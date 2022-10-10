10 различий между мужчинами и женщинами, которым нашлось неожиданное объяснение

Итак, предмет нашего разговора — различия между мужчинами и женщинами. Если вы хотите пошутить, что давно знаете, чем отличаются мальчики от девочек, не спешите. Мы готовы поспорить, что нам удастся назвать парочку вау-фактов, о которых вы не слышали. А в бонусе расскажем, откуда пошла мода на каблуки.

Длина пальцев

Предлагаем вам прямо сейчас провести небольшой эксперимент. Положите руку на плоскую поверхность и сравните длину указательного и безымянного пальцев. В основном у женщин указательный палец будет длиннее. У мужчин же длиннее безымянный. Чем это объяснить? Исследователи говорят, пропорции этих пальцев зависят от уровня мужских и женских гормонов, которые воздействует на плод еще в материнской утробе. То есть в длине безымянного пальца у мужчин «виноват» тестостерон.

Кожа на пятках

Ученые исследовали фокус-группу и выяснили, что у женщин кожа была значительно более увлажненной в зоне декольте, а также на руках. И только кожа на пятках оказалась суше! Так что при равных условиях у мужчин пятки будут более гладкими.

Молочные железы

Казалось бы, зачем мужчинам соски? И почему они вообще у них есть? Прозвучит странно, но каждый человек сначала был женского пола. Когда плод зарождается в утробе, мужская Y-хромосома не начинает «работать» сразу же. Первые 5–6 недель развитие происходит только под влиянием Х-хромосомы, так что соски успевают появиться. Если плод мужского пола, то дальше «включается» Y-хромосома и формируется мальчик. У мужчин даже может вырабатываться молоко. Лактация активируется в особых условиях, к примеру, она может появиться при лечении гормоном пролактином.

Особенности зрения

Женщины лучше различают цвета, зато мужчины хороши в отслеживании быстро движущихся объектов. Вероятно, это связано с временами, когда наши предки-мужчины охотились, а женщины занимались собирательством. К примеру, апельсин может казаться мужчине более красным, чем женщине. Трава для женщин почти всегда зеленее, потому что мужчинам зеленые предметы видятся более желтыми.

Набор мышечной массы

Многие женщины бесконечно ходят в тренажерный зал ради подтянутого тела, а мужчинам хватает поднять штангу пару раз — и пресс готов. Так какой же «ингредиент» отвечает за развитие мышц? Вы правильно думаете — тестостерон. У женщин он тоже вырабатывается, но значительно меньше. Так что мужчинам проще и быстрее набрать мышечную массу.

Потеря волос на голове

Облысение к 50 годам характерно для половины мужчин (и, кстати, четверти женщин). Причина — в широко распространенном наследственном заболевании — андрогенной алопеции, которую еще называют «мужским облысением». Фолликулы (волосяные луковицы) уменьшаются, волосы становятся тоньше, короче и вообще исчезают. Уменьшение фолликул вызвано чувствительностью к дегидротестостерону — побочному продукту тестостерона. То есть чем больше у мужчины гормона, наращивающего мышцы, тем больше вероятность облысения.

Адамово яблоко

Адамово яблоко есть и у женщин, и у мужчин, но у вторых оно более заметно. Почему? Кадык — это хрящ, который защищает наши голосовые связки. Он формируется во время полового созревания. Поскольку у взрослых мужчин голосовые связки больше, то и кадык тоже более заметен. Кстати, чем крупнее кадык, тем глубже голос. Есть теория, что нашим предкам низкий голос был нужен для того, чтобы отпугивать хищников.

Размер мозга

Мозг у мужчин больше, чем у женщин, но это не говорит об интеллектуальном превосходстве. Также некоторые части мозга у обоих полов отличаются по размеру и работают по-разному. Например, гиппокамп, участвующий в обучении и формировании воспоминаний, больше у женщин. А миндалевидное тело, связанное с переживанием эмоций и их запоминанием, больше у мужчин. Ученые провели эксперимент: они показывали испытуемым видео, чтобы те вспомнили личные переживания. Оказалось, что у мужчин активность наблюдалась только в правой миндалине, а у женщин — только в левой.

Борода

На первый взгляд борода на лице не дает каких-то очевидных бонусов, так зачем она растет? Есть теория, что с бородой нижняя челюсть выглядит массивнее, а ее владелец — сильнее и мужественнее. Возможно, наши женщины-предки выбирали именно таких мужчин, чтобы завести с ними здоровое потомство.

Бонус: каблуки

Сейчас туфли на каблуках — это один из символов женственности, не так ли? Однако в XVII веке каблуки высотой 2,5 см носили всадники у персов. Поскольку владение лошадьми было символом богатства, то и туфли на каблуках стали обозначать деньги и власть. Персы принесли свою моду в Европу. Французский король Людовик XIV стал настоящим фанатом каблуков. Он даже издал указ, согласно которому каблуки было позволено носить только дворянам. Чем выше и краснее каблук, тем могущественнее его владелец. «Король-солнце» разрешал носить именно красные каблуки только тем, кому благоволил. Но уже с XVIII века каблук стал чисто женским атрибутом, хотя... никто не мог запретить носить его рок-звездам — Дэвиду Боуи и группе The Beatles.