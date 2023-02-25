10+ разбивающих сердце историй разводов, которые все же доказывают, что все, что ни делается, к лучшему
Расставаться после многих лет, проведенных вместе, всегда больно. Даже если чувства уже остыли. И если в одном случае отношения еще можно спасти, то в другом они уже изжили себя. Но, как бы то ни было, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Герои нашей сегодняшней подборки доказали, что с разрывом отношений жизнь не заканчивается. Более того, порой она начинает играть новыми красками. А иногда, как в нашем бонусе, жизнь демонстрирует, что в одну и ту же реку можно войти дважды.
- Она бросила меня через 7,5 лет отношений, но умоляла остаться друзьями. «Я не могу представить, что тебя нет в моей жизни», — говорила она мне. Я попытался выполнить ее просьбу. Примерно 6 недель спустя она объявила, что у нее новые отношения. Для меня это означало, что субботние встречи и телефонные разговоры закончились, теперь мы только изредка переписывались по электронке. Примерно через полгода она сказала, что такой уровень общения для нее некомфортен. Я извинился за то, что доставил ей неудобства, и перестал писать. Люди спрашивали меня, почему я разорвал такие длительные отношения, а мой ответ прост: «Она не могла представить мою жизнь без нее, но легко представляла свою без меня». © gjallard / Reddit
- У мужа появились проблемы в бизнесе, предложил оформить фиктивный развод. Развелись. И я все чаще стала слышать фразу: «Ну мы же не женаты, я свободен». Окей. Милый, свободен не только ты. Привела себя в порядок, разнообразила досуг. И тут прилетает фраза: «Давай снова поженимся?» Но спасибо, не хочу. © Подслушано / Ideer
- С мужем развелись спустя 10 лет совместной жизни. Поженились в 20 лет, еще студентами, детей нет. За 10 лет сделали карьеру, вместе объездили страны, построили совместный бизнес. Я давно заметила, что между нами уже нет страсти, а когда он завел разговор на эту тему, поняла, что мы думаем об одном. Развод был безболезненный и мирный. Мы продолжаем быть партнерами, но наше окружение ждет жести и почему-то думает, что между нами есть третий человек. А мы просто разлюбили друг друга. © Подслушано / Ideer
- Расстояние портило наши отношения. Мы решили расстаться. Вот уже более двух лет мы хорошие друзья и разговариваем по телефону почти каждый день. © realbestusernameever / Reddit
- Сидели с мужем дома, мне было скучно. Предложила поиграть в желания. Первое, что захотела я, было посмотреть на его неудачную фотку. Он показал. А в ответ пожелал подать на развод. Вот так с ходу, во время игры дал мне знать, что разлюбил. Развелись год назад. С тех пор он один, путешествует, занимается спортом. Больно осознавать, что он просто ушел, не к кому-то, а на свободу. Живет так, будто я была кандалами на ногах. © Подслушано / Ideer
- Мы были женаты 7 лет и оказались на грани развода. Однажды после обеда я мыл посуду, а она стояла рядом и говорила, что я не такой уж плохой муж: работаю, не поднимаю на нее руку и так далее. Мол, могло быть и хуже. В тот момент я понял, что мне не нужна жена, которая выбирает меньшее из зол. Я хотел жену, которая любила бы меня. Так нашему браку пришел конец. © Marvin Kravitz / Quora
- Разбежался со своей лет 9 назад. Тут она купила квартиру в другом городе, а в нашем у нее какие-то дела. Приходит с вопросом, можно ли иногда у меня жить несколько суток в месяц. Я такой: «Живи. Во второй комнате диван свободен». И тут она мне заявляет: «Только собаку ко мне в комнату не пускать. Утром я должна высыпаться, когда собираешься на работу, водой не шуметь, не сморкаться, когтями по полу не грохотать. Когда я говорю по телефону, должна быть полная тишина. Уборку будешь делать, пока меня нет». © Makhmud / Pikabu
- Могу сказать, что мой брак был удачным. Мы прожили вместе 19 лет, у нас двое детей: сын и дочь. Мне было 47 лет, а ей 43 года, когда мы переехали в Канаду. Там мы не могли найти подходящую работу, поэтому я вернулся домой, чтобы хотя бы один хорошо зарабатывал. Я отправлял своей семье деньги. Но после того, как дети устроились на хорошо оплачиваемую работу, жена заявила, что я ей больше не интересен. Я сделал все, что мог, чтобы удержать ее: просил друзей поговорить с ней, отвел ее к семейному психологу, умолял ее простить, если я где-то был не прав. Ничего не сработало. Почти 2 года я был в депрессии, потому что моя семья была для меня всем. Сейчас у меня все хорошо, однако я до сих пор холост и боюсь решиться на новые отношения. © Balakrishnan Lakshmanan / Quora
- Мы прожили вместе 3,5 года. Это были хорошие отношения, и мы до сих пор дружим. Однако мы просто не могли быть вместе, потому что оказались слишком разными. Разрыв произошел очень тяжело, но альтернативой был токсичный брак, который окончательно убил бы любовь. Теперь она нашла парня, с которым счастлива, а я стараюсь избегать отношений, чтобы сосредоточиться на самосовершенствовании. © ChiefOfTheWolfpack / Reddit
- Я изменилась, а он — нет. У нас были низкооплачиваемые профессии, но мне это надоело. Я получила образование и нашла хорошую работу. На это он отреагировал так: «Хорошо, что ты зарабатываешь больше денег: теперь я могу бросить работу и сидеть дома». Неа, не можешь. © cutencreepy / Reddit
- Муж развелся со мной, потому что у нас нет внуков. Он всегда мечтал о доме, полном внучат, двое наших сыновей и дочь должны были их нарожать. В итоге один сын бесплоден, дочь нацелена на карьеру и не планирует заводить детей в ближайшие лет 7, а второй сын — студент, который тоже не торопится. Муж сначала пытался их уговаривать, обещал помогать, потом стал стыдить. Когда понял, что не сработает, решил разойтись со мной, раз не смогла достойно воспитать наших детей. Меня выбил из колеи этот развод, я встать не могла с кровати от расстройства. Потом пришла дочь и сказала, что готова родить, лишь бы нам было хорошо. Меня сразу отпустило: спокойно развелась, квартиру поделили, я купила себе однушку, муж переехал на свою дачу. Дети живут каждый отдельно, регулярно ко мне приезжают, наши отношения как будто стали еще лучше, в отличие от отношений с их отцом. Иногда ощущаю вину из-за того, что он там почти всегда одиноко живет, но потом вспоминаю, как дочь собралась рожать из-за его давления, и сразу отпускает. © Подслушано / Ideer
- Муж не только изменял мне, но, что еще хуже, каждую ночь играл в видеоигры. А потом спал весь день вместо того, чтобы присматривать за нашими маленькими детьми. Я помню, как однажды пришла домой с работы и услышала, как моя старшая дочь сказала младшей: «Я тоже хочу кушать. Потерпи, скоро вернется мама и нас накормит». После этого я забрала детей и ушла от мужа. Сейчас у нас с дочками все отлично. У них только что был первый день в детском саду, и им понравилось. Я учусь и работаю. © Illustrious_City_420 / Reddit
- Развелись с женой из-за разных взглядов на отношение к детям. Оба их хотели. Я, выросший с братом и сестрой в одной комнате, считаю, что у ребенка должно быть свое личное пространство; с моей зарплатой мы можем позволить себе трешку даже не в ипотеку, так что проблем не вижу. Жена же, единственный ребенок в семье, считает, что детская комната — баловство, на крайний случай есть кухня, и вообще, что «личное» может быть у ребенка? «Это же просто ребенок!» И она искренне не понимает, в чем не права. © Подслушано / Ideer
Бонус: иногда разводы заканчиваются счастливым воссоединением
- Я очень сожалела о разводе. Мы оба были упрямы, эгоистичны и слишком горды, чтобы пытаться справиться с проблемами, которые у нас возникали. Я так и не вышла замуж повторно, и за 21 год, что прошли после развода, я серьезно встречалась только с двумя мужчинами. Все эти годы я задавалась вопросом: что было бы, если бы мы попробовали сохранить отношения? По сути, я наказывала себя каждый день. Мне повезло: мы с бывшим воссоединились и вместе уже чуть больше года. © Stayce / Quora
AdMe/Семья/10+ разбивающих сердце историй разводов, которые все же доказывают, что все, что ни делается, к лучшему
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