История любви Пирса Броснана и Кили Шэй Смит, которые и спустя 28 лет со дня встречи держатся за руки и влюбленно смотрят друг на друга

Одна из крепчайших пар Голливуда — Пирс Броснан и Кили Шэй Смит — вместе вот уже около 30 лет. Судя по совместным фото, их глаза, как и много лет назад, излучают любовь друг к другу. В своих многочисленных интервью актер не устает повторять много хороших слов в адрес супруги, так же как и она про него.