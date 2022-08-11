12 вещей, которые раньше были у каждой модницы, а теперь они вызывают ироническую улыбку

Мода прошлого всегда вызывает теплую улыбку. Смотришь на то, как все одевались и красились, и диву даешься, что все это действительно считалось крутым. Какие-то тренды уходят от нас надолго, а что-то неожиданно возвращается в гардеробы модниц.

Мы в ADME решили вспомнить, что раньше все спешили приобрести, чтобы быть стильной.

Джинсы со шнуровкой

Среди джинсов, модных в 2000-е, были и такие модели. В ход шли разные варианты шнуровок: небольшие или по всей длине ног, спереди, сбоку или сзади, даже вместо ширинки. Сейчас похожие джинсы уже тяжело найти в магазинах. Но любопытно, что интернет-пользователи до сих пор выкладывают кучу видеоуроков, как самим сделать подобную пару.

Топ с вырезами на плечах

Модели с такими вырезами были в моде, казалось, совсем недавно. Например, знаменитости щеголяли в них еще в середине 2010-х. Правда, сейчас эти топы сдали позиции и в ближайшее время не вернутся на подиумы.

Топ из сморщенной ткани, напоминающей попкорн

Обнаружила сегодня попкорн-топ!

Этот топ так и называется — попкорн-топ. Он делается из полиэстеровой ткани, которая не мнется и легко растягивается в разные стороны. Модель была недолго популярна в начале 2000-х. Зато в 2022 году этот необычный тренд возвращается в моду. Правда, есть мнение, что попкорн-топ не очень-то удобен в носке.

Водолазка без рукавов

Еще один необычный предмет одежды, ведь непонятно, когда можно его носить — в холодную или теплую погоду. Такая водолазка была модной в 2000-е и сейчас уже не актуальна.

Митенки

Это сейчас уже понятно, что такие перчатки особо не согреют, а в 2000-е они были на пике моды. Многим особенно полюбились митенки, которые представляли собой «трубу» и не имели прорезей для пальцев. Кстати, по мнению экспертов, эта модель плохо смотрится с нарядами для официальных мероприятий и с кожаными костюмами.

Полосатая водолазка

А такая модель была фаворитом девушек в 1990-е и даже на какое-то время возвращалась в моду в 2010-х. Еще водолазка была обязательно в рубчик и с яркими полосками.

Сумка как у почтальона

В 2000-е было модно носить громоздкие многофункциональные сумки. По-другому они называются сумками-мессенджерами. Особенно по ним сохли старшеклассницы, но очень быстро этот тренд стал повсеместным.

Эти сумки имели кучу отделений. А еще их часто носили через плечо. В 2020-х годах, судя по прогнозам, тренд на такую модель будет переживать ренессанс.

Блузка с разрезом на животе

Эту вещь особенно любили те, кому не терпелось продемонстрировать пирсинг в пупке — еще один большой тренд 2000-х. Такие блузки девушки очень часто сочетали с джинсами с заниженной талией и босоножками на платформе.

Красные кожаные брюки

Облегающие кожаные брюки красного цвета были модными в начале 2000-х. Иногда их носили еще и с топом в тон. А если казалось, что красного мало, девушки дополняли свой образ еще и обувью и верхней одеждой того же оттенка.

Вязаная сумка

Вязаная сумка — еще один отголосок 2000-х. И если другие сумки, которые были модны в нулевые (например, джинсовые или в форме багета), снова в тренде, то эта пока не собирается возвращаться на подиумы.

Белые тени для век

Наряду с голубыми, белые тени были главным трендом в макияже 2000-х. Иногда девушки чувствовали меру и наносили немного таких теней (на фото выше). Но порой они красили веки слишком густо (на фото ниже).

В отличие от синего пигмента, который в 2021 году вернулся в моду, белый, похоже, так и остался в славных нулевых.

Браслет с яркими круглыми бусинами

Такие браслеты еще называются чакровыми. В 2022 году они, кстати, вернулись в моду. Но без главной фишки 1990-х и 2000-х — надевать как можно больше браслетов. Также сейчас в тренде более утонченное украшение с мелкими бусинами.