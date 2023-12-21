15+ звездных пар, которые в 2023 году стали родителями

2023 год порадовал многих знаменитостей пополнениями в их семействах. Кто-то из них впервые стал родителями, как, например, Эшли Олсен и Луи Эйснер, а кто-то вот уже шестой раз, как Гордон Рамзи с супругой Таной Рамзи. А в конце статьи вас ждет бонус, где мы написали о человеке, который совсем скоро станет папой.

1. Пэрис Хилтон и Картер Реум

Пэрис Хилтон и Картер Реум в 2023 году дважды стали родителями. В январе у них с супругом Картером Реутом, с которым певица состоит в браке с 2021 года, родился сын Феникс. 24 ноября Пэрис на своей странице в соцсети разметила фото детского комбинезончика и написала, что у них очередное пополнение в семействе. У супругов родилась дочь. Дети появились на свет с помощью суррогатного материнства.

2. Гордон Рамзи и Тана Рамзи

Ведущий кулинарных шоу 57-летний Гордон Рамзи и его супруга Тана Рамзи в ноябре 2023-го стали родителями уже в шестой раз. Этим радостным событием Гордон поделился на своей странице в соцсети, разместив несколько фото из роддома и подписав их: «Какой чудесный подарок на мой День рождения! Приветствуйте Джесси Джеймса Рамзи! 3 сына и 3 дочери — план выполнен».

3. Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

ANGELA WEISS / AFP / East News

От предыдущих отношений у Кортни Кардашьян трое детей, как и у ее супруга Трэвиса Баркера. Она вышла за него замуж в 2022 году. В июне 2023-го на концерте супруга Кортни подняла плакат с надписью «Трэвис, я беременна», так сам муж и публика узнали о ее интересном положении. Беременность модели протекала не так гладко. Однако уже в ноябре у них на свет появился сын.

4. Эшли Олсен и Луи Эйснер

Эшли Олсен впервые стала мамой в 2023 году. В 2017-м у нее завязались романтические отношения с художником Луи Эйснером. Спустя 6 лет они вступили в брак. В августе 2023-го у пары родился сын Отто. Эшли и Луи предпочитают держать свою личную жизнь в секрете, так что до сих неизвестна даже дата рождения их малыша. Как сказал один из инсайдеров, «иметь семью для Эшли и Луи всегда являлось высшим приоритетом».

5. Кит Харингтон и Роуз Лесли

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились в 2011 году на съемках сериала «Игра престолов» и больше уже не расставались. В 2018-м актер и актриса поженились. О том, что Роуз и Кит впервые стали родителями, пресса узнала в феврале 2021-го. Ровно спустя 2 года Харрингтон объявил, что они с супругой вновь ожидают прибавления в семействе. А уже в июле 2023-го пара второй раз стала родителями. У них родилась дочь. Ее имя, так же, как и имя сына, не разглашается.

6. Наоми Кэмпбелл

Joel C Ryan / Invision / East News

О своем большом желании иметь детей Наоми Кэмпбелл рассказала в одном из интервью в 2018-м. Ну а спустя 3 года после этого у нее родилась дочь, которую модель предпочитает тщательно скрывать от посторонних глаз. В июне 2023-го у Наоми появился на свет сын. Об этом 53-летняя модель рассказала на своей странице в соцсети.

7. Иэн Сомерхолдер и Никки Рид

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Иэн Сомерхолдер и Никки Рид состоят в официальном браке вот уже 8 лет. В июле 2017-го у них родилась дочь Боди. В январе 2023-го Иэн на своей странице в соцсети разместил пост, в котором написал: «Все, что я когда-либо хотел с самого детства, — это иметь большую семью. Спасибо Никки за этот подарок! Итак, у нас второй раунд!» Ну а уже спустя полгода актер поделился с подписчиками радостной новостью — они в очередной раз стали родителями. На этот раз у них родился сын.

8. Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк

Isabelle Vautier / Starface / STARFACE PHOTO / East News

В 2023-м году Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк впервые стали папой и мамой. Со своей спутницей жизни актер познакомился в 2012 году на съемочной площадке «Убейте своих любимых». В марте 2023-го представитель Рэдклиффа подтвердил, что пара ожидает первенца, а уже в следующем месяце у них родился сын. Пара предпочитает держать личную жизнь подальше от любопытных глаз, а сам Дэниел как-то признавался, что хочет, чтобы в заголовках газет были лишь новости, связанные с его работой.

9. Хилари Суэнк и Филип Шнайдер

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Хилари Суэнк и предприниматель Филип Шнайдер поженились в 2018-м. Спустя 4 года актриса в одной из телепередач рассказала, что готовится к одной из самых важных ролей своей жизни — к роли мамы. В 2023-м у Хилари и Филипа на свет появились двойняшки — сын и дочь. На своей странице в соцсети Хилари написала следующее: «Это было нелегко, но оно того стоило».

10. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Одна из красивейших пар Голливуда Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли связала себя узами брака в 2012 году. Спустя несколько лет у них на свет появилась дочь Джеймс, в 2016 — малышка Инез, а в 2019 — крошка Бетти. В сентябре 2022-го пара объявила о том, что ожидает очередного ребенка. Ну а уже в следующем году Райан и Блейк в четвертый раз стали родителями. Имя ребенка, его пол и дата рождения не раскрываются.

11. Адам Левин и Бехати Принслу

ANGELA WEISS / AFP / East News

Адам Левин и Бехати Принслу поженились в 2014 году. В 2016-м у них родилась дочь Дасти, а в 2018-м — Джиа. В сентябре 2022-го пара объявила о том, что ожидает очередного пополнения в семействе, а уже в начале следующего года счастливые родители рассказали, что у них на свет появился сын. Спустя 2 месяца Бехати опубликовала фото ножек малыша, чем умилила всех подписчиков.

12. Джон Ледженд и Крисси Тейген

Джон Ледженд познакомился со своей будущей супругой, фотомоделью Крисси Тейген, во время съемок своего музыкального клипа в 2006 году. Они оформили брак спустя 7 лет отношений. В 2016-м у пары родилась дочь Луна Симона, а в 2018-м — сын Майлз Теодор. В 2023-м их семья заметно увеличилась. В январе у Джона и Крисси появилась на свет дочь Эсти Максин, а в июне — сын Рен Александр. Первые трое детей были зачаты путем ЭКО, а последний — при помощи суррогатной матери.

13. Бонни Райт и Эндрю Лококо

Впервые стала мамой в 2023 году и Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в саге о Гарри Поттере. В марте 2022 актриса поделилась новостью о том, что вышла замуж за своего давнего знакомого Эндрю Лококо. В сентябре 2023-го у пары родился сын Элио. На своей странице в соцсети она выложила фото малыша и написала, что рождение ребенка для нее стало одним из самых интересных жизненных опытов.

14. Рианна и Асап Рокки

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Официальное подтверждение того, что Рианна и Асап Рокки встречаются, было сделано ими в мае 2021-го. Уже спустя полтора года у пары появился на свет сын, а позднее источник, близкий к певице, рассказал, что Рианна хотела бы еще родить детей от своего возлюбленного. Ее мечта сбылась 1 августа 2023-го, тогда у пары появился еще один сын.

15. Серена Уильямс и Алексис Оганян

Бывшая теннисистка Серена Уильямс и один из основателей Reddit Алексис Оганян поженились в ноябре 2017 года. За несколько месяцев до этого события у пары родилась дочь. В мае 2023-го Уильямс объявила о своей очередной беременности. А через 4 месяца пара уже поприветствовала вторую дочь Адиру Ривер.

16. Линдси Лохан и Бадер Шаммас

В 2023-м году впервые стала мамой и Линдси Лохан. Она родила сына Луайя от финансиста Бадера Шаммаса, за которого вышла замуж в 2022 году. Судя по всему, актриса предпочитает держать личную жизнь в секрете, так как она даже не выкладывает фото малыша в соцсетях.

Бонус: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус станут родителями

Evan Agostini / Invision / East News

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус вместе уже с 2018 года. В начале ноября 2023-го пару засняли на прогулке, и на фото Сьюки была запечатлена с заметно округлившимся животиком. Ну а ближе к концу месяца на одном из кинофестивалей она призналась, что ожидает ребенка от Роберта. Кстати, возлюбленная окончательно переехала к актеру лишь в этом году, она рассказывала следующее: «Роберт принимает беспорядок и хаос, в котором я вечно нахожусь. Он считает, что это очень мило, так что мне очень повезло с ним».

Довольно многие знаменитости предпочитают плевать на предрассудки и становятся родителями тогда, когда посчитают нужным. Так, например, сделала Наталья Водянова, которая впервые стала мамой в 19 лет, и Аль Пачино, ставший отцом четвертого ребенка в возрасте 83 лет.

Фото на превью Isabelle Vautier / Starface / STARFACE PHOTO / East News