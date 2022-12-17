История любви Пирса Броснана и Кили Шэй Смит, которые и спустя 28 лет со дня встречи держатся за руки и влюбленно смотрят друг на друга
Одна из крепчайших пар Голливуда — Пирс Броснан и Кили Шэй Смит — вместе вот уже около 30 лет. Судя по совместным фото, их глаза, как и много лет назад, излучают любовь друг к другу. В своих многочисленных интервью актер не устает повторять много хороших слов в адрес супруги, так же как и она про него.
- До встречи с Кили Шэй Смит у Пирса Броснана были отношения и даже официальный брак с актрисой Кассандрой Харрис. Причем, как отметил Пирс позднее, он не думал о том, что проведет с этой женщиной аж целых 17 лет, и даже не пытался ухаживать за ней, а просто хотел наслаждаться ее красотой. В 1980 году они поженились, а спустя 3 года у них родился сын Шон. Кстати, актер усыновил сына и дочь Кассандры от предыдущих отношений.
- В 1991 году его супруга скончалась от рака яичников. Ей было 43 года. Он признавался, что когда у любимого человека диагностируют столь серьезное заболевание, то у второй половинки кардинально меняется взгляд на жизнь, что произошло и с ним.
- В 1994 году он повстречал Кили Шэй Смит, которая тогда работала телекорреспондентом. Они познакомились в Мексике. Позднее в интервью Кили признавалась, что при первой же встрече Пирс показался ей завораживающим, и добавила: «Он высокий, темноволосый, красивый — это меня сразу же и привлекло. А еще у него был озорной блеск в глазах. Я сразу же подумала: „Ух ты! Вау!“»
- Их первое свидание произошло спустя несколько дней после той самой встречи. Они сидели под ночным небом, Пирс держал свою избранницу за руку, а над их головами гремел салют. Тогда они проговорили до 3 часов ночи. В одном из интервью актер говорил, что, где бы он ни был, он всегда испытывал тоску по возлюбленной. И если она находилась далеко, то он немедля покупал билеты, чтобы Кили была рядом с ним. «Мы просто очень подходили друг другу», — уверен актер.
- Через 3 года после знакомства у них родился сын Дилан Томас, а спустя 4 года на свет появился Парис. Тогда же пара скрепила свои отношения узами брака. Как-то актер сказал: «Я нашел идеал в лице Кили. Даже если бы мне пришлось искать его миллион лет, то я все равно бы нашел именно ее».
- Пирсу было важно, что Кили относилась с пониманием к тому, что он продолжал оплакивать свою ушедшую жену. Он говорил, что Кили всегда добра и сострадательна, всегда заботится о нем, и называл ее своей путеводной звездой, которая всегда присматривает за ним.
- Пирс признавался, что залогом их счастливого брака является время, проведенное вместе. Он отметил, что его первый союз был очень счастливым, но ему несказанно повезло вновь обрести любовь уже в лице Кили. Актер продолжил: «Мы должны были найти друг друга. Я каждый день благодарю бога за нее. Когда супруга смотрит, я тут же слабею. Обожаю ее жизненную энергию и страсть. У нее есть особая сила, без которой я, наверное, не смог бы жить».
- Как-то в социальной сети Кили высказала слова благодарности своему супругу за то, что он присоединился к ней в этом путешествии по любви, и дописала: «Твое сердце полно нежности и сострадания. Ты вдохновляешь меня каждый день и продолжаешь заставлять меня смеяться. Да благословит тебя бог! Мое сердце преисполнено благодарностью к тебе».
- Кили является обладательницей пышных форм. Ей даже предлагали операцию по снижению веса. В 2006 году она заявила: «Я никогда не стеснялась своего тела и никогда не прячусь в мешковатую одежду». Пирс считает ее поразительной и добавляет: «Я без ума от форм своей жены». Актер не перестает повторять, что она для него самая красивая женщина в мире. Он очень гордится своей супругой и всегда стремится быть достойным ее любви.
- Актер убежден, что человек должен доверять и следовать своему сердцу, и добавляет: «Я был женатым мужчиной большую часть своей жизни, и мне это нравится. Я из тех парней, которым нужна сильная женщина». Кили отмечает, что красота Пирса исходит из его души и что он прекрасно стареет.
- Супруги предпочитают делать все вместе. У них есть коттедж с приусадебным участком, на котором Пирс копает землю, чтобы высадить растения, а также делает мульчирование. Актер говорил: «Мы делаем все это вместе. У нас очень незамысловатая жизнь. Мы спроектировали дом в Малибу, точнее это сделала сама Кили, так как мое внимание довольно быстро рассеивается, а она перфекционистка и точно сделает все правильно».
- Сегодня сыновья Пирса и Кили следуют по их стопам — они пробуют себя в модельном бизнесе, в качестве актеров и даже в роли защитников окружающей среды. В 2022 году в одном из интервью Дилан Томас и Парис признались: «У нас лучшие родители, которых вы только можете себе вообразить».
- В 2022 году на экраны вышел фильм «Черный Адам». В нем Броснан надел свое обручальное кольцо и часы, которые ему подарила супруга много лет назад. На оборотной стороне часов выгравировано: «Время летит на крыльях любви». Пирсу показалось, что эти украшения уместны для его героя. Смит, в свою очередь, оценила то, что он перенес эти значимые для них символы любви в супергеройский фильм.
- Пирс говорит, что его жена очень крутая, с отличным чувством юмора и верой в него самого. Кили же признавалась, что понимает, почему многие дамы находят его привлекательным — все из-за того, что он любит и ценит женщин. Как-то Пирс Броснан дал совет: для отличных отношений нужно просто любить друг друга, причем любить каждый день.
Может быть, вам тоже повезло находиться в долгосрочных отношениях? Сколько лет вы уже вместе со своими возлюбленными?
Фото на превью Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images
AdMe/Семья/История любви Пирса Броснана и Кили Шэй Смит, которые и спустя 28 лет со дня встречи держатся за руки и влюбленно смотрят друг на друга
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