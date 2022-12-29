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10+ знаменитостей, чьи имена у каждого на слуху, но мало кто знает, как выглядят их дети и внуки

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Мало кто из нас видел, как выглядят внуки и внучки Эрнеста Хемингуэя, Фрэнка Синатры, Боба Дилана или Ингрид Бергман. Между прочим, многие из них пошли по стопам своих знаменитых предков. Ну а кто-то выбрал другое занятие, как, например, внучки Элизабет Тейлор.

1. Брижит Бардо и ее внучка Анн Шаррье

Брижит Бардо 4 раза состояла в официальном браке, в союзе с Жаком Шаррье на свет появился сын Николя-Жак Шаррье — первый и единственный ее ребенок. Внучка Брижит Бардо Анн Шаррье пошла по стопам бабушки и стала актрисой. Она сыграла в более чем 70 фильмах.

2. Чарли Чаплин и его внучка Аурелия Тьерри

Чарли Чаплин был тем еще сердцеедом: он славился многочисленными любовными увлечениями и четырежды связывал себя брачными узами. У Чаплина 11 детей. В 1971 году у его дочери Виктории родилась девочка, Аурелия Тьерри, которая пошла по стопам дедушки, став актрисой.

3. Эрнест Хемингуэй и его внучка Марго Хемингуэй

Эрнест Хемингуэй женился 4 раза. Известно, что у него трое детей и 12 внуков. Одна из его внучек, Марго Хемингуэй, стала моделью и актрисой. Пик ее модельной карьеры пришелся на 1970-е годы: тогда она появлялась на обложках Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Vogue и Time. Как актриса она заявила о себе в 19 фильмах.

4. Боб Дилан и его внук Леви Дилан

Всего у Боба Дилана шестеро детей и 11 внуков. Кстати, музыкант разъезжает на машине с наклейкой «Величайший дедушка в мире». Один из его внуков, Леви Дилан, успешно строит карьеру модели и даже участвовал в одном из показов Dolce & Gabbana. Леви признавался, что пойти по этому пути ему предложила бывшая девушка. Также он занимается музыкой, но не на профессиональном уровне.

5. Боб Марли, его внучка Села Марли и внук Скип Марли

PETER MAZEL-LONDON FEATURES / EAST NEWS, Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News, © Sidewalks Entertainment / Wikimedia Commons, © CC BY 3.0

Всего у Боба Марли 11 детей и более 20 внуков. Одна из его известных внучек, Села Марли, с 2011 года занята в модельном бизнесе. Она неоднократно появлялась на обложках всемирно известных глянцевых журналов. Второй не менее прославленный отпрыск — внук Скип. Он, также как и дедушка, стал певцом и дважды был номинирован на премию «Грэмми».

6. Джон Хьюстон и его внук Джек Хьюстон

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, LISA O'CONNOR / AFP / East News

У режиссера, сценариста и актера Джона Хьюстона пятеро детей. Один из его внуков, Джек Хьюстон, выбрал актерскую профессию. Всего на счету Джека более 40 проектов, такие как «Сумерки. Сага. Затмение», «Дом Gucci», сериал «Фарго» и многие другие. Сейчас актеру 40 лет.

7. Ингрид Бергман и ее внук Джастин Дэйли

East News

Всего у Ингрид Бергман четверо детей и несколько внуков. Один из них, Джастин Дэйли, так вспоминал о своей звездной бабушке: «Мы очень хорошо ладили. Она была ласкова со мной. Если мне было больно, она утешала меня до тех пор, пока мне не становилось лучше». Сегодня Джастин — успешный режиссер.

8. Джон Рональд Руэл Толкин, его внук Саймон Толкин и правнучка Анна Толкин

© TuckerFTW / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0, Invision / Invision / East News

Писатель Джон Рональд Руэл Толкин на протяжении всей жизни состоял в счастливом браке с Эдит Мэри Бретт. У супругов было четверо детей. Один из внуков, Саймон Толкин, стал адвокатом и писателем. На фото он со своей дочерью Анной.

9. Фрэнк Синатра и его внучка Анджела Дженнифер Ламберт

Фрэнка Синатру называют одним из самых популярных артистов 1940–1960-х годов. В 1-м браке Синатры на свет появились трое детей. Дочь Нэнси родила певцу внучку Анджелу Дженнифер Ламберт, которая, как и ее знаменитый дедушка, стала музыкантом. Свой дебютный альбом Ламберт выпустила в 44 года.

10. Джина Лоллобриджида и ее внук Дмитрий Скофич

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

В 1-м браке у Джины Лоллобриджиды родился сын, Милко Скофич — младший. Его сыну Дмитрию сейчас 28 лет, он начинающий актер. Пока на его счету не так много фильмов. Первая картина с его участием вышла в 2018 году, последняя короткометражка — в 2022 году.

11. Габриэль Гарсиа Маркес и его сын Родриго Гарсиа

© Gorup de Besanez / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0, Danny Moloshok / Invision / AP / East News

Габриэль Гарсиа Маркес всю жизнь прожил со своей единственной супругой Мерседес Барчой Пардо. В этом браке на свет появились двое детей. Старший сын, Родриго Гарсиа, родился в 1959 году. Сегодня он известный теле- и кинорежиссер. В 2021 году Родриго выпустил мемуары, посвященные своим родителям.

12. Элизабет Тейлор и ее внучки Лаэла Уайлдинг и Наоми Уайлдинг

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS, © Amy Sussman / Getty Images Entertainment / Getty Images

На правом фото: Энтони Крам, муж Наоми; Наоми Уайлдинг и Лаэла Уайлдинг (слева направо).

Элизабет Тейлор состояла в 8 браках (2 раза с одним и тем же мужчиной), у нее четверо детей. Всего у актрисы 10 внуков. Одна из внучек, Лаэла Уайлдинг, работает графическим дизайнером и инструктором по йоге. Как-то она признавалась, что они никогда не видели в своей бабушке кинозвезду. Вторая по счету внучка, Наоми Уайлдинг, вместе со своим супругом управляет художественной галереей.

Как вы считаете, передается ли талант по наследству?

Фото на превью Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS, Amy Sussman / Getty Images Entertainment / Getty Images
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AdMe/Семья/10+ знаменитостей, чьи имена у каждого на слуху, но мало кто знает, как выглядят их дети и внуки
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