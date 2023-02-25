10+ разбивающих сердце историй разводов, которые все же доказывают, что все, что ни делается, к лучшему

Расставаться после многих лет, проведенных вместе, всегда больно. Даже если чувства уже остыли. И если в одном случае отношения еще можно спасти, то в другом они уже изжили себя. Но, как бы то ни было, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Герои нашей сегодняшней подборки доказали, что с разрывом отношений жизнь не заканчивается. Более того, порой она начинает играть новыми красками. А иногда, как в нашем бонусе, жизнь демонстрирует, что в одну и ту же реку можно войти дважды.