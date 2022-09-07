18 честных признаний от звездных мам, которые не стали замалчивать сложности материнства

На красных ковровых дорожках звезды выглядят просто идеально: аккуратные укладки, безупречные макияж и фигура. В итоге нам кажется, что знаменитостям родительство дается так же легко, как все остальное. Однако многие селебрити рассказывают, что во время беременности и после родов они сталкиваются с такими сложностями, о которых даже не догадывались.

Мы в ADME покажем, кто из звезд не побоялся рассказать о трудностях материнства. Оказывается, практически все сталкиваются с одинаковыми проблемами: плохое самочувствие, отсутствие сна и бесконечные детские капризы.

Галь Гадот

Под фотографией, сделанной мужем, чудо-женщина поделилась трудностями материнства: «Бессонная ночь. Колики 3-месячного ребенка. Старшая 5-летняя дочь проснулась ни свет ни заря. Пошла на задний двор выпить кофе и глотнуть свежего воздуха, чтобы прийти в себя. Сейчас сижу и смотрю мультик с дочкой. Меня как будто озарило: самые простые вещи делают нас самыми счастливыми». Сейчас у звезды уже 3 дочери, младшей из которых недавно исполнился год.

Гадот также призналась, что буквально разрывается между домом и работой. А еще чувствует вину перед детьми, когда ей удается уделить им слишком мало времени.

Пинк

У певицы двое детей: мальчик и девочка. Как и многим родителям, Пинк порой сложно найти общий язык с младшим поколением. «Вот какая штука: вы воспитываете ребенка и даже не знаете, правильно ли то, что вы делаете. Для меня было унизительно осознать, что я двинула шикарную речь, обернулась на свою дочь, а она даже меня не слушала. Посмотрим, что будет дальше», — рассказала в интервью знаменитость.

Джулия Робертс

В 2004 году в возрасте 37 лет Джулия родила двойняшек — мальчика и девочку. Спустя 3 года у актрисы родился еще один сын. И хотя Робертс — одна из самых известных актрис Голливуда, ее не миновали проблемы с грязными подгузниками, и она вовсе их не смущается. Селебрити также объяснила, почему не торопилась заводить детей и много лет строила карьеру. Звезда говорит, что благодаря своему упорному труду она может проводить много времени дома с детьми.

Дженнифер Гарнер

KELA / Broadimage / Broad Image / East News

Дженнифер — мать-одиночка, которая много работает. Но она не чувствует себя из-за этого виноватой. Из-за работы женщина не всегда может лично присутствовать на праздниках детей. «Как-то раз я смотрела выступление детей по видеозвонку, и это было ужасно. Так что, если приходится работать, постарайтесь убедить малышей в том, что вы любите свое дело и свою работу», — считает звезда. Актриса призналась, что она далеко не идеальная мама. А еще подчеркнула, что самое классное в материнстве — это каждый день сталкиваться с чем-то новеньким. Дженнифер рассказала, что с первым ребенком ей было непросто. «Если он спал, я шикала на всех вокруг», — вспоминает знаменитость. По ее словам, только с рождением третьего малыша она поняла главный секрет: не стоит подстилать везде соломку — наоборот, нужно подготовить детей к жизни.

Николь Ричи

Николь Ричи — мать двоих детей. Она рассказала, что малыши постоянно смешат ее. «Боже мой, они заставляют меня хохотать каждый день», — говорит звезда. Как и все матери, актриса столкнулась с трудностями. Ее сын и дочь легко просыпаются среди ночи, потому что в детстве она не приучила их к шуму. «Жаль, что я их так оберегала», — говорит знаменитость.

Ким Кардашьян

У Ким четверо детей, двое из которых появились на свет от суррогатной матери. Селебрити призналась, что просто ненавидела быть беременной. «Я не была одной из тех милых беременных женщин. Я ненавидела себя и то, как я выгляжу. Я помню беременных маму и сестру. У них все проходило легко, и они тут же возвращались в строй. Со мной так не вышло». Звезда рассказала также, что дети очень ревнуют друг к другу. Когда Ким кормила младшего сына грудью, дочка так завидовала, что пришлось взять пакетик молока, положить в другую чашку бюстгальтера, вставить соломинку и напоить ее.

Мелисса Джоан Харт

У 46-летней Мелиссы трое сыновей. Однако в одном из интервью она призналась, что детей было бы гораздо больше, если бы не приходилось ходить с животом. «Я ненавижу беременность: столько всего нужно перестраивать и менять», — говорит она. Сложные будни актриса организовывает с помощью тщательно продуманного расписания. Ей приходится буквально устанавливать дни, когда она будет уделять больше внимания одному из детей. Знаменитость призналась, что мечтает о девочке и что ей надоело бороться с бесконечными плохими оценками сыновей.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор — мать двоих детей. Женщина призналась, что до того, как стать родителем, она представляла себе материнство иначе. «Я думала, что это будет немного более романтично и мило. Вместо этого я просто в ужасе. Я плохо спала, не могла есть и все время нервничала. А еще чувствовала себя одинокой», — рассказала актриса.

Кортни Кокс

В 2004 году Кортни родила дочь Коко. Звезда «Друзей» рассказала, в чем заключается главная проблема в воспитании детей. Она честно признается, что у нее сложности с соблюдением границ. «Я устаю от этого», — уточнила она.

Адель

PacificCoastNews.com / East News

Певица Адель говорила о трудностях материнства во время вручения «Грэмми» 2017 года. Особенно она акцентировала внимание на сложностях самоопределения себя как матери и как человека. Звезда подчеркнула, что, когда ребенок родился, она «потеряла» себя. В еще одном интервью селебрити рассказала, что больше всего скучает по свободе и ощущению, что можешь делать все, что захочешь. Знаменитость призналась, что страдала от послеродовой депрессии: «У меня нет времени даже почистить зубы, не говоря уже о том, чтобы поработать или выйти в свет».

Риз Уизерспун

Мать троих детей Риз пожаловалась, что работающим родителям не хватает времени на своих детей. «Однажды по дороге в детский сад сын сказал мне: „Знаешь, мама, некоторые родители не только отвозят своих детей в школу, но и забирают“. Было больно», — призналась она. Актриса вспоминает также о сложностях, с которыми столкнулась, когда родила первого ребенка: «У меня не было никакой поддержки. Я не спала и была как будто в бреду».

Лина Хиди

У звезды «Игры престолов» двое детей. В интервью она рассказала, что ожидала от материнства другого. «Быть мамой — это значит не помнить, когда ты в последний раз принимала душ. Удалось найти время для маски на лицо — ты просто герой. Кажется, я больше никогда не посижу в туалете в одиночестве», — говорит знаменитость. По словам актрисы, один из самых ужасных моментов — это роды через кесарево сечение, после которых она трудно и долго восстанавливалась.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет — мать двоих детей. Она призналась, что после рождения второго ребенка чувствовала себя как зомби. «Я не могла думать и чувствовать», — рассказывает актриса. «Это было ужасно — полная противоположность тому, что я пережила с первым ребенком. С ней я была на девятом небе от счастья». Гвинет рассказала, что считала себя плохой матерью и плохим человеком. Муж жаловался, что с ней что-то не так. Как вспоминает актриса, ей было трудно признать, что она страдает послеродовой депрессией.

Миранда Керр

В 2018 году у Миранды родился второй сын. Ребенок от первого брака Флинн, на тот момент 7-летний, очень хотел братика. Мама объяснила ему, что, прежде чем ребенок появится, ей и Эвану необходимо пожениться. Поэтому сразу после свадьбы с утра он забежал к ним в спальню с требованием показать долгожданного ребенка. Модель также призналась, что рождение детей сильно изменило ее тело, но она благодарна судьбе за троих прекрасных детей.

Кира Найтли

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

В интервью актриса рассказывает о том, каково это — быть мамой: «Мне приходится постоянно откачивать молоко. Молокоотсос всегда со мной. Потому что, если я не сделаю это, моя грудь буквально взорвется». Кира также призвала других мамочек не повторять ее ошибку и не позволять малышам спать на большой кровати. Сейчас у 37-летней звезды уже двое детей.

Скарлетт Йоханссон

Invision / Invision / East News

В одном из интервью звезда рассказала, какая забавная, но волнующая история произошла с ней на одной из премий. Как и многие работающий мамочки, Скарлетт, вероятно, ни шагу не делала без молокоотсоса. В 2014 году Йоханссон родила дочку. «Я кормила грудью, поэтому мне попросту пришлось взять с собой на „Оскар“ молокоотсос. В какой-то момент сумку украли. Оказалось, ее случайно забрал один из актеров и увез в другом направлении», — вспоминает актриса. Когда ошибка выяснилась, мужчина не растерялся и вернул ценный аппарат кормящей маме.

Ирина Шейк

Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

Ирина — мать-одиночка, которая воспитывает 5-летнюю дочь Лею. По всей видимости, модель можно назвать в меру строгой мамой. «Я хочу, чтобы моя дочь знала, что такое работа и что подарки не сваливаются с неба», — считает она. Как и многих работающих матерей, Шейк гнетет необходимость надолго оставлять ребенка. «Каждый раз, когда я трачу время на себя, у меня появляется чувство вины. Когда я только родила, я совсем не понимала, что нужно делать. Дочка просыпалась каждые 2,5 часа, и мне приходилось кормить ее грудью», — призналась знаменитость.

Кэтти Перри

Invision / Invision / East News

Певица стала мамой 2 года назад. В интервью она призналась, что не была готова к жизни после родов. «Никто не говорит будущим мамам правду о том, что ждет их в первые 6 недель после родов. Меня не готовили к тому, что сегодня я рожу, а на следующий день сама не смогу нормально сходить в туалет», — рассказала звезда на шоу.

А с какими неожиданностями во время беременности и воспитания детей столкнулись вы? Какой возраст ребенка считаете самым сложным?

Фото на превью Invision / Invision / East News