Вы слышали это всю жизнь, но это миф

У каждой зебры свой уникальный полосатый узор, так же как у каждого человека — уникальные отпечатки пальцев. Это только миф или правда? Как вы думаете?

Это правда. Полоски на теле каждой зебры формируют уникальный узор, поэтому невозможно найти двух абсолютно одинаковых зебр. Стильный черно-белый рисунок служит оптической иллюзией. Он сбивает с толку и отпугивает ключевых врагов зебр: хищников и надоедливых насекомых, таких как муха цеце и слепни. Зебры наверняка знают о своем великолепии, так как проводят много времени ухаживая друг за другом. Если вы увидите двух зебр рядышком, то знайте, они не кусают друг друга. Это дружеский ритуал наведения красоты. В отличие от людей зебры не умеют сами себя чесать, поэтому они выдергивают волоски друг у друга. Я так тоже делаю. И хотя зебры живут в стаде, они часто создают семейные группы поменьше: самец, несколько самок и их детеныши. Что касается полосатого узора, то каждый член такой группы уникален.

Все летучие мыши слепы. Согласны?

Нет, это просто миф. Он появился из-за распространенного предположения о том, что летучие мыши плохо видят. В древние времена, так же известные как «до двадцать первого века», люди считали, что летучие мыши слепы, судя по странной траектории полета этих харизматичных созданий. Многие летучие мыши и правда используют эхолокацию для ориентирования, но все они все равно могут видеть.

Следующий слух: лобстеры моногамны и выбирают партнера на всю жизнь. Правда это или вымысел? Что скажете?

Простите, что порчу романтику, но это миф, который стал популярным после одного известного фильма. В реальной жизни лобстеры совсем не моногамны. Доминирующие самцы спариваются с несколькими самками. А затем один за другим исчезают... и вновь появляются только на столике в ресторане с топленым маслом. Ммм... Не переживайте, в мире животных все еще есть безнадежные романтики, хранящие верность в паре всю жизнь: лебеди, серые волки, бобры, белоголовые орланы, гиббоны и многие другие.

Если потрогать лягушку или жабу, то у вас появятся бородавки. Что думаете?

Это старый миф, скорее всего, связанный с тем, что и у жаб, и у лягушек на коже есть бугорки. Визуально они напоминают бородавки, но это всего лишь железы, которые не выделяют никаких веществ, вызывающих образование бородавок у человека. От амфибий у вас не может быть бородавок. А вот от рукопожатия с тем, у кого они есть, может.

Едем дальше. Черепахи живут в панцире и могут вылезать из него в любое время. Правда это или ложь?

Это миф! Черепашки в сказках и мультиках вылезают из панциря, когда им захочется. Но на самом деле сказать, что черепахи живут в своих панцирях, это то же самое, что сказать, что люди живут внутри своей кожи. Панцирь — это не просто отдельная пустая ёмкость, служащая костюмом! И хотя черепахи могут прятать свои конечности внутрь для защиты, панцирь — это неотъемлемая часть тела черепахи. Посмотрите на фактическую структуру ее скелета: панцирь сливается с костями скелета. Без него черепаха не может жить. То же касается и сухопутных черепах. Одно ключевое различие между морскими и сухопутными черепахами в том, что вторые проводят много времени на земле, а первые созданы для жизни под водой. Поэтому у морских черепах панцирь более тонкий и плоский, а у сухопутных — округлый и куполообразный.

Дальше. Отпечатки пальцев коал не отличаются от отпечатков людей. Звучит реалистично?

Хоть и звучит это как выдумка, на самом же деле, это правда. Если сравнить отпечатки пальцев человека и коалы, то вы вряд ли найдете разницу даже под микроскопом. Сделав это открытие, ученые предупредили полицию о том, что эти маленькие пушистики могут запутать криминалистов на местах преступлений. Ученые полагают, что эта особенность кончиков пальцев развилась у коал независимым образом в ходе эволюции. У родственников коал, таких как кенгуру и вомбаты, такая особенность отсутствует. Вероятно, развитие таких рельефных отпечатков пальцев связано с тем, что это помогает коалам хвататься за листья и ветки. Коалы известные привереды в еде. По сути, они предпочитают листья эвкалипта определенного возраста. Их чувствительные пальцы могли превратиться в инструмент для определения правильных листьев по их текстуре. Коалы не единственные млекопитающие с человеческими отпечатками пальцев. Структура пальцев шимпанзе и горилл тоже довольно сложная.

Готовы к следующему слуху? Страусы прячут голову в песок, чтобы спрятаться от хищников. Миф или правда? Что думаете?

Нет, это миф. Страусы не засовывают голову в песок при возникновении угрозы. Более того, эти ребята вообще не прячут голову в песок. Миф распространился благодаря известному выражению «спрятать голову в песок». В реальной жизни страусы копают ямки в песке для своих яиц, будучи нелетающими птицами. Чтобы обеспечить равномерное нагревание, страусы опускают голову, чтобы время от времени переворачивать яйца. Однако страусам все же не чужд некий эскапистский образ мышления. Сталкиваясь с угрозой, они плюхаются на песок и лежат абсолютно неподвижно, притворяясь мертвыми.

Золотые рыбки не помнят того, что произошло больше секунды назад. Хмм, неужели все так плохо?

Если в качестве оправдания своей забывчивости вы часто говорите, что у вас память, как у золотой рыбки, то у меня плохие новости. Многочисленные исследования доказали, что рыбки хранят в памяти события несколько месяцев, а то и больше. Ученые из израильского университета провели милейший эксперимент: в течение месяца они включали классическую музыку во время кормления рыб, полагая, что эта практика научит их ассоциировать мелодию с едой. Через 5 месяцев после завершения периода обучения рыбки все так же возбуждались и искали еду всякий раз, как слышали музыку, которую им включали прежде. (Золотая рыбка: "Ах, Моцарт! Эй, а где моя еда?) Точно неясно, откуда взялся этот миф и почему он так популярен. Некоторые полагают, что авторы — владельцы рыбок, чувствовавшие вину за то, что держат питомцев в крошечных чашах.

Кошки и собаки — дальтоники. Какие мысли по этому поводу?

Это неправда. Цветное зрение кошек и собак намного лучше, чем мы думали. Этот миф, скорее всего, просто гиперболизация факта о том, что люди и все животные воспринимают цвета по-разному. Исследования показали, что и собаки, и кошки видят мир в сине-зеленых тонах. А еще у них в глазах больше светочувствительных клеток, известных как палочки, чем у людей. Это значит, что кошки и собаки видят намного лучше нас в темноте. В глазах собак меньше колбочек, цветочувствительных клеток. Поэтому ученые полагают, что цветовое зрение человека примерно в семь раз красочнее, чем у собаки.

Акулы могут дышать и жить, только когда плавают. Как считаете, звучит реально?

Согласно всеобщему заблуждению, акулы могут дышать только во время движения, так как плавание помогает им проталкивать воду к жабрам. И хотя многие виды акул так устроены, другим (усатая акула-нянька, например) не нужно плавать для проталкивания богатой кислородом воды в жабры. При этом у акул нет плавательных пузырей. То есть, если они перестанут плавать, они, скорее всего, пойдут ко дну. Но к счастью, тело акулы невозможно сжать. Поэтому резкие спуски и подъемы для них безопасны.

Морские выдры «держатся за ручки», чтобы не отдалиться друг от друга, когда спят. Можете в это поверить?

Да, это правда. Можете продолжать умиляться, но у такой манеры сна есть и практическая цель. Ученые полагают, что морские выдры развили эту милую привычку, чтобы держаться рядом со своими партнерами. Если крепко держать лапку своей выдры-подружки, то это снизит риск ее спаривания с другим самцом, пока вы спите. Бесстыдники. А еще держась лапками выдры защищаются от хищников, так как все вместе держатся подальше от берега.

Если человек прикоснется к птенцу, то мама-птица бросит детеныша. Миф или правда? Что думаете?