16 историй о животных, которые до того сообразительны, что хоть в первый класс их отдавай

Иногда кажется, что наши питомцы чрезвычайно умны. Словно они все понимают, просто сказать ничего не могут. Бывает, что кошка или собака обхитрят своего хозяина, а человек и не догадывается, что его за нос водят. При этом отличаются сообразительностью не только домашние любимцы, но и животные на улице.