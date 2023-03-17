Маринованные яйца по-английски и еще 12 вкусных и простых рецептов
Многие люди периодически задаются вопросом: «Почему от овсянки худеешь, а, например, от пельменей — нет?» Ведь хочется, чтобы еда была простой, вкусной и полезной одновременно. Тот перфекционист, кто это сможет объединить, вероятно, получит Нобелевскую премию. А пока мы постарались найти в интернете максимально элементарные и аппетитные рецепты блюд со всего мира, чтобы наши читатели легко могли побаловать себя чем-то новеньким.
Сосиски в сушках
Простая и сытная закуска из обычных ингредиентов с оригинальной подачей.
Ингредиенты:
- сосиски;
- сушки;
- молоко;
- сыр;
- сметана / майонез.
- Нанизываем сушки на сосиски. Для этого нужно подобрать в магазине сушки правильного диаметра. На одну сосиску уходит порядка 6–7 сушек.
- Замачиваем заготовки в молоке примерно на 10–15 минут. Важно следить за тем, чтобы сушки не превратились в кашу.
- Укладываем заготовки в форму для выпечки и смазываем сметаной или майонезом. Сверху посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку, разогретую до 180–200 градусов, на 10 минут.
Оладушки из банана
Ингредиенты:
- бананы — 3 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- кислый йогурт — 200 г;
- замороженные ягоды — 100 г;
- овсянка — 4 ст. л.
- Все ингредиенты кладем в одну миску и взбиваем блендером.
- Обжариваем по 1 минуте с каждой стороны
Кстати, для приготовления этого блюда также можно использовать почерневшие и перезревшие бананы, которые обычно выглядят неаппетитно, а выбрасывать жалко.
Ньокки
Ньокки, или итальянские клецки, стали весьма популярны не только у себя на родине, но и во всем мире. Из них легко и быстро можно приготовить сытный обед или ужин и даже сделать это с детьми!
Ингредиенты:
- картофель молодой — 700 г (6–7 шт.);
- желток — 1 шт.;
- мука — 80 г (0,5 стакана объемом 250 мл);
- соль/перец — по вкусу.
- Чистим и отвариваем картофель до полной готовности.
- Разминаем готовый картофель любым способом — вилкой, толкушкой или блендером.
- Постепенно добавляем муку, желток, специи и тщательно замешиваем тесто. По желанию можно добавить еще и брокколи — так будет полезнее.
- Делим получившееся тесто на маленькие кусочки и скатываем ньокки. В оригинале они овальные, но можно придать им любую форму (и покреативить с детьми). Размер — чуть меньше очищенного грецкого ореха.
- Кипятим воду и небольшими порциями варим ньокки от 1 до 2 минут. При готовности они всплывают на поверхность.
- Раскладываем по тарелкам. Можно подавать с любимым соусом.
Сэндвичи без хлеба
Если дома вдруг не оказалось хлеба, а так хочется бутерброд, то этот рецепт спасет положение.
Ингредиенты:
- картофель — 1 шт.;
- сыр;
- колбаса;
- яйцо — 1 шт.;
- панировочные сухари.
- Отвариваем картофель, остужаем и режем на ломтики шириной примерно 1 см.
- Обваливаем ломтики в панировке и отправляем на разогретую сковородку.
- Подрумяниваем заготовки наших сэндвичей с одной стороны, переворачиваем и выкладываем сверху пару слайсов сыра и колбасы, накрываем сверху еще одним ломтиком картофеля.
Паста с фетой и черри
Ингредиенты:
- спагетти — 130 г;
- сыр фета — 130 г;
- помидоры черри — 350 г;
- масло оливковое — 60 мл (4 ст. л.);
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- орегано сушеный — 0,5 ч. л.;
- базилик свежий — 1–2 веточки.
- На мелкой терке натираем чеснок.
- В форму для запекания кладем фету одним куском, а вокруг него выкладываем целые помидоры. Поливаем все оливковым маслом (3 ст. л.), сверху сыпем черный перец, орегано и чеснок. Ставим в разогретую духовку на 30 минут при 200 градусах.
- Через 20 минут кипятим воду, добавляем соль и оставшееся оливковое масло. Высыпаем туда спагетти и варим до готовности.
- Когда сыр фета подрумянится, а помидоры полопаются и выделят сок, достаем форму из духовки.
- Лопаткой разминаем и перемешиваем сыр, помидоры и выделившийся сок в однородный соус. Если жидкости мало, доливаем 1–2 ст. л. воды из-под макарон. Добавляем мелко нарезанный базилик.
- Спагетти откидываем на дуршлаг и перекладываем в горячий соус.
- Все перемешиваем и оставляем на 1 минуту, чтобы соус впитался в спагетти. Паста подается горячей.
Завтрак с яйцом
Ингредиенты:
- хлеб для тостов;
- сыр;
- колбаса;
- яйцо — 1 шт.;
- кетчуп.
- Собираем бутерброд: ломтик хлеба намазываем кетчупом и выкладываем начинку из сыра и колбасы.
- Накрываем сверху хлебом и делаем в нем ложкой углубление.
- В углубление разбиваем яйцо.
- Посыпаем тертым сыром.
- Отправляем в духовку на 10 минут при 180 градусах.
Перекус в школу за 10 минут
Ингредиенты:
- кефир — 100 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- сода — 1/4 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- масло оливковое — 1 ст. л.;
- мука рисовая — 50 г;
- сыр твердый — 80 г.
- В кефир добавляем соду, хорошо перемешиваем. Взбиваем яйцо, солим по вкусу, еще раз перемешиваем. Постепенно вводим муку, тщательно размешивая, чтобы тесто получилось, как на блины. В конце добавляем оливковое масло.
- Натираем сыр на крупной терке, ставим разогреваться сковороду.
- На разогретую сухую сковороду выливаем тесто, делая из него блинчик.
- Когда верх схватится, посыпаем частью сыра.
- Складываем пополам и еще держим по полминуты с каждой стороны.
Шоколадные наггетсы
Куриные наггетсы были изобретены в 1950-х годах. За 70 лет это блюдо заслужило любовь множества человек, особенно тех, кто обожает фастфуд. Мы же предлагаем вам и вовсе революционный рецепт — наггетсы с шоколадом.
Ингредиенты:
- шоколад;
- хлеб для тостов;
- яйца;
- панировочные сухари.
- Хлеб чуть раскатываем скалкой, внутрь кладем по кусочку шоколада.
- Накрываем вторым ломтиком хлеба, ножом или с помощью кружки вырезаем наггетсы из центра тоста.
- Опускаем в яйцо и слепляем края, окончательно формируя закрытый кружочек с шоколадом внутри.
- Панируем в сухарях.
- Обжариваем на сковороде до румяной корочки.
Лайфхак. Вместо панировки можно использовать корочки, оставшиеся от тостов при приготовлении. Высушиваем их в духовке до состояния сухарей и натираем на терке. И простая альтернатива покупной панировке перед нами.
Жюльен в хлебе
Ингредиенты:
- булочки — 6 шт.;
- шампиньоны — 600 г;
- оливковое масло;
- чеснок — 2 зубчика;
- филе куриное — 300 г;
- сыр твердый — 180 г;
- соль / специи по вкусу;
- сметана (20 %) — 150 г.
- На оливковом масле обжариваем чеснок.
- Добавляем порезанную кубиками куриную грудку.
- Солим и добавляем специи по вкусу.
- Когда курица пожарилась, перекладываем ее в отдельную тарелку, а на той же сковороде готовим грибы до испарения всей влаги.
- На булочке отрезаем «шапочку» и вырезаем мякоть, но не всю: около 1 см по краям оставляем.
- На мелкой терке трем сыр, добавляем туда сметану и перемешиваем.
- Смешиваем грибы, курицу и сыр со сметаной и наполняем получившейся смесью булочки.
- Сверху посыпаем сыром, закрываем хлебной крышечкой и ставим на 10 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
Пиццекексы
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- сыр — 200 г;
- колбаса — 100 г;
- помидоры черри — 10 шт.
- Смешиваем яйца, разрыхлитель и сметану.
- В получившуюся смесь добавляем порезанные сыр, колбасу и помидоры и все это перемешиваем.
- Заполняем формы для кексов и отправляем в духовку на 20 минут.
Запеченные пельмени
Ингредиенты:
- пельмени — 500 г;
- грибы — 300 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- сливки — 200 мл;
- сыр — 100 г;
- перец / соль по вкусу.
- Обжариваем лук, затем к нему добавляем грибы и чеснок.
- Добавляем соль и перец.
- Добавляем молоко и сыр. Продолжаем готовить на сковороде до загустения массы и расплавления сыра.
- Пельмени обжариваем во фритютре или на сковороде до золотистой корочки. Перекладываем в форму для запекания или горшочки.
- Сверху поливаем получившейся смесью и посыпаем сыром.
- Ставим в духовку на 5–10 минут.
Маринованные яйца по-английски
Маринованные яйца обычно представляют собой яйца, которые сварили вкрутую и замариновали в уксусе или рассоле. Это блюдо пользуется большой популярностью во всем мире в качестве закуски. В каждой местности его могут готовить по-своему, а мы предлагаем вам один из рецептов маринованных яиц по-английски.
Ингредиенты:
- куриные или перепелиные яйца (столько, чтобы заполнить двухлитровую банку);
- 1 литр яблочного уксуса;
- 3 или 4 сушеных красных перца чили;
- 15 г свежего имбиря, очищенного и тонко нарезанного;
- 15 г семян горчицы;
- 15 г перца горошком;
- 10 г семян кориандра.
1. Варим яйца вкрутую (перепелиные яйца — 2 минуты, куриные — 8–10 минут). Потом сливаем воду и даем яйцам остыть.
2. Готовим маринад: наливаем уксус в кастрюлю, добавляем специи и кипятим все это 5 минут. Затем маринад надо процедить, накрыть чем-нибудь и дать ему остыть.
3. Яйца очищаем от скорлупы, промываем под краном и укладываем в стерилизованные банки. Затем заливаем маринадом так, чтобы яйца были полностью им прикрыты. Добавляем несколько специй в банку и плотно ее закрываем.
4. Оставляем яйца примерно на 2 недели в прохладном темном месте. По истечении этого срока можно баловать себя вкусной закуской.
«Райское наслаждение» в домашних условиях
Ингредиенты:
- сгущенка — 1 банка (400 г);
- кокосовая стружка — 150 г;
- масло сливочное — 180 г;
- шоколад — 3 плитки (300 г).
- Ставим кастрюлю на разогретую плиту и смешиваем в ней сгущенку, кокосовую стружку и масло. Готовим до тех пор, пока масса не станет густой и однородной.
- Полученную смесь выкладываем в форму и утрамбовываем. Предварительно можно поместить в форму пищевую пленку, чтобы смесь было потом легче оттуда доставать.
- Разрезаем массу на «кирпичики».
- Растапливаем шоколад и окунаем в него получившиеся кусочки.
- Ставим в холодильник на 30 минут.
Не только сами рецепты, но и интересные факты об истории тех или иных блюд возбуждают зверский аппетит. Так и хочется взять и приготовить нечто эдакое, и здесь вам помогут наши предыдущие статьи на эту тему:
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