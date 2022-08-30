16 историй о животных, которые до того сообразительны, что хоть в первый класс их отдавай
Иногда кажется, что наши питомцы чрезвычайно умны. Словно они все понимают, просто сказать ничего не могут. Бывает, что кошка или собака обхитрят своего хозяина, а человек и не догадывается, что его за нос водят. При этом отличаются сообразительностью не только домашние любимцы, но и животные на улице.
Мы в ADME любим зверюшек и истории о них. Сегодня очередь познакомиться с теми братьями нашими меньшими, которые ошарашили людей своим умом.
- В нашей семье проверкой качества овощей и фруктов занимается кот. Покупаем, даем на пробу. Иногда даже нюхать отказывается, значит, ничего «живого» там не осталось. Из сладкого предпочитает мармелад без сахара и добавок. Овощи из магазина ест редко. Зато трескает на ура дачные огурцы, помидоры, яблоки и ягоды. Нет, мы не ненормальные и не покупаем мармелад коту, просто младший сын еще в том возрасте, когда еда, бывает, вываливается изо рта. © Подслушано / Ideer
- Мой отец купил лошадь, когда мне было около 13 лет. Однажды я ей говорю: «Иди принеси ведро, и я дам тебе немного овса». Я не учил ее этой команде, а она взяла и принесла ведро. А 10 лет спустя возле нашего пастбища остановилась машина. Из нее вышел незнакомый мужчина лет 30 и подошел к той лошади. Она заржала и подбежала к нему, вела себя как большая собака. Мужчина рассказал, что растил этого коня с рождения, но его отец продал животное. Он говорил команды, а конь танцевал, опускался на колени, вставал на задние ноги и даже целовал этого парня в щеку. Мужчина спросил, за сколько он может выкупить у нас лошадь. Мой папа сказал: "Парень, конь твой. Он очень рад, что ты вернулся за ним. © William Strinden / Quora
- У меня было 2 кота. Чеша и Василий. Решили мы их кастрировать одновременно, так как повадились поочередно перемечивать территорию всего дома. Кастрировали Чешу, сказала Ваське вслух: вот, мол, Василь, завтра тебя почикаем. Так он на 3 дня из дому ушел, чего ранее за ним не наблюдалось. © red.okun / Pikabu
- Мой хаски раньше был уличным псом, и я знал, что могут быть проблемы. Так и случилось: он не мог прыгать. Мне приходилось таскать его, если нужно было преодолеть больше 2 ступеней. И вот однажды я отправился на охоту и взял пса с собой. Там стало понятно, почему он не прыгал. Оказалось, что эта наглая морда обманывала меня полгода. На охоте он спокойно скакал за белками, а когда понял, что его раскусили, сделал самую виноватую морду на свете. Концерт был окончен. В конце поездки он уже лихо мог запрыгнуть в машину. Больше мне не приходится его поднимать. © AirbornePapi66 / Reddit
- У моей сестры была ферма из 200 кур. Каждое утро она и дети собирали по 200 яиц, но, бывало, парочку пропустят. Их лабрадор, которого они взяли из приюта, наблюдал за этим. Однажды я пришла к ним в гости и обнаружила полдюжины яиц, которые лежали на полу веранды. Я принесла их внутрь и спросила сестру, откуда они взялись. Та сказала, что, как только они с детьми соберут яйца, пес идет в курятники и проверяет ящики. Оставленные яйца несет ртом в дом. Никто его не обучал. А еще он защищает кур от других собак и лис. © Katie Lee / Quora
- На днях наблюдал такую картину. На улице на асфальте лежит пес. Лежит очень грустно, не двигаясь, только иногда медленно поглядывая на прохожих. Идет парень лет 35, видно, что идет целенаправленно, немного торопясь. Заметив пса, не сбавляя шаг, говорит ему: «Привет! Будешь со мной жить?» Пес поднял голову и посмотрел на него. А в это время парень, уже отдаляясь от него, обернулся и продолжил: «Я серьезно, идем со мной».
Парень шел не оборачиваясь, а пес стоял как вкопанный и просто смотрел ему вслед. И вдруг я замечаю, что, пройдя метров 30, парень доходит до автомобильной стоянки и, открыв заднюю дверь своего автомобиля, кричит: «Тебя долго ждать?» Пес рванул с места и за 7 секунд оказался на заднем сиденье. Парень закрыл за ним дверь, сел за руль, и они уехали. © Разноцветное настроение / VK
- Однажды я была в отпуске в Гааге. Там популярна местная закуска — бутерброд с селедкой. Покупаю бутер в киоске под навесом, а продавец машет руками, что-то говорит на непонятном мне языке и тычет рукой в игрушечную чайку. Я подумала, что он не в себе. Натянуто улыбаюсь, делаю шаг, и тут мой бутерброд улетает. Оказывается, возле ларька промышляла пернатая банда. Чайки поджидают таких же непонятливых, как и я, туристов, пока они выйдут из-под навеса, и выхватывают бутеры. Ни одного шанса у человека не остается. А продавец пытался меня предупредить, чтобы я осталась под навесом и все-таки смогла поесть.
- У меня, кажется, какая-то умная собака. Когда я готовлю есть, время, пока вода закипает или что-то в этом роде, коротаю за компом. На днях варила кашу для собаки своей. Как обычно, сижу за компом, тут из-за угла морда его высовывается и кивает в сторону кухни, прихожу — вода кипит. Я кашу всыпала и опять за комп. Как только каша начала привставать, он опять прибежал с видом на лице: «Иди и посмотри, а то сгорит все». Понимает, что ему всю эту стряпню есть придется. © Подслушано / Ideer
- Наступила своей кошке на лапку. Чтобы загладить вину, дала ей вкусняшку. После этого, как только я шла на кухню, она поджимала больную лапку и жалобно смотрела в глаза. Прошла неделя, снова кошка пришла за лакомством, поджав лапку. И тут я заметила, что эта паразитка поджала не ту лапу. Видно, забыла, какая болела, и перепутала, какую нужно поджимать. Я сначала злилась, потом смеялась, а потом сидела и думала: это сколько же времени она водила меня за нос и шантажировала больной лапкой? © Джулия / ADME
- Была вечеринка, и на столе лежал огроменный сэндвич. Мы с приятелем заходим на кухню и видим, как мой 36-килограммовый лабрадор стоит на задних лапах и пожирает его. Я закричал, а он начал жрать еще быстрее: знал, что у него мало времени. Но это было не самое умное. Я схватил его за ошейник и усадил на подстилку. И заставил его сидеть в комнате в качестве наказания. Черт возьми, я просто не знал, что этот негодяй уже спрятал под подстилку несколько кусков мяса. Когда он сел, я услышал хлюпанье. © ultravibe / Reddit
- У меня был очень умный вислоухий кролик по имени Лео. Я любила его. Он был приучен к лотку, спал в моей постели. Мой отчим ненавидел его. Лео запрыгивал на постель отчима и писал туда, где он спал. При этом никогда не портил мамину сторону и не ходил в туалет никуда, кроме лотка. © yenijig5 / Reddit
- Если задерживаешь выход на прогулку, мой ретривер несет обувь прямо в руки, мол, давай, хозяйка, я и ботинки твои принес. Утром проспала лишние полчаса. Проснулась оттого, что на меня что-то давит. Нет, это был не пес. К слову, он не скулил и не лизался, он просто стаскал всю обувь в доме ко мне на кровать. Прямо всю. Даже из коробок летнюю достал. И я проснулась королевой обувного магазина просто, вся заваленная обувью. Бедный пес так в туалет хотел. © manlogin / Pikabu
- Когда мне было 4 года, я застрял на насыпи в канаве. Воды было немного, но трава там такая высокая, что выбраться мне не удавалось. Я даже встать полностью не мог, постоянно падал. Мой большой пес бордер-колли увидел меня, спустился ко мне и присел рядом. Я схватился за его шерсть. Чтобы спасти меня, он лаял, лаял, лаял и лаял, пока мои родители не пришли и не вытащили меня. © Jacqland / Reddit
- Жили на 1-м этаже. Лето. Окна открыты, на них решетки стоят. В час ночи кошка начала рычать и странно мяукать на кухне. Муж подорвался к любимице. По решетке кто-то лез наверх. Супруг схватил за ногу и перевернул скалолаза вниз головой. Втащили внутрь нарушителя спокойствия. Оказалось, подростка 15 лет и его младшего 2-летнего брата со 2-го этажа родители закрыли дома и ушли в ночь на работу. Пацан придумал устроить тусу дома, а гости должны были входить в окно. Дальше родители разбирались. А кошке вынесена благодарность за бдительность. Лентяйка / ADME
- Однажды ночевала у подруги. Ложусь на диван и начинаю вырубаться. Тут резкая боль: словно кто-то впивается мне в пятки. Подскакиваю. Никого. Снова ложусь, но глаза не полностью закрываю. Ситуация повторяется. Оказалось, кот проказничает: царапает ноги и под диван прячется. Зову его: «Кис-кис», — а этот негодяй, вы не поверите, вылезает из-под кровати, а глаза у него сонные, лапами еле ворочает. Притворяется, что спал.
- Наша собака невероятно умна. Сначала я думал, что она просто улавливает отдельные слова, такие как «прогулка», «парк», «поводок», поэтому заменял их в разговорах. Но она понимает все, что мы говорим. Приходится говорить на архаичном английском, чтобы собака не поняла. Вместо: «Я пошел гулять с собакой в парк. Где поводок?» — говорим: «Я побреду в наше любимое травянистое место на 4 ногах. Где приспособление для обуздания?» Плюс в том, что ее очень легко дрессировать. Я могу научить ее делать почти все, на что способна собака, за 5 минут. © Joe Doss / Quora
А каких суперумных животных вы встречали? Что они умели?
AdMe/Животные/16 историй о животных, которые до того сообразительны, что хоть в первый класс их отдавай
Поделиться этой статьёй