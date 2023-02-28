9 звезд, которые на собственном опыте убедились в том, что родить ребенка — это подвиг

Когда женщина узнает, что беременна, ее внезапно наполняет ощущение полного счастья. Но чувствовать неуверенность и задавать вопросы тоже абсолютно нормально. Обычно все проходит гладко, но врачи все же информируют будущих мам о возможных осложнениях во время беременности и родов, потому что рождение ребенка не такое уж легкое дело, как обычно показывают в фильмах.

1. Бейонсе — Руми и Сэр

Через год после рождения близнецов Руми и Сэра певица рассказала, как тяжело ей далась эта беременность. Бейонсе месяц не вставала с кровати, потому что ей диагностировали преэклампсию, она весила почти 100 кг, и у нее были такие проблемы со здоровьем, что и ее жизнь, и жизни ее детей были под угрозой. Ей ничего не оставалось, как согласиться на кесарево сечение, а ее малышам пришлось провести несколько недель в отделении интенсивной терапии. По возвращении домой Бейонсе предстоял длительный период восстановления, ведь кесарево сечение — это полноценная хирургическая операция, во время которой внутренние органы временно меняют свое положение внутри организма. Певице потребовалось время, чтобы привыкнуть к своему изменившемуся телу. И теперь она говорит, что мужчины и женщины должны ценить красоту своих естественных форм.

2. Ким Кардашьян — Норт Уэст

Ким Кардашьян родила дочь Норт на месяц раньше срока. Схватки начались неожиданно, и она едва успела доехать до больницы. После рождения девочку поместили в инкубатор, потому что она весила менее 2 кг.

3. Анджелина Джоли — Вивьен и Нокс

За месяц до рождения близнецов Анджелина Джоли рассказала, что они находятся под наблюдением из-за потенциальных осложнений. И хотя дети родились раньше срока, все прошло гладко благодаря тщательной подготовке. А самой Джоли пришлось задержаться в больнице, чтобы пройти полное медицинское обследование. Но вскоре она вернулась домой, чтобы заботиться о своих новорожденных малышах.

4. Анна Фэрис — Джек

Когда Анна Фэрис забеременела в 35 лет, ее гинеколог назвал ее старородящей матерью. Но по словам актрисы, во время беременности она была полна энергии и не было никакого токсикоза. Но за 7 недель до положенного срока женщине пришлось ехать в больницу, где ей сказали, что она останется там до родов. Через неделю ей сделали кесарево сечение. При рождении Джек весил всего 1,4 кг. Ему пришлось провести месяц в отделении интенсивной терапии. А затем в течение первого года жизни он перенес 4 операции и физиотерапию, но рядом всегда была его любящая мама. Но Фэрис испытывала глубокое чувство вины. Она не могла понять, почему ее бедному ребенку достались такие страдания. Сейчас Анна поддерживает благотворительную организацию Глобальный альянс по предотвращению преждевременных родов. Она повышает осведомленность людей о недоношенных детях и свой личный опыт использует в качестве примера.

5. Селин Дион — Эдди и Нельсон

Селин Дион долгое время не могла стать матерью. Она пережила выкидыш, и ей пришлось пройти ЭКО, чтобы снова забеременеть. Но она не смогла выносить своих близнецов до положенного срока, и они родились недоношенными. К счастью, они были совершенно здоровыми. Но их вес был немного ниже нормы: 2,5 и 2,3 кг, поэтому им пришлось провести некоторое время в инкубаторе.

6. Адриана Лима — Валентина

Адриана Лима родила свою первую дочь на 34-й неделе беременности, которая не обошлась без осложнений, так как модели диагностировали преэклампсию. Валентина весила при рождении 1,8 кг и провела несколько недель в отделении интенсивной терапии. По словам Лимы, она бы предпочла заботиться о дочке дома, но в сложившихся обстоятельствах это было невозможно.

7. Джулия Робертс — Финнеас и Хэйзел

Джулия Робертс и ее муж Дэниел Модер несколько лет безуспешно пытались завести ребенка. Наконец Джулия забеременела близнецами, и все шло хорошо, но за 10 недель до срока у нее начались схватки. Дети родились недоношенными, но были и другие проблемы. Финнеас весил 2,5 кг и был вполне здоров. А вот вес Хэйзел был всего 2 кг, и у нее были трудности с дыханием и разлитие желчи. По словам Робертс, Хэйзел — это сладкая булочка, которую слишком рано достали из духовки, поэтому ее пришлось немного допечь.

8. Зои Салдана — Сай и Боуи

Зои Салдана тоже испытала тревогу за своих недоношенных малышей, которым пришлось провести некоторое время в отделении неонатальной интенсивной терапии. По словам актрисы, в эти первые недели матери полностью зависят от профессионализма медсестер, которые заботятся об их детях. Впоследствии этот опыт привел Зои в благотворительную организацию Brave Beginnings, которая предоставляет больницам все необходимое для поддержания здоровья недоношенных малышей.

9. Тана Рамзи — Джек и Холли