10 фотодоказательств того, что наши бабушки и дедушки были настоящими иконами стиля
Ностальгия
50 минут назад
Прошлое манит своей атмосферой. Иногда хочется заглянуть в будни людей, которые жили десятилетия назад. К счастью, у многих сохранились семейные фотоальбомы, где некоторые снимки являются своеобразным порталом в другую эпоху. Пользователи сети решили поделиться такими фото.
«1970. Так выглядела бабуля в день своей свадьбы»
- Кажется, у кое-кого на фото есть секретик! © Jiktten / Reddit
«Бабушка с дедушкой в свой медовый месяц в 50-е. Выглядят как кинозвезды какие-то!»
«Моя пра-пра-пра-тетушка Кэтрин Калверт. Прадедушка говорил, что его тетя была актрисой, но я не знала, что она была так знаменита. У нее даже есть собственная страница в Википедии!»
«Мои родители и бабушка с дедушкой по папиной линии. То же платье и почти та же дата свадьбы, только 51 год спустя»
«На фото сестра моей бабки в 60-е годы»
- Вот бы мне хотя бы капельку ее харизмы! © lostintransaltions / Reddit
«А вот моя гламурная бабушка в 30-е годы»
«Мама делает селфи в 1966-м»
«А это мама примерно в 1970-х»
«Батя в 1973-м»
«Мои бабушка и дедушка в 60-х»
- С твоей ба лучше не спорить, конечно. © Truecrimeauthor / Reddit
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Фото на превью Jessiejones1080 / Reddit
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