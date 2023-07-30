Кошка догадалась, что ее хозяйка ждет малыша, и решила позаботиться о будущей маме

Домашние питомцы порой совршенно по-разному реагируют на беременность своих хоязек. Кто-то нервничает, кто-то волнуется, а некоторые четвероногие даже начинают ревновать. Но одна кошечка, поняв, что в семье скоро будет пополнение, повела себя совершенно иначе.

Недавно в одной соцсети появилось видео, показывающее, как домашняя любимица с удивлением понимает, что ее хозяйка ждет малыша. Сначала кошка аккуратно изучала округлившийся живот женщины и нежно ощупывала его лапками. А затем как будто поняла, что хозяйка беременна и стала тщательно охранять будущую маму и малыша.

Видео показывает, как кошка либо спит, прижавшись к животу хозяйки, либо просто лежит рядом. А в конце ролика можно увидеть новорожденного малыша с его пушистой «сестренкой».