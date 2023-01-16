14 странных слов из названий продуктов, которые можно отправлять в «Что? Где? Когда?». И обыграть знатоков

Поход за продуктами становится похож на изучение энциклопедии, если читать все, что написано на этикетках. Чай байховый, икра паюсная, масло вымороженное — столько странных терминов рядом со знакомыми названиями. Мы собрали 13 непонятных слов в названиях продуктов, которые нам так примелькались, что мы и замечать их перестали. А зря, они могут многое рассказать о продукте. А в конце статьи объясним, почему «Птичье молоко» вообще так называется.

Чай байховый

В зависимости от способа обработки листьев чай делится на 3 вида: прессованный, экстрагированный и интересующий нас, байховый. По сути это рассыпной листовой чай, а его название произошло от китайского «бай хоа» — «белая ресничка». Так, согласно легенде, в Китае называли основной ингредиент чайной смеси — молодые почки, покрытые тончайшими белыми ворсинками.

Сок восстановленный

Как бы нам ни казалось, что «восстановленный сок» — сплошная химия, это не так. Его изготавливают из концентрированного сока, добавляя питьевую воду. То есть в прямом смысле восстанавливают, пополняя запас жидкости, потерянной в процессе концентрирования. Доля чистого сока в таком напитке должна составлять не менее 80 %.

Нектар осветленный

Нектар — продукт, приготовленный из фруктового или овощного пюре. В отличие от восстановленного сока доля фруктовой жидкости в нектаре должна составлять не менее 25 %. Обычно нектары производят из фруктов и овощей, которые по тем или иным причинам не подходят для приготовления восстановленного сока. Осветление — это удаление частиц фруктов или овощей из готового нектара. Способы осветления могут различаться в зависимости от технологических особенностей производства. Обычно используются физические, биохимические или комбинированные методы.

Масло вымороженное

Вымораживание — один из этапов очистки масла. Он необходим, чтобы удалить из готового продукта все воски и воскообразные вещества. Если этого не сделать, при хранении в масле образуется мутный осадок. Как происходит вымораживание? Масло охлаждают до 10–12 °C, все время помешивая его. Таким образом продукт приобретает тот вид, в котором мы привыкли его покупать.

Кофе сублимированный

Чтобы получить растворимый напиток, берут настоящие кофейные зерна, обжаривают их, измельчают и обрабатывают горячей водой. Получившуюся смесь высушивают разными способами, в зависимости от чего получается несколько видов растворимого кофе. Сублимированный — один из них. Его еще называют вымороженным: при производстве используется технология «сушка замораживанием». Она позволяет лучше сохранить аромат и вкусовые качества, но значительно удорожает продукт.

Уксус бальзамический

Бальзамик — распространенный в кулинарии соус, который используют для приготовления салатов, маринадов и даже десертов. Почему же у него такое «медицинское» название? Все дело в мощном антимикробном и противовоспалительном действии уксуса. Долгое время его использовали для обработки ран. Сейчас мы знаем бальзамик как густой темный соус с насыщенным фруктовым ароматом. Он изготавливается из виноградного сусла и выдерживается в специальных бочках от 3 до 100 лет.

Соль поваренная самосадочная

Сразу 2 непонятных слова преподнесла нам самая обычная столовая соль. Разберемся по порядку. К сочетанию «поваренная соль» мы привыкли с детства и уже не обращаем на него внимания. Только немногие знают: понятие связано со способом получения соли. Поваренную соль «варят», чтобы получить готовый продукт. Что же значит «самосадочная»? Этот термин относится к технологии добычи соли, а ключ к пониманию есть уже в самом слове. «Самосадочная» — «сама оседает». Такую соль добывают со дна соленых озер, где она самостоятельно накапливается вследствие естественных процессов.

Мясо птицы механической обвалки

Для понимания термина нужно разобраться в том, что такое «обвалка» мяса. Простыми словами это процесс отделения мягких тканей от костей. Механическая обвалка производится при помощи специальных сепараторов, где на выходе получается костная масса и мясная — в виде фарша. Последнюю используют для приготовления разных продуктов, ее содержание регламентируется ГОСТом.

Колбаса со шпиком

Мы все знаем эти розовые кусочки колбасы с белыми вкраплениями. Так выглядит шпик — соленое или солено-копченое сало, добавленное в колбасу. Он может использовать как компонент какого-то продукта или самостоятельно. Рецептов приготовления много — можно удовлетворить самых притязательных гурманов.

Треска глазированная

Нет, это не про сладости и карамель. В данном случае глазурь — это тонкая ледяная корочка, предназначенная для защиты продукта от порчи и пересыхания. Она должна покрывать рыбу полностью и не отставать при легком воздействии.

Квас живого брожения

Почему брожение называется живым? Потому, что в нем принимают участие живые организмы — молочно-кислые бактерии. Более того, только в процессе «живого брожения» может получиться настоящий квас.

Молоко нормализованное

Нормализованное молоко — это переработанное цельное молоко, приведенное к заданному показателю жирности. Использовать в производстве цельное молоко без предварительной обработки нельзя: каждая партия имеет разное содержание жира. Чтобы привести молоко к единому стандарту, его превращают в однородную массу и сепарируют, то есть отделяют жир. Затем обезжиренное молоко смешивают со сливками или цельным молоком — получается то самое нормализованное молоко. Благодаря такой технологии мы с вами точно знаем, сколько жира содержится в выбранном продукте.

Икра паюсная

Существует 3 способа засолки икры, паюсный — один из них. Он применяется только в приготовлении икры осетровых. Способ заключается в следующем: добытую икру засаливают прямо в мешке-оболочке — ястыке. Затем ястык удаляют, а освобожденную икру заветривают и давят толкушками в специальных емкостях или отжимают под прессом. Получается однородная плотная масса, отличающаяся от привычной нам зернистой икры.

Бонус: почему молоко — птичье?

Идиома распространилась благодаря Аристофану и его комедии «Птицы». В ней пернатые пытаются отвоевать власть у богов, а людям в награду за поклонение обещают «птичье молоко» как символ безграничного счастья. С тех пор сочетание стало ассоциироваться с чем-то сказочным, недостижимым и очень желанным. Девушки даже отправляли назойливых поклонников «за птичьим молоком», подразумевая, что без него возвращаться не следует. Повезло, однако, современным юношам. Они-то точно знают, что добыть заветное «Птичье молоко» можно в ближайшем супермаркете.