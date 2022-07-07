7 знаменитостей, чьи родители сделали абсолютно все, чтобы их поддержать

За каждым громким успехом стоит не только упорный труд, но и вера в себя, и это могут подтвердить герои нашей статьи. Однако преодолевать трудности на пути к славе становится легче, когда у тебя есть поддержка самых важных людей в жизни — родителей. Родители знаменитостей из этой статьи всегда были рядом со своими детьми.

Нас в ADME трогают истории о том, как родители звезд поддерживали своих детей, поэтому мы хотим поделиться ими с нашими читателями.

1. Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес — пуэрториканка, родившаяся в Бронксе, — в начале своей карьеры всегда чувствовала себя нежелательной персоной. Она жила в маленьком доме, у нее не было опыта работы в шоу-бизнесе — все это не способствовало развитию карьеры звезды. Возможно, Джей Ло не стала бы той, кем она является сейчас, если бы не ее мать. «Мама водила меня на мюзиклы и познакомила со всеми видами музыки. Я смогла выжить в этом бизнесе, потому что моя мама была жесткой. Вряд ли она понимала, к чему готовила меня, но она это сделала», — рассказала певица.

2. Дуэйн Джонсон

Отец Дуэйна Джонсона Рокки Джонсон, посвятивший свою жизнь спорту, был довольно строгим родителем. Однако то, как он выражал свою любовь, сделало Скалу тем человеком, которым он является сегодня. «В тот день, когда я перестал искать его одобрение, я понял, что значит быть мужчиной и, что более важно, отцом. Благодаря этому я по-новому ощутил благодарность за ту жесткую любовь, которую он мне дарил», — сказал актер.

3. Райан Гослинг

Matt Sayles/Invision/AP/East News

Оказывается, славный голливудский парень Райан Гослинг в школе был не таким уж добросовестным учеником. У него были постоянные конфликты с учителями и учениками, и с 10 лет мать стала обучать его на дому. Донна Гослинг всегда поддерживала своего сына. «Она боролась с каждым учителем, каждым директором, матерью каждого ребенка — она боролась за меня с самого моего рождения», — поделился актер.

4. Кейт Хадсон

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

В отличие от других героев нашей подборки, Курт Рассел — не биологический отец, а отчим Кейт Хадсон. Тем не менее именно ему Кейт благодарна за то, что он был рядом с ней все это время. «Этот человек сделал семью своим приоритетом. Он никогда не пропускал школьный спектакль, футбольный или хоккейный матч, танцевальный концерт — и этот список можно дополнять. Чем бы он ни был занят, он всегда приходил. Не потому, что должен был, а потому, что для него не было важнее места на земле, чем рядом со своей семьей», — написала актриса в соцсети.

5. Селена Гомес

Steve Cohn/Invision/AP/East News

В детстве Селена Гомес тяжело переживала развод родителей. Это повлияло на ее отношения с матерью Мэнди Тифи и стало причиной многочисленных конфликтов. Однако любовь и поддержка, которую Тифи оказала своей дочери, не позволили разорвать эту связь. «Мама отказалась от всего ради меня и работала на 3 работах. Она поддержала меня, принесла в жертву свою жизнь ради меня», — поделилась Селена.

6. Сирша Ронан

Звезда «Маленьких женщин» Сирша Ронан благодарна своим матери и отцу за то, что они оберегали ее, когда она была совсем юной актрисой. Родители постоянно были рядом на протяжении всей ее голливудской карьеры. «Я ни на секунду не оставалась одна. Однажды у меня была встреча с режиссером-мужчиной, и он хотел, чтобы я пришла одна, а мама заявила: «Нет! Нет! Этому не бывать. Никогда!» — рассказала Сирша.

7. Джастин Бибер

Dee Cercone/Everett Collection/EAST NEWS

Мать Джастина Бибера Патти Маллетт всегда поддерживала сына на пути к успеху. Джастин благодарен ей за то, что она сделала его тем, кем он является сегодня. «Эта женщина научила меня всему, что я знаю: как любить, как быть сострадательным, как быть сильным, когда хочется быть слабым, как оставаться на ногах, когда тебе так хочется упасть», — написал Бибер.

Чья история тронула вас больше всего? Можете привести пример из жизни, когда родительская поддержка и любовь творили настоящие чудеса?