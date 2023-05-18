Динозавры выглядели совсем не так, как показано в кино, и другие 30 мифов, в которые мы верим
- Вода закипает быстрее, если добавить в нее соль. Это миф. Соль ничего не меняет. А если бы и меняла, то, вероятно, вода закипала бы дольше обычного. Зато макароны в соленой воде точно будут вкуснее. Это так, к слову.
- Летучие мыши слепы. Неправда! Скорее всего, этот миф связан с тем, что они — ночные создания, которые обладают исключительным слухом. Чаще всего они охотятся, когда темно, и полагаются на так называемую эхолокацию. Но это не значит, что они слепы! Глаза им нужны, просто они адаптированы к условиям низкой освещенности.
- Синий кит настолько большой, что один его язык весит как взрослый слон. Да, эти ребята гигантские.
- Вы теряете больше всего тепла через голову. Нет. Люди верят в это лишь потому, что зачастую единственной непокрытой частью тела в холодную погоду остается голова. Выйди мы на улицу в одной футболке, мы бы потеряли тепло через руки, не говоря уже о ногах, бедрах и других частях тела. Так что... носите шапки, ребята!
- «Карта языка» указывает на то, что его разные части отвечают за разные вкусы. Не совсем. Определенные вкусовые рецепторы чувствуют некоторые вкусы сильнее, чем другие. Но это не значит, что одна область языка чувствует сладкое лучше другой. Исследования показали, что все рецепторы одинаково чувствительны к вкусам.
- Динозавры были гигантами! Ну, это не совсем правда. В кино их показывают огромными чешуйчатыми ящерами. Но, во-первых, существовало множество видов поменьше. Некоторые из них были не больше индейки или голубя. Во-вторых, такие динозавры, как Ти-Рекс, были покрыты перьями! Особенно на первых этапах своей жизни.
- Кислород не имеет цвета. Это отчасти правда. В газообразной форме он бесцветен, но вот в твердой или жидкой он небесно-голубой.
- Хамелеоны меняют окраску с целью слиться с местностью. Это миф. Думаю, это бы их утомило. На самом деле на их окрас может влиять настроение, температура или количество света. Когда хамелеон расслабляется, его клетки растягиваются и на находящиеся внутри них кристаллы воздействует свет. Эти кристаллы помогают коммуникации. Например, темная окраска говорит о том, что у хамелеона плохое настроение и он, скорее всего, агрессивен. Думаю, мне лучше отойти.
- Неандертальцы вовсе не наши предки. Да, они жили в одно время с первыми людьми современного типа, но в основном в разных частях планеты. Так что они — не стадия эволюции человека, а представители другой ветви. Они тоже были весьма изобретательны: использовали огонь и орудия, ели лекарственные растения и чистили зубы, прямо как мы. Вероятно, неандертальцы вымерли из-за резкой смены климата.
- Индюки краснеют. Ха-ха! А вот это правда. В этом они похожи на нас. Когда индюки злятся, возбуждены или даже чувствуют себя плохо, кожа на их шеях и головах становится красной. Прямо как у моего дяди.
- Черные дыры — на самом деле не дыры, как предполагает их название. Это очень плотные объекты с невероятно сильным гравитационным притяжением.
- Фламинго — очень классные птицы. Это правда. Их ноги сгибаются в коленях. А вот это миф. На самом деле они сгибаются в лодыжках. А колени фламинго расположены ближе к туловищу и покрыты перьями.
- Яблоки из супермаркета свежие. Может, да. А может, и нет. Они могут быть годичной давности, так как в основном их собирают в период с августа по ноябрь. После этого их покрывают воском, сушат на горячем воздухе и наконец отправляют на холодный склад. А через шесть-двенадцать месяцев мы видим их на полках в супермаркете.
- У бутилированной воды есть срок годности? Правда. Однако срок годности истекает не у воды, а у бутылки. Пластик начинает просачиваться в воду, вызывая образование нежелательных химикатов.
- Чайные пакетики появились случайно. Правда. В начале двадцатого века Томас Салливан наполнил образцами чайных листьев шелковые мешочки и отправил их своим покупателям. Покупатели должны были открыть пакетики и вытряхнуть листики в горячую воду. Но многие подумали, что нужно положить пакетики в чайник, не открывая их. Позже пакетики усовершенствовали: к ним приделали нить с бумажной биркой на конце. Вуаля! Новое незапланированное изобретение готово!
- Молния никогда не ударяет в одно место дважды. Неправда. Однажды молния ударила в Эмпайр-стейт-билдинг восемь раз всего за двадцать четыре минуты. Была жуткая гроза, и ничто не могло (и в принципе не может) заставить молнию обойти то место, куда она уже ударила. В привлекательное место вроде особого ландшафта, стоячей воды или высокого сооружения молния может ударить повторно.
- У вас в организме так много ДНК, что эти цепочки можно растянуть от Солнца до Плутона и обратно. Правда. И не один раз, а целых семнадцать. Конечно, после этого вы уже не будете прежним.
- Крокодилы — одни из самых древних животных в мире. Ага! Они тут уже около 200 миллионов лет. Как и мои соседи снизу.
- Опоссумы спят, зацепившись хвостом за ветку. Это можно увидеть в мультиках и на фотографиях. Однако обычно они так не делают. Их хвосты очень мощные: опоссумы и правда могут хвататься ими за ветки и удерживать свой вес. Но только на короткое время. Взрослые особи слишком тяжелые, чтобы быть в таком положении долго, и для отдыха оно не подходит.
- У золотых рыбок трехсекундная память. Не-а. На самом деле эти рыбки очень умные. Одно исследование показало, что золотые рыбки могут различить два классических произведения. Они учатся этому небыстро, им нужно около сотни занятий! Очевидно, что их память не ограничена тремя секундами.
- Один вид саламандр — медлительная саламандра — может вытянуть свой язык так, что его длина будет равна половине тела, всего за семь миллисекунд. Это правда. Мы с вами моргаем в пятьдесят раз медленнее. Вау, вот это скорость!
- Люди многозадачны. Это неправда. Вам кажется, что, проверяя почту и одновременно говоря по телефону, вы экономите время. Но исследование показало, что многозадачность — миф. Наш мозг не способен делать всё сразу. На самом деле мы не выполняем несколько задач одновременно, а переключаемся между ними. Так мы тратим больше времени, а не экономим его, и делаем больше ошибок.
- Земля — не единственная планета, где есть вода. Ученые из НАСА обнаружили, что на Юпитере есть океан, объем которого в два раза больше объема всей воды на Земле. Он находится под слоем льда. Даже на Марсе течет вода.
- О, а еще Земля круглая... или нет? Вообще-то, Земля сплюснута у полюсов и раздута в области экватора. Выходит, она имеет форму эллипсоида.
- Зомби — это не выдумки. Правда. Люди не могут превратиться в зомби так, как это показывают в кино, но в царстве животных зомби существуют. Например, один тип грибов может контролировать муравьев, сея особые химикаты в их мозг. Из-за этого муравьи покидают свои семьи в поисках места, где захочет жить гриб.
- Самый большой водопад в мире находится под водой. О да, это так. Он расположен в области Северного Ледовитого океана. Плотность окружающей холодной воды выше, чем у теплого водопада. Его высота почти три целых две десятых километра.
- Самая маленькая оса в мире не больше амебы. Это правда. У нее есть те же части тела, что и у других насекомых, например глаза, крылья, мозг, лапки... Но ее длина всего две сотых миллиметра. Значит, она меньше одноклеточных организмов, известных нам как амебы.
- Снег может быть только белым. Неправда. И я не про тот снег, что лежит у пожарных гидрантов. Розовый снег встречается в горах. Например, в Сьерра-Неваде в Калифорнии. За необычный оттенок отвечает особый вид водорослей.
- У северного сияния есть брат. Это правда. Его зовут южное сияние, и вы можете наблюдать его в южном полушарии, преимущественно зимой.
- Более 99 % атомов — это пустота. Правда. Если собрать всех людей в мире вместе и убрать пустоту между атомами в их организмах, население Земли сможет поместиться в небольшой апельсин. Думаю, стоит попробовать! Тогда мне наконец достанется место в автобусе.
- Дельфины могут называть друг друга по именам. Это правда. Они используют специальные звуки, похожие на свист, чтобы идентифицировать друг друга. До встречи! И спасибо за рыбу.
- В разных полушариях вода в унитазе при сливе закручивается в разные стороны. Не-а. Направление одинаковое, будь то унитаз в Австралии или во Франции. Я серьезно.
- Улитка может спать очень долго. Чистая правда. Некоторые улитки находятся в спячке по три года подряд!
- Акула чувствует запах крошечной капельки крови за километры. Не совсем. Да, та область мозга, что отвечает за запахи, у акул увеличена. Но и океан огромный. Плюс требуется время, чтобы молекулы распространились в жидкости. В хороший день с благоприятными течениями акула может учуять жертву с расстояния нескольких футбольных полей, но не километров.
- И наконец, пингвины делают предложение своим вторым половинкам. Это правда. Они моногамны. Так что, выбрав себе невесту, пингвин приносит ей камень в знак симпатии. Мило!
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