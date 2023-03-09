14 родителей честно поведали, о чем жалеют больше всего, чтобы те, у кого пока нет детей, не повторяли их ошибок
Быть родителями — настоящее испытание, которое, впрочем, однозначно стоит всех усилий. Но даже если стараешься быть идеальной мамой и растить детей по книжкам, все равно что-нибудь пойдет не по плану, потому что это жизнь, а не методичка. В этой статье мы собрали откровения тех, у кого уже есть дети, — возможно, их мысли окажутся полезными для тех, кто пока не стал мамой или папой.
- Я не показывала дочери, что она для меня важнее всего на свете. Не замечала, как ей некомфортно рядом с моим мужем — ее отчимом. Однажды она уехала к отцу на выходные и так и не вернулась обратно домой, и мы долго практически не виделись. Теперь она уже взрослая женщина и мать, живет по соседству со мной. А я до сих пор злюсь за себя на все годы, что мы были в разлуке, и все, что я пропустила в ее жизни. © Donna Morgan / Quora
- Больше всего я жалею, что не накопил никаких сбережений до рождения детей. Понятия не имею, на что мы тратили деньги до детей. Если бы мы сейчас откладывали все те средства, что мы платим за школу / детский сад, одежду, кружки (спорт, балет и т. д.) и все остальное, мы бы стали богаче вдвое, если не больше. © samalex01 / Reddit
- Я жалею, что не возлагала на дочь больше ответственности. Знаете, эта тонкая грань между давлением на ребенка и попустительством... Так вот я за эту грань переступила. Я всегда поощряла дочку, когда она хотела учиться чему-то новому, но когда у нее что-то пошло не так, не стала настаивать на продолжении. Ну а теперь она слишком легко и быстро сдается. © RedReina / Reddit
- У нас с мужем двое детей. Оба окончили школу с золотом. Очень хотелось для них лучшей жизни. Универы они выбирали сами, профессии — тоже. Обучение очень дорогое, тянули их, как могли, во многом себя ущемляли. И наверное, зря, потому что работой своей они недовольны, зарплатой тоже, а мы с мужем как выжатые лимоны с чувством, что все наши усилия и надежды — пустое. Жаль потраченных средств и сил, но, наверное, сами виноваты, слишком жалели и опекали, а чрезмерная забота не всегда на благо. © Подслушано / Ideer
- Эх, надо было документировать нашу с детьми повседневную жизнь. Сейчас, например, есть возможность вести личный блог и записывать туда всякую ерунду, моменты, над которыми вы смеетесь, а потом забываете. Моей старшей дочери 19, почти 20, и я бы отдала многое, чтобы сейчас суметь почитать о временах, когда ей было 2 года. Я бы хотела, чтобы у меня было чуточку больше, чем фотографии, — например, записи о том, чем мы занимались днем, или детские глупости, которые она говорила. © mysuperfakename / Reddit
- Женщина, которая родила от меня ребенка, оказалась, увы, не «той самой». Я пережил развод, 2 года в качестве отца-одиночки и вот наконец встретил ту, с которой я и должен был быть все это время. И она оказалась прекрасной матерью. © PrintError / Reddit
- Больше всего мне жаль своего свободного времени. Вот это была жизнь! Можно лежать на диване и смотреть сериалы, можно пойти в любой ресторан. Я приходила домой с работы и готовила очередной интересный рецепт из своих кулинарных книг, а потом мои коты спокойно сидели у меня на коленях. Теперь моя жизнь состоит из повторов «Свинки Пеппы» и бессонных ночей, а мои коты постоянно убегают и прячутся. Но наши с детьми веселые и смешные моменты, детское любопытство и вся бескрайняя любовь детей к нам, родителям, стоят всех усилий. © Rebecca Ferguson / Quora
- Вышла замуж рано, сразу после школы. Год спустя родился сын, я в основном сидела дома: муж хотел уюта, да и образования не было. Сейчас мне 40, получила высшее уже после рождения дочери. А с мужем нас ничего не связывает. Жалею, что так рано вышла замуж, живу с ним только ради дочери. © Подслушано / Ideer
- Детей надо заводить до 25 лет. Чтобы они успели вырасти, пока вы еще умеете веселиться. Они должны видеть, что вы ходите на вечеринки, тусовки, праздники, устраиваете семейные веселья. А мне 36, дочери 7. И что-то неохота мне уже ничего придумывать на тот же Новый год. © Lubasha.Sok / Pikabu
- Со старшими детьми у меня разница в возрасте небольшая. Мы вместе бегали по лужам, катались с горки, валялись в сугробах. Мы с ними играли в куклы и машинки, строили замки. А с младшей... уже все. Я повзрослела и наигралась. У меня самой родители о-о-очень молодые, и мы с ними то в пешие и мотоциклетные путешествия отправлялись, то на охоту или рыбалку — с рождения, с пеленок. Не знаю, получилось бы у меня такое резвое детство, если бы родители были старше, разумнее и опытнее? © ibkmyf / Pikabu
- Дочка родилась на сроке 32 недели, и взять ее на руки без участия врачей я смогла только спустя месяц. Мне хотелось никогда ее больше не отпускать, но, к сожалению, я слушала не свой материнский инстинкт, а дурацкие советы от окружающих в духе «Не приучай к рукам, ты ее так только избалуешь». Что в итоге? Ей в этом году будет 3, и она не любит спать со мной. Мы играем вместе, но она ненавидит обниматься. И все из-за того, что я слушала не тех людей и не оказывала ей столько внимания, сколько хотела, чтобы ее не «испортить». © Blair Kovatch / Quora
- Надо было с детства заставлять сына делать хоть что-то по дому. Нужно было требовать, чтобы он убирался в комнате, выносил мусор, вытирал посуду, все такое, когда он уже мог все это делать. Потому что когда он стал подростком, на все мои просьбы он огрызался и дальше ленился. Родители, пожалуйста, требуйте, чтобы ваши дети брали на себя хоть какую-нибудь ответственность, пока они маленькие. © Jean Smith Boutwell / Quora
- Я так и не научилась готовить к моменту рождения детей. © goldtriggergun / Reddit
- Настанет день, когда вы будете скучать по тому, что делают дети, даже если сейчас это вас раздражает. Однажды слово «папуля» превратится в «пап», вместо обнимашек дети будут просто сидеть рядом, а веселые семейные выходные с вами сменятся на тусовки у друзей. Все происходит так быстро, но мы не замечаем этого, пока не становится уже поздно. © Monkeydog853 / Reddit
Родители бывают разные: и такие, что до белого каления доводят, и чересчур уж креативные. А когда мы сами становимся родителями, изо всех сил стараемся, чтобы наши дети выросли хорошими людьми.
AdMe/Семья/14 родителей честно поведали, о чем жалеют больше всего, чтобы те, у кого пока нет детей, не повторяли их ошибок
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