 шт.;

шампиньоны — 600 г;

оливковое масло;

чеснок — 2 зубчика;

филе куриное — 300 г;

сыр твердый — 180 г;

соль / специи по вкусу;

сметана (20 %) — 150 г. Приготовление: На оливковом масле обжариваем чеснок. Добавляем порезанную кубиками куриную грудку. Солим и добавляем специи по вкусу. Когда курица пожарилась, перекладываем ее в отдельную тарелку, а на той же сковороде готовим грибы до испарения всей влаги. На булочке отрезаем «шапочку» и вырезаем мякоть, но не всю: около 1 см по краям оставляем. На мелкой терке трем сыр, добавляем туда сметану и перемешиваем. Смешиваем грибы, курицу и сыр со сметаной и наполняем получившейся смесью булочки. Сверху посыпаем сыром, закрываем хлебной крышечкой и ставим на 10 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Пиццекексы

Ингредиенты: яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сметана — 1 ст. л.;

сыр — 200 г;

колбаса — 100 г;

помидоры черри — 10 шт. Приготовление: Смешиваем яйца, разрыхлитель и сметану. В получившуюся смесь добавляем порезанные сыр, колбасу и помидоры и все это перемешиваем. Заполняем формы для кексов и отправляем в духовку на 20 минут.

Запеченные пельмени

Ингредиенты: пельмени — 500 г;

грибы — 300 г;

чеснок — 2 зубчика;

сливки — 200 мл;

сыр — 100 г;

перец / соль по вкусу. Приготовление: Обжариваем лук, затем к нему добавляем грибы и чеснок. Добавляем соль и перец. Добавляем молоко и сыр. Продолжаем готовить на сковороде до загустения массы и расплавления сыра. Пельмени обжариваем во фритютре или на сковороде до золотистой корочки. Перекладываем в форму для запекания или горшочки. Сверху поливаем получившейся смесью и посыпаем сыром. Ставим в духовку на 5–10 минут.

Маринованные яйца по-английски

Маринованные яйца обычно представляют собой яйца, которые сварили вкрутую и замариновали в уксусе или рассоле. Это блюдо пользуется большой популярностью во всем мире в качестве закуски. В каждой местности его могут готовить по-своему, а мы предлагаем вам один из рецептов маринованных яиц по-английски. Ингредиенты: куриные или перепелиные яйца (столько, чтобы заполнить двухлитровую банку);

1 литр яблочного уксуса;

3 или 4 сушеных красных перца чили;

15 г свежего имбиря, очищенного и тонко нарезанного;

15 г семян горчицы;

15 г перца горошком;

10 г семян кориандра. Приготовление: 1. Варим яйца вкрутую (перепелиные яйца — 2 минуты, куриные — 8–10 минут). Потом сливаем воду и даем яйцам остыть. 2. Готовим маринад: наливаем уксус в кастрюлю, добавляем специи и кипятим все это 5 минут. Затем маринад надо процедить, накрыть чем-нибудь и дать ему остыть. 3. Яйца очищаем от скорлупы, промываем под краном и укладываем в стерилизованные банки. Затем заливаем маринадом так, чтобы яйца были полностью им прикрыты. Добавляем несколько специй в банку и плотно ее закрываем. 4. Оставляем яйца примерно на 2 недели в прохладном темном месте. По истечении этого срока можно баловать себя вкусной закуской.



«Райское наслаждение» в домашних условиях

Ингредиенты: сгущенка — 1 банка (400 г);

кокосовая стружка — 150 г;

масло сливочное — 180 г;

шоколад — 3 плитки (300 г). Приготовление: Ставим кастрюлю на разогретую плиту и смешиваем в ней сгущенку, кокосовую стружку и масло. Готовим до тех пор, пока масса не станет густой и однородной. Полученную смесь выкладываем в форму и утрамбовываем. Предварительно можно поместить в форму пищевую пленку, чтобы смесь было потом легче оттуда доставать. Разрезаем массу на «кирпичики». Растапливаем шоколад и окунаем в него получившиеся кусочки. Ставим в холодильник на 30 минут.

Внимание: в марте 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.