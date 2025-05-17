10 фотодоказательств того, что наши бабушки и дедушки были настоящими иконами стиля

Прошлое манит своей атмосферой. Иногда хочется заглянуть в будни людей, которые жили десятилетия назад. К счастью, у многих сохранились семейные фотоальбомы, где некоторые снимки являются своеобразным порталом в другую эпоху. Пользователи сети решили поделиться такими фото.

«1970. Так выглядела бабуля в день своей свадьбы»

Кажется, у кое-кого на фото есть секретик! © Jiktten / Reddit

«Бабушка с дедушкой в свой медовый месяц в 50-е. Выглядят как кинозвезды какие-то!»

«Моя пра-пра-пра-тетушка Кэтрин Калверт. Прадедушка говорил, что его тетя была актрисой, но я не знала, что она была так знаменита. У нее даже есть собственная страница в Википедии!»

«Мои родители и бабушка с дедушкой по папиной линии. То же платье и почти та же дата свадьбы, только 51 год спустя»

«На фото сестра моей бабки в 60-е годы»

Вот бы мне хотя бы капельку ее харизмы! © lostintransaltions / Reddit

«А вот моя гламурная бабушка в 30-е годы»

«Мама делает селфи в 1966-м»

«А это мама примерно в 1970-х»

«Батя в 1973-м»

«Мои бабушка и дедушка в 60-х»