«У моего ребенка будет ребенок». История молодой мамы, которая родила двоих детей с разницей всего в 11 месяцев

История женщины, которая родила двоих детей с разницей всего в 11 месяцев, быстро стала вирусной. Мы не только узнали об этом случае поподробнее, но и разобрались, как такое вообще возможно.

Вскоре после рождения сына Лорена Хиннави узнала, что беременна девочкой. Она решила поделиться своим опытом в социальных сетях и рассказать всем о необычной ситуации, которая встречается не так часто. В одном видео девушка заявила: «Возвращаюсь домой из больницы с первым ребенком... И узнаю, что я снова беременна! Теперь у моего ребенка будет ребенок». И после с воодушевлением добавила: «Не могу дождаться, когда увижу, как они вместе растут».

Мальчика назвали Массимо, он родился 27 ноября 2020 года. А уже через 11 месяцев, 26 октября 2021 года, появилась на свет девочка Камила. Сама вероятность возникновения такой нетипичной ситуации связана с особенностями женского организма. Месячные обычно возвращаются уже после того, как снова приходит овуляция. Поэтому можно забеременеть до первой после вынашивания ребенка менструации. Такое может случиться уже спустя месяц после родов. Женщина может родить двоих детей с разницей в 9,5–10 месяцев. Все зависит от фертильности и длительности периода беременности. Как мы уже знаем, разница в 11 месяцев тоже реальна.