Мать заклевали за то, что она рисует растяжки на куклах своей дочки. Но в чем она не права?

В эпоху, когда нереалистичные стандарты красоты и отфотошопленнные изображения заполонили медиаплатформы, смелое решение одной матери вызвало оживленную дискуссию.

Кейт пишет книги для детей

Кейт Клэкстон — талантливая писательница, которая стремится вдохновлять детей. Среди ее известных работ — удостоенная множества наград книга «My Mum’s a Tiger!» (Моя мама — тигр!). Клэкстон создала эту проникновенную историю в качестве заветного подарка на первый день рождения своего ребенка.



Она еще не знала, что ее творение станет популярным и найдет отклик у множества людей по всему миру. Книга «Моя мама — тигр!» служит мощным отражением опыта многих реальных людей, которые выросли в обществе, где им говорили, что их шрамы, растяжки, пятна и так называемые «недостатки» следует скрывать.

Дома у Кейт есть куклы с особенностями тела

Признавая важность нормализации красоты любого тела, Клэкстон дарит своим детям кукол, которые им в этом помогут.



Наша героиня решила модифицировать куклу, добавив ей те самые полоски, которые многие люди скрывают. Клэкстон верит в то, что нужно принимать различия, и призывает других делать то же самое. Девушка цитирет фразу из своей книги: «Давайте примем то, что делает нас другими, и вместо того, чтобы пытаться спрятаться, будем гордиться нашими отличиями».

Некоторые люди критиковали ее за то, что она раскрасила кукол

Конечно, не все приняли инициативу Кейт Клэкстон по раскрашиванию кукол. Но писательница гордится тем, что ее поделка с Барби вызвала дискуссии и бурную реакцию. Однако она признает, что чтение комментариев иногда может разочаровать, особенно когда встречаются люди, которые совершенно не поняли сути.



Среди комментариев один человек поставил под сомнение мотив раскрашивания кукол, спросив: «Зачем заставлять молодых девушек еще больше беспокоиться о своем теле? У меня нет растяжек, так что, может быть, лучше учить их позитивному, а не негативному отношению к своему телу». В другом комментарии прозвучало аналогичное мнение: «Зачем заставлять девушек все время волноваться? У меня трое детей, и никаких растяжек. Пусть они мыслят позитивно».

Она не слушает злобных комментаторов