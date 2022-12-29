10+ знаменитостей, чьи имена у каждого на слуху, но мало кто знает, как выглядят их дети и внуки

Мало кто из нас видел, как выглядят внуки и внучки Эрнеста Хемингуэя, Фрэнка Синатры, Боба Дилана или Ингрид Бергман. Между прочим, многие из них пошли по стопам своих знаменитых предков. Ну а кто-то выбрал другое занятие, как, например, внучки Элизабет Тейлор.

1. Брижит Бардо и ее внучка Анн Шаррье

Брижит Бардо 4 раза состояла в официальном браке, в союзе с Жаком Шаррье на свет появился сын Николя-Жак Шаррье — первый и единственный ее ребенок. Внучка Брижит Бардо Анн Шаррье пошла по стопам бабушки и стала актрисой. Она сыграла в более чем 70 фильмах.

2. Чарли Чаплин и его внучка Аурелия Тьерри

Чарли Чаплин был тем еще сердцеедом: он славился многочисленными любовными увлечениями и четырежды связывал себя брачными узами. У Чаплина 11 детей. В 1971 году у его дочери Виктории родилась девочка, Аурелия Тьерри, которая пошла по стопам дедушки, став актрисой.

3. Эрнест Хемингуэй и его внучка Марго Хемингуэй

Эрнест Хемингуэй женился 4 раза. Известно, что у него трое детей и 12 внуков. Одна из его внучек, Марго Хемингуэй, стала моделью и актрисой. Пик ее модельной карьеры пришелся на 1970-е годы: тогда она появлялась на обложках Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Vogue и Time. Как актриса она заявила о себе в 19 фильмах.

4. Боб Дилан и его внук Леви Дилан

Всего у Боба Дилана шестеро детей и 11 внуков. Кстати, музыкант разъезжает на машине с наклейкой «Величайший дедушка в мире». Один из его внуков, Леви Дилан, успешно строит карьеру модели и даже участвовал в одном из показов Dolce & Gabbana. Леви признавался, что пойти по этому пути ему предложила бывшая девушка. Также он занимается музыкой, но не на профессиональном уровне.

5. Боб Марли, его внучка Села Марли и внук Скип Марли

Всего у Боба Марли 11 детей и более 20 внуков. Одна из его известных внучек, Села Марли, с 2011 года занята в модельном бизнесе. Она неоднократно появлялась на обложках всемирно известных глянцевых журналов. Второй не менее прославленный отпрыск — внук Скип. Он, также как и дедушка, стал певцом и дважды был номинирован на премию «Грэмми».

6. Джон Хьюстон и его внук Джек Хьюстон

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News , LISA O'CONNOR / AFP / East News

У режиссера, сценариста и актера Джона Хьюстона пятеро детей. Один из его внуков, Джек Хьюстон, выбрал актерскую профессию. Всего на счету Джека более 40 проектов, такие как «Сумерки. Сага. Затмение», «Дом Gucci», сериал «Фарго» и многие другие. Сейчас актеру 40 лет.

7. Ингрид Бергман и ее внук Джастин Дэйли

East News

Всего у Ингрид Бергман четверо детей и несколько внуков. Один из них, Джастин Дэйли, так вспоминал о своей звездной бабушке: «Мы очень хорошо ладили. Она была ласкова со мной. Если мне было больно, она утешала меня до тех пор, пока мне не становилось лучше». Сегодня Джастин — успешный режиссер.

8. Джон Рональд Руэл Толкин, его внук Саймон Толкин и правнучка Анна Толкин

Писатель Джон Рональд Руэл Толкин на протяжении всей жизни состоял в счастливом браке с Эдит Мэри Бретт. У супругов было четверо детей. Один из внуков, Саймон Толкин, стал адвокатом и писателем. На фото он со своей дочерью Анной.

9. Фрэнк Синатра и его внучка Анджела Дженнифер Ламберт

Фрэнка Синатру называют одним из самых популярных артистов 1940–1960-х годов. В 1-м браке Синатры на свет появились трое детей. Дочь Нэнси родила певцу внучку Анджелу Дженнифер Ламберт, которая, как и ее знаменитый дедушка, стала музыкантом. Свой дебютный альбом Ламберт выпустила в 44 года.

10. Джина Лоллобриджида и ее внук Дмитрий Скофич

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

В 1-м браке у Джины Лоллобриджиды родился сын, Милко Скофич — младший. Его сыну Дмитрию сейчас 28 лет, он начинающий актер. Пока на его счету не так много фильмов. Первая картина с его участием вышла в 2018 году, последняя короткометражка — в 2022 году.

11. Габриэль Гарсиа Маркес и его сын Родриго Гарсиа

Габриэль Гарсиа Маркес всю жизнь прожил со своей единственной супругой Мерседес Барчой Пардо. В этом браке на свет появились двое детей. Старший сын, Родриго Гарсиа, родился в 1959 году. Сегодня он известный теле- и кинорежиссер. В 2021 году Родриго выпустил мемуары, посвященные своим родителям.

12. Элизабет Тейлор и ее внучки Лаэла Уайлдинг и Наоми Уайлдинг

На правом фото: Энтони Крам, муж Наоми; Наоми Уайлдинг и Лаэла Уайлдинг (слева направо).

Элизабет Тейлор состояла в 8 браках (2 раза с одним и тем же мужчиной), у нее четверо детей. Всего у актрисы 10 внуков. Одна из внучек, Лаэла Уайлдинг, работает графическим дизайнером и инструктором по йоге. Как-то она признавалась, что они никогда не видели в своей бабушке кинозвезду. Вторая по счету внучка, Наоми Уайлдинг, вместе со своим супругом управляет художественной галереей.

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