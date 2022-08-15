13 досадных кулинарных ошибок, которые мешают нам вкусно готовить

Все мы любим маленькие хитрости, которые позволяют готовить блюда легко и просто. Но порой для того, чтобы получить вкусное кушанье, важно не освоить какой-то новый прием, а отказаться от старых кулинарных привычек. Например, запекать картошку в фольге или мариновать при комнатной температуре.

Иногда нам в ADME кажется, что готовка — это не высшая математика и ошибки на кухне простительны. Но каждый раз, когда мы прислушиваемся к советам профессионалов и избавляемся от старых привычек, выясняется, что так и правда быстрее, а порой даже безопаснее.

Посыпать горячие блюда специями прямо из баночки

Не стоит насыпать специи прямо из баночки в кипящий суп или бурлящее рагу. Даже добавлять в горячее какао немного корицы из пакетика — плохая идея. Поднимающийся от еды пар попадает в контейнер, а лишняя влага — одна из самых больших угроз для хранения специй. От ее воздействия не только теряется их вкус и образуются комки, это также чревато появлением плесени. После такого обращения хоть выбрасывай всю баночку, ведь ее содержимое может быть безнадежно испорчено.

Сплющивать котлеты во время жарки

Иногда так и хочется придавить слишком пухлую котлету лопаткой, чтобы она быстрее прожарилась на сковородке. Или, если мы готовим гамбургеры на гриле, — чтобы следы от решетки стали лучше видны и добавили еде эстетичности. Остановите этот порыв, ведь таким образом мы буквально выжимаем из котлеты влагу, а значит, прощайте, сочность и аромат.

Запекать в духовке картошку в фольге

Один из самых популярных способов запекания картошки, оказывается, и наиболее ошибочный. Так блюдо готовится дольше, ведь сначала должна нагреться сама фольга. Но главный минус метода состоит в том, что оболочка мешает испаряться влаге, и картофель фактически готовится на пару, что мешает образованию любимой многими хрустящей корочки.

Позволять рису кипеть и не взбивать его, когда он готов

При кипении вода испаряется быстрее, кроме того, активное бурление как бы перемешивает рисинки, заставляя крахмал отделяться и делать блюдо более липким. Вода должна лишь слегка побулькивать. А вот после доведения до готовности взрыхлить рис вилкой нужно обязательно, ведь так мы выпустим лишний пар и не позволим зернам стать переваренными из-за него.

Жарить куриные грудки прямо из холодильника

Многие из нас прекрасно знают, что жарить мясо, которое только что достали из холодильника, — плохая идея, но при этом почему-то забывают, что это правило распространяется и на курицу. Когда мы достаем грудки из холодильника и сразу же приправляем их и бросаем на сковороду, на то, чтобы середина полностью прогрелась, уходит больше времени. А значит, либо курица получится идеальной снаружи, но сырой внутри, либо мы ее пережарим. А ведь стоит оставить куриные грудки при комнатной температуре на 15 минут — и все у нас получится.

Мариновать при комнатной температуре

Кажется, что нет никакой разницы в том, где ненадолго оставить маринованные мясо, рыбу или овощи. Однако это заблуждение: при комнатной температуре мы рискуем получить питательную среду для микроорганизмов и закончить трапезу пищевым отравлением.

Хранить помидоры в холодильнике

Низкие температуры изменяют химический состав томата, он становится не таким ароматным и менее сладким, поэтому, убирая помидор в холодильник, мы портим его вкус. Конечно, если мы купили много томатов и собираемся хранить их подольше, следует все же пойти по проторенной дорожке. Не очень вкусный помидор все же лучше, чем гнилой или заплесневелый.

Раскатывать тесто на пиццу скалкой

Правильно замешанное тесто для пиццы — эластичное и воздушное. Если мы начнем раскатывать его скалкой, то выдавим весь воздух. А значит, после выпекания основа будет как подошва: плоская, плотная и жесткая. Самый правильный способ сформовать из теста круг — слегка сплющить его и аккуратно растянуть пальцами, держа на весу как руль.

Размораживать креветки не в холодильнике

Никогда не используйте микроволновую печь для размораживания креветок и не оставляйте их оттаивать на кухонном столе при комнатной температуре. В первом случае вы рискуете переварить их, во втором — они могут испортиться раньше, чем полностью разморозятся, к тому же пропитаются водой и будут не такими вкусными и упругими. Лучший способ разморозить креветки — вынуть их из морозильной камеры накануне и поместить в дуршлаг, установленный в миске, а затем убрать все сооружение в холодильник.

Не промывать консервированную фасоль

Не у всех хватает терпения вымочить и отварить фасоль, порой гораздо проще открыть баночку с консервированной. Очень важно не забыть промыть ее под струей холодной воды. Ведь та жидкость, в которой плавают бобы, насыщена солью и мутная от крахмала. Она, конечно, съедобна, но из-за нее легко промахнуться со вкусом всего блюда, пересолив его.

Прокалывать сардельки или колбаски перед приготовлением

Наши бабушки привыкли прокалывать сардельки перед отвариванием и колбаски перед тем, как их пожарить. И тогда это было правильно, потому что в те времена фарш внутри этих изделий был слишком влажным и они лопались. Современные технологии контролируют количество воды в колбасках и сосисках, так что теперь это не проблема. А через проколы из оболочки вытекает и влага, и жир, в результате мы получаем пересушенную еду.

Варить варенье из переспелых фруктов

Так приятно посреди холодной зимы открыть баночку домашнего ароматного варенья. Понятно, что для его приготовления не подходят недозрелые фрукты и ягоды, но брать переспелые — большая ошибка. По мере созревания в них уменьшается количество фруктовых кислот и пектина, а значит, варенье будет не таким густым и ароматным, как нам хочется.

Выливать «лишнее» масло из консервированной рыбы

Консервированный тунец в масле подходит для приготовления многих быстрых и вкусных блюд, начиная от салата и заканчивая соусом для такого изысканного блюда, как вителло тоннато. Но если вам кажется, что рыба жирновата, лучше выберите консервы «Тунец в собственном соку». Ведь, сливая масло, в котором хранилась рыба, мы заодно избавляемся от части полезного рыбьего жира.