Мы узнали, как выглядели доисторические предки животных, и теперь хотим сказать: «Как хорошо, что вы эволюционировали, ребята!»

Порой так хочется, чтобы существовала машина времени и можно было посмотреть, какой была жизнь на нашей планете до появления человека. Сегодня благодаря ученым мы можем предположить, как выглядели предки современных животных, обитавших на Земле тысячи и даже миллионы лет назад. С помощью нейросети мы отправились в далекое прошлое, чтобы вы полюбовались на этих чудных существ.

Собака

По словам палеонтологов, собаки произошли от животных семейства канидов, которые, в свою очередь, были прямыми потомками эоценов, обитавших 40 млн лет назад. Геспероцион считается прямым предком всех последующих канидов. Он был размером с небольшую лису и, вероятнее всего, мог лазить по деревьям. Обитал он на территории Северной Америки и был там одним из самых распространенных млекопитающих. Эволюция собак резко изменила свой ход, когда от 15–30 тыс. лет назад их прямые предки, серые волки, были одомашнены первобытными людьми.

Домашний скот

Диким предком современного домашнего скота считается первобытный бык тур. Он был одним из крупнейших травоядных животных своего времени: рост в холке составлял 180 см у самцов и 155 см у самок. Еще у тура были огромные широкие рога, намного более длинные, чем у его современников. Жили эти великолепные существа на больших пространствах Евразии и Северной Африки.

Ленивец

Удивительно, но всем знакомые милые маленькие ленивцы произошли от гигантских существ, которые ходили по земле, а не висели сутками на ветвях деревьев. Современные ленивцы двигаются очень медленно, поскольку имеют самую низкую температуру тела среди всех млекопитающих. Они весят не более 6 кг. А их предки, жившие 10 тыс. лет назад, были гигантами, чей весь мог достигать тысячу килограммов.

Слон

Предки современного слона — динотерии — жили более 2 млн лет назад на территории Восточной Африки и Южной Европы. Эти животные имели более гибкую шею, а их изогнутые бивни вырастали из нижней челюсти и были направлены вниз. Питались динотерии в основном листьями. Поэтому они исчезли, когда массивные леса сменились открытыми пастбищами. Есть вероятность, что хобот у древнего слона был коротким, более крепким и мускулистым. Однако некоторые ученые предполагают, что хобот все же должен был быть достаточно длинным, чтобы животное могло легко достать до воды.

Курица

Современные куры, как и все птицы, произошли от существ, которые жили еще во времена динозавров. Есть гипотеза, что им удалось пережить падение астероида более 66 млн лет назад благодаря тому, что они были всеядными. Недавно найденный череп древней птицы дает понять, что она имела черты курицы и утки одновременно. У нее были длинные ноги и беззубый клюв, а ее вес составлял чуть менее 400 г.

Жираф

Сиватерии — это предки жирафов, которые жили более 5 млн лет назад на территории Африки и Восточной Азии. Они были одними из крупнейших жвачных животных, когда-либо существовавших, и весили около 1 250 кг. Есть мнение, что сиватерии исчезли сравнительно недавно, около 8 тыс. лет назад. А доказательством этому служат наскальные рисунки в Сахаре и Индии с изображением животных, очень их напоминающих.

Крокодил

Дейнозуха называют «ужасным крокодилом» не просто так: длина его тела составляла более 10 м, а зубы были размером с банан. Он легко мог одержать победу в схватке с динозавром. Обитал предок нынешних крокодилов более 70 млн лет назад на территории Северной Америки и в районе Мексиканского залива.

Лошадь

Первыми представителями лошадей палеонтологи считают миниатюрную гиракотерию, которая достигала всего 20–35 см в холке и жила 55 млн лет назад на территории современных Северной Америки и Европы. Некоторые исследователи предполагают, что существо весило всего 3–5 кг, другие говорят, что вес гиракотерии составлял 25–35 кг.

Кит

Одним из самых ранних предков китов является индохиус. Сложно представить, что четырехлапое существо размером с домашнюю кошку могло эволюционировать в самое крупное когда-либо жившее животное. Тем не менее индохиус мог обитать как на суше, так и в воде. Кости животного были тяжелыми, как у современных бегемотов, что помогало ему надолго оставаться под водой и не всплывать на поверхность.

Кенгуру

Исследования показали, что древний предок кенгуру совершенно не умел прыгать. А все потому, что существо было невероятно тяжелым: его вес мог достигать 240 кг, а высота — до 3 м. Зато его голеностопные суставы идеально подходили для ходьбы. Обитали древние кенгуру 100 тыс. лет назад на территории Австралии. Прыгать животные научились, чтобы более эффективно передвигаться на большие расстояния в поисках пищи по засушливой австралийской территории.

Свинья