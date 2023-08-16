15 человек с теплотой вспомнили те времена, когда еще не было мобильников и интернета

Сейчас для того, чтобы собраться с друзьями, нужно организовать отдельный чатик и совместить как-то рабочие графики, но все равно половина прийти не сможет. А ведь еще недавно мы просто заходили друг к другу в гости и каким-то чудом находили нужные места без карт в интернете. От таких воспоминаний до сих пор веет теплом и уютом.