«Туше, моя дорогая». 19 слов, значение которых знают лишь избранные

В нашем мире так много всего интересного, удивительного и невероятного — практически в любой области знаний. Даже в языке, которым мы пользуемся с самого рождения, немало загадок и слов, значение которых знакомо лишь по-настоящему образованным людям. Взять то же самое «туше»: в фехтовании это укол, в живописи — манера наложения красок, а в споре, как и в борьбе, — ситуация, когда противник уложил тебя на лопатки. В этой статье мы собрали 19 слов, познавательные факты о значении и происхождении которых существенно пополнят ваш словарный запас.

Пафосный

Прилагательное произошло от греческого слова «пафос» (pathos) — «страсть» — и обозначает человека воодушевленного, находящегося в состоянии душевного подъема. Конечно, такое воодушевление может быть несколько наигранным, чересчур драматичным, но это не приближает его ни к спеси, ни к престижу. Например, во фразе «Пафосные зуммеры — кто это?» речь идет не о золотой молодежи, которая родилась в «норковых пеленках», а о воодушевленных молодых людях, которые «горят» какой-то идеей.

Аутентичный

Называя что-либо аутентичным, мы утверждаем, что это подлинник, не подделка и не копия. Таким образом, некорректно говорить «100% аутентичный» о продукте или предмете, так как вещь может быть либо настоящей, либо фальшивой целиком.

Мезальянс

От французского mésalliance — «неравный союз». Изначально так называли брак только между людьми из разных социальных слоев, с разным достатком. Позднее это определение стали использовать и для того, чтобы высказать негативное отношение к союзам людей с большой разницей в возрасте.

Одиозный

Это слово произошло от латинского odiosus — «достойный ненависти», поэтому употребляется тогда, когда мы хотим выразить в высшей степени отрицательное отношение к чему-либо.

Нонсенс

«Нет смысла» — вот как звучит перевод латинского слова nonsense. Таким образом, правильно будет употреблять его тогда, когда вы хотите указать на нелепость, бессмысленность какого-либо высказывания или поступка.

Лояльный

От французского loyal — «верный, благонадежный». Это прилагательное также можно использовать, когда речь идет о ком-то, кто придерживается нейтральной позиции, судит корректно и безоценочно.

Лапидарный

Языковеды прослеживают происхождение этого прилагательного от латинского lapidarius — «высеченный в камне». Речь шла о важных документах, которые должны были быть предельно ясными и не допускающими вольных трактовок. Позже так стали говорить обо всем, что заключено в краткие, сжатые формы.

Практически

То, что познается на основе опыта, практики или рассматривается с этой точки зрения, мы можем назвать практическим, ясным нам по существу дела.

Сентенция

Изначально сентенциями называли цитаты из античных источников — краткие, меткие и наставительные. Позже это слово стали употреблять по отношению к любым высказываниям, носящим нравоучительный характер.

Троглодит

Троглодитами ученые прошлых веков именовали предков человека, которые дожили до современной им эпохи и обитали в пещерах. Дальнейшие научные изыскания не подтвердили факт их существования, и термин теперь зачастую употребляется в переносном значении: так называют людей малокультурных, невежественных.

Ординарный

«Ряд, порядок, строй» — так переводится с латыни слово ordo, от которого и произошло прилагательное «ординарный», характеризующее явление как совершенно заурядное, ничем не выдающееся.

Утилитарный

Утилитаризм — это целая философская теория, которая трактует ценность всего с точки зрения его полезности, оттого и слово утилитарный имеет значение «практичный, способствующий извлечению пользы».

Комильфо

В дословном переводе с французского comme il faut означает «как надо». Речь идет о соответствии костюма и манер правилам приличия, требованиям этикета.

Маргинал

Назвав опустившегося человека маргиналом, вы будете претендовать на знание его мотивов и жизненной ситуации, ведь под этим словом изначально подразумевается личность, оказавшаяся на границе разных социальных групп, отличающаяся от других не только и не столько материальным достатком, сколько взглядами и поведением.

Импозантный

Еще одно слово, пришедшее в русский язык из французского. Imposant переводится как «величественный, впечатляющий», а значит, импозантный мужчина может и не быть состоятельным, но обязательно должен быть внушительным и представительным.

Экивоки

Это забавное словечко означает двусмысленности, намеки с двойным дном и всячески увертки.

Дошлый

Дошлый хлеб, дошлый зверь — говорили раньше, подчеркивая, что что-то или кто-то дошел, достиг определенной степени зрелости. Таким образом, и дошлый человек способен дойти до всего своим умом.

Фанаберия

Хотя в польском языке слово fanaberia и обозначает притворство и жеманство, у нас оно стало синонимом спеси и чванства.

Апофегей

Даже специалисты интернет-портала «Грамота» считают, что это слово — результат сращения существительных «апогей» и «пофигизм», и означает оно высшую степень равнодушия. Но на самом деле у писателя Ю. М. Полякова, который и придумал этот термин в одноименном романе, главная героиня скрестила слова «апофеоз» и «апогей». А значит, речь идет все-таки о полном триумфе.

Внимание: в марте 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.