18 человек пожалели, что не приготовили еду себе сами

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Не всем суждено стать поваром со звездами Мишлен, поэтому многие люди предпочитают заказывать еду домой или ходить в рестораны. К сожалению, наши ожидания довольно часто расходятся с реальностью и даже то блюдо, которое круто выглядит на картинке, может оказаться ужасным.

1. «Я заказал бургер без булки. Просто посмотрите на количество салата!»

2. Кто-то явно уронил пиццу, но возвращать деньги отказываются. Доставка винит пиццерию, а пиццерия винит доставку

3. «Я заказал „Биг Мак“ без дополнительной булочки. Ну и что это такое?»

4. «Курица полностью сырая, а деньги мне возвращать не хотят»

5. «Заказал пиццу для вегетарианцев. Похоже, грех жаловаться»

6. «Вот это должен был быть сэндвич. Не очень понимаю, зачем вообще было класть булку?»

7. Новый способ сервировки начос с сыром

8. «Заказал суп дня в претенциозном ресторане, прождал 1,5 часа и получил вот это»

9. Да, вы заказали холодный чай, но вы же не предупредили, что его нужно принести в стакане

10. Это пицца за € 15 каждая

11. «Нам принесли кукурузные чипсы в ржавом ведре»

12. «Заказал бублик со сливочным сыром... Ну спасибо»

13. Отличная трубочка

14. «Заказал макароны с сыром из довольно дорогого итальянского ресторана и получил вот это»

15. «Сам салат очень вкусный, но неужели обязательно его подавать в самой неудобной форме, которая только возможна?»

16. «Вкусный тирамису, но почему он в гейзерной кофеварке?»

17. «Мои друзья заказали уже готовую индейку из ресторана неподалеку»

18. Местная пиццерия начала использовать шарик из теста, чтобы пицца не распалась при доставке