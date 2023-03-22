15 человек, которые попали в такие неловкие ситуации, которые даже Чендлеру не снились

Каждый из нас хотя бы раз в жизни попадал в неловкие ситуации. Некоторые из них спустя время становятся поводом для смеха, а другие превращаются в самое страшное воспоминание. Мы собрали несколько историй, которые весело наблюдать со стороны, но безумно неловко оказаться их главным героем.