20+ человек, которые завели себе диковинных питомцев и не пожалели об этом ни на минуту

Многие люди выбирают в качестве домашних любимцев кошку или собаку, но некоторые предпочитают, чтобы в питомцах у них ходил некто более уникальный. Пусть это и сопряжено с различными сложностями. Ведь не так просто держать в доме, к примеру, крокодила. Даже если он маленький и любит, когда его гладят.

Может быть, никто у нас в ADME и не рискнул бы завести экзотическое животное, но это не мешает нам залипать на их фотографии. Оказывается, попугаи могут хулиганить не хуже котиков, а свинки бывают не менее милыми, чем щенки.

«Она улыбается каждый раз, когда мы готовим ее любимый салат»

«У моего друга есть необычный домашний питомец, который обожает, когда его гладят»

«Моя домашняя крыса Клубничка ест клубнику»

«25 лет в 3 банках. С днем вылупления, Док!»

Надписи на этикетках: «Пух Дока», «Крылья Дока», «Хвост Дока».

«Джерри хочет сказать „Привет!“»

Джерри — аксолотль.

«Мой домашний бык весом более тонны»

«Мой лягушачий мальчик»

«Он сдвинул защиту дверного косяка, посмотрел мне прямо в глаза и начал жевать»

«Мои маленькие пушистые дегу»

«Марли уже 7 лет, она у меня с детства»

Это она такая большая или ты маленькая? © Toofzzz / Reddit

«Мой необычный питомец помогает мне работать»

«Моя птичка подглядывает за мной в ванной»

«Моя девушка всегда отнимала у меня телефон, чтобы посмотреть мою ленту с миленькими зайчиками. Вчера у нас наконец-то появился собственный парнишка»

«Это Слинки. Моя бывшая купила его для детей. Детишки живут со мной, так что с большой неохотой мне пришлось забрать и его»

«Сейчас я уже не представляю жизни без этого парня. Люблю его безумно. Он буквально везде со мной».

«Моя Трикси такая сладенькая»

Трикси — шиншилла.

«Ёрмунганд невероятен. Лучшей змеи и пожелать нельзя»

«Мой лисенок-альбинос»

«Хомяк Пухлопоп чинно присоединился к нам за обедом. На этот раз у него немного зеленой фасоли»

«У меня живет белка. Она так мило держит орешек»

«Не могу поверить, что моей детке уже 2 года. Его, кстати, зовут Пончик»

«У одной моей знакомой есть необычный питомец. Одновременно и страшненький, и миленький»

Это животное — опоссум.

«Поздоровайтесь с Пиклом — моим домашним ежиком»

«Сестра моей подруги завела в качестве домашнего питомца енота»

«Мои любимые улитки завтракают и целуются»

«Я сделала своей любимой змейке крошечные очки»