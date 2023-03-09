14 родителей честно поведали, о чем жалеют больше всего, чтобы те, у кого пока нет детей, не повторяли их ошибок

Быть родителями — настоящее испытание, которое, впрочем, однозначно стоит всех усилий. Но даже если стараешься быть идеальной мамой и растить детей по книжкам, все равно что-нибудь пойдет не по плану, потому что это жизнь, а не методичка. В этой статье мы собрали откровения тех, у кого уже есть дети, — возможно, их мысли окажутся полезными для тех, кто пока не стал мамой или папой.