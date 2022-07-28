15 историй, которые доказывают, что в многодетных семьях нет места скуке
Если в конце 1970-х годов женщины охотно рожали больше 3 детей, то со временем эта тенденция постепенно сошла на нет. По состоянию на 2014 год можно увидеть, что ситуация кардинально изменилась. Доминирующая когда-то модель с 4 детьми была заменена на ту, где их только 2. Тем не менее остались еще родители, которым нравится иметь большие семьи.
ADME еще раз подтверждает, что многодетные ячейки общества — это что-то со своей особой атмосферой и энергетикой. А в конце статьи вас ждет бонус о том, как семья приняла решение завести еще одного ребенка.
- Я единственный ребенок. Встречаюсь с парнем из многодетной семьи. Многие его привычки просто сводят меня с ума! Например, он выбирает себе вилки, ложки, другие столовые приборы и на полном серьезе никому не разрешает ими пользоваться. Когда я пеку торт и говорю: «Милый, это все тебе», — он радуется как ребенок и каждый раз повторяет, что в детстве это была мечта — чтобы был целый торт только для него. © Anna Matveeva / ADME
- Жить в большой семье — это когда ты спел какую-то песню один раз, и все будут напевать ее неделю. © Maya Mazen / Quora
- Старшему сыну 12. Жалуется, что ноги часто болят — растет. Попутно ворчит на младших 6-летних брата и сестру:
— Вам хорошо, у вас ничего не болит.
— Конечно, у нас ничего не болит. Мы же молодые еще. © schewa666 / Pikabu
«Надеюсь, вы любите детей».
- В семье было 11 детей. Папа приходил в школу на родительское собрание с блокнотом. В блокноте — список детей и годы рождения. Как зовут классного руководителя, знать необязательно, главное — поставить галочку напротив имени ребенка. Начинал с 1-го кабинета. Присутствовал на собрании этого класса всего 10 минут, шел дальше. Так и побывал на родительских собраниях у всех детей. © Юлия Колесник
- Я 2-я с конца по старшинству, у меня 3 брата и 4 сестры. Иногда меня принимают за ребенка братьев и сестер (моя сестра на 16 лет старше меня). А еще из-за того, что на нашей подъездной дорожке всегда очень много машин, все думают, что мы ими торгуем. © Maya Mazen / Quora
- Когда что-то ломалось, я всегда кричал из другой комнаты: «Я этого не делал!» Чтобы родители знали, где я нахожусь относительно того места, откуда раздался звук разбивающейся вещи. Эта маленькая хитрость пару раз спасала меня, когда старшие брат и сестра обвиняли меня в том, чего я не делал. © ELPwork / Reddit
- Нас у мамы с папой 7, и все мы уже взрослые: младшему — 24, а старшему — 42. Есть у нас семейная традиция: отмечать день рождения в 0:00, как Новый год, съезжаться в родительский дом, с боем курантов поздравлять именинника и ложиться спать. А потом виновник торжества сам решает, как проведет свой день и с кем. Раньше были разнообразные варианты: клубы, кафе, бани, друзья, а сейчас каждый выбирает дом, где близкие, родные, где родители, где семья. © Палата № 6 / VK
- Я второй из 8 детей. Отец говорил, что в большой семье всегда должно быть четное количество людей, потому что, как правило, они объединяются в пары. Он также добавлял, что так легче разделить грейпфрут. © John Roberts / Quora
- Я рос с 7 братьями и сестрами. Специально научился есть острую пищу, потому что никто в семье не мог с ней справиться. Когда я убирал остатки своей еды в холодильник, другим требовался всего один укус, чтобы понять, что она вся покрыта халапеньо, и они отступали. Работало безотказно! © EarnestGoesToReddit / Reddit
- У меня есть родственники с отцовской стороны, у них 3 сыновей. И так получилось, что 2 брата женились на девушках, которые друг другу приходились сестрами. История началась так: средний брат встречался с одной девушкой, по ходу дела он познакомил своего старшего брата с ее старшей сестрой. Через некоторое время старший женился на той девушке. А чуть позже и средний обручился со своей девушкой. Но вот еще один нюанс: у сестер есть младшая, а у братьев — младший. Они тоже начали встречаться и через некоторое время хотели пожениться, но мама братьев сказала: «Дайте отдышаться, лупите в одни ворота! Остановитесь!» Ему около 18 тогда было, сейчас не знаю, поженились они или разбежались. © EenHoorn / Pikabu
- Очень люблю семейные посиделки. У нас была традиция ужинать вместе. Сейчас все выросли и разъехались, а есть одна я так и не могу. Так мы с мамой, когда садимся за стол, включаем Skype: у нее завтрак, у меня обед, обе счастливы, болтаем, как и раньше, в детстве. Иногда к нам подключается старшая сестра с дочкой, можем и всей семьей так вместе трапезничать. © Подслушано / Ideer
- Я младшая из многодетной семьи, муж тоже. Все взрослые, в достатке. Мы жили на съемной, я планово забеременела первенцем. Все разом скинулись на квартиру, наотдавали и надарили мебели, техники — от кроватки до пеленок, сестра оплатила больницу. Каждое посещение родных — это подарки и деньги. Я чувствую себя барыней, устала отказываться от подарков, мы окучены по полной. Столько внимания и любви, с ума сойти! Единственный внук и племянник — это сильно. © Подслушано / Ideer
- Во время приема пищи всегда действует кредо пирата: «Бери все, не отдавай ничего!» Остался один кусок хлеба? Нет, я не отдам его тебе, теперь он мой, я облизал его, так что ты не сможешь отобрать его у меня. Последний кусок пирога? Упс, его уже нет, и не смотри на меня так. © MrTomDawson / Reddit
- У нас очень большая семья, но готовить не любит никто. Решили сестру отправить учиться на повара. Она выучилась, но прожила с нами полгода и вышла замуж. Мы не сдались. Каждое воскресенье ходим к ней на обед. Всей толпой. 14 человек. Ее муж очень рад. Вроде. © Палата № 6 / VK
- Однажды соседка угостила нас крупным кабачком. Мы в шутку завернули его как младенца и дали поиграть младшему брату. Он назвал его Петя, и мы все его нянчили. Говорили друг другу: «Тише, Петя спит», — и старались не шуметь. И вот пришло время приготовить его. Никто из всей нашей большой семьи не решился порезать и пожарить нашего маленького Петю. Пришлось идти к соседке и менять его на другой, неродной для нас кабачок. А о Петиной судьбе мы старались не думать и больше в такие игры не играли. © Подслушано / Ideer
Бонус: почему родители решаются на второго ребенка
- Когда был один ребенок, то это были я, жена и ребенок. А вот когда второй появился, то это уже банда! Не знаю, как объяснить, но это уже полноценная семья. Ничуть не жалею, что родили второго. Хотя были сомнения, жене уже было 37. Но это того стоит. И деньги тут ни при чем. Психологически вы получите в миллион раз больше. Но это мы, мы любим детей. © 38Partizan / Pikabu
Сколько домочадцев у вас? Какие семейные истории вы любите рассказывать?
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