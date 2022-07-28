15 историй, которые доказывают, что в многодетных семьях нет места скуке

Если в конце 1970-х годов женщины охотно рожали больше 3 детей, то со временем эта тенденция постепенно сошла на нет. По состоянию на 2014 год можно увидеть, что ситуация кардинально изменилась. Доминирующая когда-то модель с 4 детьми была заменена на ту, где их только 2. Тем не менее остались еще родители, которым нравится иметь большие семьи.