15 человек с теплотой вспомнили те времена, когда еще не было мобильников и интернета
Сейчас для того, чтобы собраться с друзьями, нужно организовать отдельный чатик и совместить как-то рабочие графики, но все равно половина прийти не сможет. А ведь еще недавно мы просто заходили друг к другу в гости и каким-то чудом находили нужные места без карт в интернете. От таких воспоминаний до сих пор веет теплом и уютом.
В бонусе вас ждет доказательство того, что некоторые до боли знакомые родительские фразы теперь произносим мы сами. Причем говорим их даже не своим детям.
- Моя жена на дух не переносила больницы. И с болеющим сыном всегда ложился я. В тот раз нам досталась большая пустая палата. Ни телефонов, ни интернета не было, а телевизор вообще был роскошью. Мамочки развлекали своих чад разными игрушками. В очередной день надоело мне играть с конструктором, я попросил жену принести фильмоскоп. Сначала приходили дети из соседних палат, а потом почти вся детвора собиралась у нас. Каждый вечер я читал по ролям, крутил скрипучее колесико и ощущал себя волшебником. © Подслушано / Ideer
- Помню, когда мне было 10 лет, интернета не было. Если хотелось что-то почитать, то нужно было идти в библиотеку. И самый блат был, когда твой читательский билет был c номером «1». Я пришла в библиотеку 4 января в 7 утра и ждала открытия, чтобы записаться самой первой. А потом на протяжении всего года, когда спрашивали, мол, какой у вас номер, я с гордым видом отвечала: «Первый!» © Подслушано / Ideer
- Мое детство пришлось на 80-е, это было очень счастливое время! Мы вечерами играли в настольные игры с родителями, в основном в лото, в «Мыслителя» (логическая) и в «Кубик». «Кубик» — это облегченные нарды, на шахматной доске. Папа с братом иногда играли в шахматы, но я не умела. Иногда сама играла без них, расставляла фигуры и представляла всякие битвы и дворцовые интриги. Иногда отгадывали кроссворды в «Огоньке» со справочниками и атласами. Интернета не было. © Подслушано / Ideer
- У меня есть подруга, мы учились с ней в одном классе и жили в одном подъезде. Квартиры располагались одна под другой: подруга жила на первом этаже, я — на втором. Мобильных не было, городского телефона у нее тоже не было. Но мы выходили из положения. Кто-то из нас стучал 3 раза по батарее на кухне — это был сигнал, что нужно идти в туалет. Там была очень хорошая слышимость, мы с подругой могли разговаривать. Кстати, спокойно, без ора. А если мы куда-то собирались, а я долго за ней не заходила, подружка стучала по батарее и кричала: «Давай быстрее», а я ей в ответ: «Уже иду». И даже сейчас, в 30 лет, когда я приезжаю к родителям, то стучу по батарее, а подруга (она живет в той же квартире) понимает, что я приехала. © Подслушано / Ideer
- Однажды в детском лагере в возрасте 11 лет познакомилась с рыжим мальчиком Юрой, ему было 13. Мы сидели рядом в столовой и прогуливали дискотеку. После лагеря наши пути разошлись, мобильных не было, он знал только мой адрес. И в один летний день рыжий мальчик Юра преодолел несколько часов пути до моего города и благодаря прохожим нашел мой дом. Он просто привез мне цветы, которые нарвал в мамином саду. До сих пор это самый милый и романтичный поступок в моей жизни. © Подслушано / Ideer
- Сейчас технические средства позволяют общаться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Когда я училась в школе, такого еще не было, мобильники и интернет только набирали обороты. Так мы с одноклассниками сделали общий классный чат в обычной тетради. Разлиновали ее, украсили. Переписывались в ней прямо на уроках, передавая эту тетрадь, чтобы не заметил учитель. У каждого даже был ник, а не просто имя или фамилия. © Подслушано / Ideer
- Мое детство прошло в деревне, воспитывали бабушка с дедушкой. Тогда телефонов в деревне было мало, всего у трех-четырех семей, в том числе и у нас, так как мой дед до пенсии был важной шишкой (председателем заготовительной конторы). И вот звонить к нам ходили тогда всей деревней по очереди: кому-то тетю Люсю с именинами надо было поздравить, кому-то — бабе Маше в соседнее село сообщить, что корова отелилась. Так и жили. Люди приходили каждый день: неважно, спишь ты, ешь, занят — идут и просят позвонить. И это было по-своему круто, я не помню, чтобы мы кому-то отказывали или были недовольны. А сейчас у каждого есть мобильник, даже у дедов, и не верится, что все это было и было со мной. © Подслушано / Ideer
- В детстве ходила к репетитору мимо деревенских домов. А мобильники в то время только начинали появляться и, соответственно, были здоровенными. Чтобы показаться перед «деревенскими» фифой, я брала пульт от телевизора и шла мимо них, делая вид, что разговариваю. Гордо так проходила, думая, что они мне завидуют. Сейчас понимаю, что, наверное, они думали, что я немного того. © Подслушано / Ideer
- Мое детство прошло в счастливое время без интернета и компьютеров, когда все развлечения — это сплошная импровизация. Как-то зимой было очень холодно, школу отменили, соседка-одноклассница пришла ко мне и мы скучали вместе. Ничего лучше не придумав, мы решили покидать куриные яйца в окно под ноги прохожим. И вот я высунула руку в форточку, отпускаю яйцо, оно летит с четвертого этажа и разбивается прямо по центру ондатровой шапки какого-то мужчины. Это был отец одноклассницы. © Подслушано / Ideer
- У нас в подростковом возрасте не было интернета. Мы с подругой брали телефонный справочник и по инициалам угадывали имена. Звонили мужикам ночью и тихим томным голосом говорили что-то типа: «Олег, приезжай срочно, мне так плохо». Самый сок в том, что никто не говорил, мол, ошиблись номером, не туда попали и прочее. И почти у каждого Олега была сумасшедшая мадам, ради которой он в два часа ночи готов подорваться и поехать куда угодно. © Подслушано / Ideer
- Когда я училась в начальной школе, мобильных не было почти ни у кого из моих знакомых, только у ребят из обеспеченных семей. Помню, как мы прибегали домой из школы, быстро проглатывали обед, кое-как уроки делали и скорей звонили друг другу по городскому телефону. Часами могли на нем висеть. И чем дальше от меня подруга географически, тем я дольше занимала аппарат. Пока по телефону говорили, даже игры всякие придумывали. Например, с одной подружкой на протяжении нескольких недель, наверное, воображали себя героинями мультика «Чародейки». К каждому разговору прямо готовились: придумывали свои приключения и как мир будем спасать, чтобы во время следующей телефонной беседы рассказать друг другу.
- В моем детстве даже домашнего телефона не было, не говоря уже о мобильном. Мы ходили звонить на почту. Кабинки не закрывались из-за духоты, а на линии постоянно были помехи. Маме приходилось кричать в трубку: «А Генка там что, вылечил геморрой?» А ты, хоть и дергаешь ее за подол платья, хоть и краснеешь перед очередью как помидор, прекрасно понимаешь, что иначе о судьбе Генки мама не узнает. А ей интересно. Но вот подруге поставили домашний телефон, она мне предложила им воспользоваться. Звоню друзьям — не отвечают. Я уже в отчаянии, позвонить кому-то хочется. Ну и подруга дала особенный номер. Дрожащими руками я вращаю диск, и из трубки внезапно слышится голос: «Точное время — семнадцать часов двадцать пять минут». Спасибо, механическая женщина. Я тебя не забуду. © MadTillDead / Pikabu
- Когда я был маленьким, о мобильной связи мы знали только из кино. Часто в фильмах и сериалах я видел, как люди, сидя в красивой машине, звонят водителю в соседней машине. Мой детский мозг был полностью уверен, что госномер авто — это и есть номер телефона в этой машине. Когда мы с отцом ездили на нашей девятке по городу, я искренне сожалел, что в нашей машине не установлен телефон, чтобы позвонить водителю впереди. Особенно в те моменты, когда папа ругал манеру езды этого водителя. Прошло много лет, по долгу службы приходится много ездить по городу. И очень часто мне вспоминается та детская мечта и возникает дикое желание позвонить водителю впереди и сказать ему, что он не прав. © Wosh / Pikabu
Бонус: Порой можно даже не успеть заметить, как произошла смена поколений
- В былые времена, когда не было ни мобильников, ни интернетов, во всех дворах, наверное, можно было услышать что-то вроде: «Маша-а-а! Иди домо-о-ой! Ку-у-уша-а-ать!». На что звонкий ребячий голос отвечал что-нибудь, лишь бы еще немного побыть на улице: «Ну ма-а-ам, я еще полчасика и приду, ну пожалуйста!» И вот вчера иду по двору вдоль дома и слышу из окна громкий детский крик: «Бабушка-а-а! Иди домой, поздно уже!» И бабушкин ответ со скамейки перед парадной: «Ну внученька, я еще тут посижу, пожалуйста!» Поворачиваюсь, а там сидят три бабульки и лясы точят. © Ikarius / Pikabu
Есть немало людей, которые скучают по кое-каким вещам из той самой эпохи без мобильников и интернета.
AdMe/Ностальгия/15 человек с теплотой вспомнили те времена, когда еще не было мобильников и интернета
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