15 человек, которые попали в такие неловкие ситуации, которые даже Чендлеру не снились
Каждый из нас хотя бы раз в жизни попадал в неловкие ситуации. Некоторые из них спустя время становятся поводом для смеха, а другие превращаются в самое страшное воспоминание. Мы собрали несколько историй, которые весело наблюдать со стороны, но безумно неловко оказаться их главным героем.
- У нас на работе за одной молодой и красивой коллегой безответно ухаживал заказчик. Как-то она услышала его голос в коридоре, выпалила: «Меня нет!» — и залезла под стол. Парень зашел к нам. Я предупредила, что Юлия вышла, но он сказал, что подождет. Юля просидела под столом пару минут, потом с невозмутимым лицом вылезла оттуда и поздоровалась. И мне ничего не оставалось, как сказать: «Так ты не выходила?» © OpuzDemon / Pikabu
- Однажды мы с мамой стояли в очереди в туалет в торговом центе. Она двигалась медленно, поэтому моя мама нервничала. В какой-то момент она не выдержала и выдала: «Дамы, поторопитесь! Неужели нужно так много времени, чтобы сделать свои дела?» Затем, когда она уже вошла в кабинку, она начала громко считать, а когда вышла, сказала: «Всего 25 секунд!» Все остальные дамы выглядели растерянными и раздраженными. © samandcheesesandwich / Reddit
- Сидели с подругами в кафе, пили коктейли, болтали о девичьем. И вдруг замечаем, что за нами сидит мужчина — один, давно сидит, ничего не ест, не пьет. Одна из подруг говорит: «Такой странный. Почему он один?» Тут этот тип резко разворачивается и говорит: «Потому что у меня нет друзей». © Подслушано / VK
- Друг хотел освежить гардероб и позвал меня с девушкой за компанию в магазин оценить со стороны потенциальные обновки. Набрал ворох одежды, ушел в примерочную. Периодически выходит — мы оцениваем. В очередной раз появляется, поправляя рубашку, и моя девушка выдает: «Эта великовата, как-то стремно сидит». Оказалось, это была рубашка, в которой друг пришел в магазин. © Lagavulin / Pikabu
- Как-то я выгуливала собаку моего друга. Присела на скамейку, и вдруг рядом оказался симпатичный парень. Он остановился рядом, приветливо поздоровался и сказал, что у меня милая собака. По непонятно причине у меня начался приступ паники, и я не придумала ничего лучше, чем сказать: «Добро пожаловать...» Собеседник я так себе. © Elina Abadi / Quora
- Я давно качаюсь в зале, нарастил себе шикарные мышцы, сейчас больше похож на какую-то гору, чем на мужчину. Недавно пришел в школу к младшему брату — нужно было забрать его и отвезти на занятия по карате. Жду в коридоре, как вдруг ко мне подходит какой-то малой и просит помочь ему открыть бутылку с водой. Честное слово, я так в зале не потел, как в школьном коридоре, пытаясь открыть эту бутылку! Так и не смог, как сильно ни старался. Затем подошла маленькая девочка и открыла бутылку одним движением. Я опозорился так, как еще не позорился ни разу в своей жизни. © Палата № 6 / VK
- После уроков я оставался в школе и ждал, когда моя тетя заберет меня. Я заметил, что она стоит снаружи и ест крекеры, поэтому быстро побежал на улицу, поздоровался с ней и сунул руку в коробку с крекерами. Затем я снова посмотрел на нее. Это была не моя тетя. © BushyBrowz / Reddit
- Когда я жил в общежитии колледжа, моей соседкой была француженка. В первый раз, когда я встретил ее, она наклонилась для французского поцелуя в щеку. Она положила руку мне на плечо и наклонила лицо. Будучи культурно некомпетентным человеком, я подумал, что она смотрит на что-то позади меня. Поэтому я отвернулся от нее, чтобы проверить, что у меня за спиной. Она быстро уловила мое смущение и решила подыграть, чтобы избежать неловкой ситуации. В конечном счете мы вдвоем тупо уставились в пустое пространство позади меня. © Shanks Wang / Quora
- После важного рабочего дня нужно было уехать в пригород к родственникам. С туманом в голове зашла в микроавтобус, села и на автомате всем сказала: «Здравствуйте». Мой мозг решил как-то исправить неловкую ситуацию, и через 30 секунд я добавила: «Спасибо-пожалуйста». Тут же я вышла из автобуса. © Подслушано / VK
- Был на свадьбе. Вокруг шум и веселье, полный зал гостей. К нам за стол присаживается мужчина. Через некоторое время к нему подходит красивая девушка, трогает его за плечо и что-то говорит. Мужчина встает, обнимает ее, целует в щеку и садится обратно за стол. Девушка недоуменно смотрит на него, потом подходит ко мне. «Похоже, родственница и хочет поздороваться», — думаю я. Тоже встаю, обнимаю ее, целую в другую щеку и сажусь за стол. Девушка теперь недовольно смотрит и на меня. Не пойму, чем я ей не угодил. Она подходит к третьему мужчине за нашим столом. Тот встает и проделывает то же самое, что и мы. Она злится, машет руками и что-то громко говорит. Мы ничего не понимаем. И в этот момент музыка стихает и она громко на весь зал кричит: «Мужчины! Хватит меня целовать! Кто-то из вас припарковался перед моей машиной. Уберите ее и дайте выехать». © panzermarde / Pikabu
- Это было несколько лет назад. Я была в гостях у родителей моего парня на дне рождения его отца. Я довольно неловкая, а мой парень — шутник, каких поискать. В один момент он подошел к своему отцу и сказал, что у меня для него есть прекрасный подарок. Его папа повернулся ко мне и сказал: «Прекрасно! Не терпится увидеть его!» У меня не было никакого подарка. © QuestionableStatic / Reddit
- Я изучал китайский в языковой школе в Пекине. Нам дали задание — выйти на улицу и задавать случайным прохожим вопросы. Дело в том, что китайское слово «спросить» звучит точно так же, как и слово «поцелуй», но с другой интонацией. В итоге я почти 3 часа просил незнакомцев поцеловать меня, пока мои учителя наконец не заметили это и не подсказали правильное произношение. © Nick Nolder / Quora
- В нашу школу пришла новенькая. Она была довольно застенчивой. Но я решил подружиться с ней и помочь влиться в коллектив. Я не придумал ничего лучше, чем сказать ей комплимент, и назвал ее лицо пластиковым. © YoungDiscord / Reddit
- Я прогуливалась вместе со своей подругой, как вдруг заметила недалеко от нас свою тетю, которая шла нам навстречу. Я начала активно махать рукой, и она начала махать мне. Когда мы поравнялись, я поняла, что это не моя тетя. Несмотря на неловкость, мы все посмеялись над этой ситуацией. © Hellen Fernandez / Quora
- Работала в дружном коллективе. Подошла со спины к коллеге, а у него вся спина и плечи белые. Говорю: «Ох, ремонт у тебя дома? Ты весь в штукатурке». Он засмущался и сказал, что это перхоть. © Подслушано / VK
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