12 важных нюансов, о которых многие мастера маникюра молчат, как рыба об лед

Иногда простое посещение салона красоты может вылиться в серьезные неприятности, а ногти еще долго придется лечить и прятать от посторонних взглядов. Мы раздобыли информацию, которая поможет избежать самых распространенных ошибок при маникюре. Жаль, что о многом мы не знали раньше.

У «сухого» маникюра есть свои плюсы и минусы

После подобной процедуры ногти действительно выглядят лучше, они кажутся более гладкими и блестящими. Некоторые специалисты отмечают, что такой способ обработки, при котором предыдущие слои геля спиливаются, а не удаляются ацетоном, только идет на пользу ногтям. Но дерматологи говорят, что у этой процедуры есть определенные риски. Обычно мастер частично удаляет кутикулу, чтобы покрытие проникло глубже и держалось крепче. В результате ногти лишаются естественной защиты и появляется риск заработать хроническую инфекцию. Об этом обычно свидетельствует припухшая ярко-розовая кожа в районе заднего валика.

Стоит обратить внимание на вентиляцию в салоне

Маникюрные салоны используют различные химикаты для проведения необходимых процедур. В основном эти вещества относительно безвредны, но в большой концентрации могут быть опасны для здоровья. Поэтому в заведении обязательно должна быть хорошая вентиляции, которая быстро отводит все запахи и испарения.

Лучше не делать ванночку для ногтей перед нанесением лака

Есть мнение, что такая процедура только вредит маникюру. Ногти впитывают влагу как губка. Даже если хорошенько вытереть руки после ванночки, в ногтях все равно останется вода. Нужен как минимум час, чтобы они полностью высохли. Любое покрытие хуже ложится именно на влажные ногти и значительно быстрее начинает отслаиваться. Лучше перед нанесением покрытия протереть ногти ацетоном. Это средство подсушит ногти и маникюр будет держаться дольше.

Масло для кутикулы стоит использовать как можно чаще

Специальные масла лучше наносить 3, а то и 4 раза в день, а еще не забывать об этой процедуре перед сном. Если регулярно увлажнять кутикулу, ногти будут реже ломаться. Кстати, область под кончиками ногтей тоже нуждается в уходе. Именно это зона больше всего страдает от частого мытья рук, кожа здесь быстро становиться пересушенной и раздраженной. Стоит ухаживать за кутикулой, даже если ногти обработаны строительным или моделирующим гелем. Ведь такое покрытие не защищает ногти от вредного воздействия дезинфекторов и моющих средств. Если ногтям не хватает влаги, их структура меняется, из-за чего покрытие может отслоиться.

Излишняя полировка только вредит ногтям

Чтобы лак держался дольше и выглядел ярче, ногти стоит предварительно отполировать мягкой пилкой или специальным четырехсторонним бруском. Это поможет убрать с ногтевых пластин любую грязь и разгладит поверхность, благодаря чему покрытие ляжет лучше. Главное — не переусердствовать. 3-4 круговых движений будет достаточно, а слишком тщательная полировка может только навредить ногтям.

Лучше принести в салон свой лак

Некоторые салоны в целях экономии разбавляют старый или подсохший лак специальными жидкостями. Это не только ухудшает качество покрытия, но и может привести к появлению в лаке бактерий и инфекций. Так что лучше захватить с собой собственный лак.

Нужно всегда помнить о стерильности

Неудачный маникюр может вызвать массу отрицательных эмоций, но это не самый неприятный итог похода в салон. По словам одного из мастеров, многие клиентки получают грибковую инфекцию ногтей. Дело в том, что далеко не все стерилизуют свои инструменты или стерилизуют, но неправильно. Оптимальный выбор — салон, в котором пользуются одноразовыми пилками для ногтей и другими инструментами. Если мастер достает пилку не из запечатанного пакета, а просто берет ее со стола, лучше бежать со всех ног. Кстати, в хороших заведениях пилки и подобные инструменты принято отдавать клиентам. Так салон демонстрирует, что тут действительно работают с одноразовыми изделиями.

Другой момент, на который стоит обратить внимание, - моющие средства. Если в салоне используют обычную бытовую химию, то стоит насторожиться. Для качественной уборки в подобном заведении нужны бактерицидные чистящие средства, которые используют в больницах.

Ультрафиолетовые лампы не так уж безопасны

На данный момент нет четких данных, подтверждающих вредное воздействие ламп, используемых в салонах. Однако дерматологи советуют наносить на кожу солнцезащитный крем или надевать специальные перчатки с отрезанными кончиками, прежде чем помещать руки в лампу. Излучение этих приборов не слишком сильное, но если женщина делает маникюр постоянно, вредный эффект от ультрафиолетовых лучей постепенно накапливается. Поэтому лучше максимально защитить свою кожу.

Лучше использовать строительный гель, а не моделирующий

У такого геля есть несколько плюсов по сравнению с другими подобными средствами. Во-первых, покрытие можно восстанавливать по мере отрастания ногтей. Во-вторых, подобный гель хорошо защищает ногтевые пластины от внешних воздействий. Правда, у некоторых видов строительного геля есть не слишком приятная особенность: при просушивании под ультрафиолетовой лампой он немилосердно жжет. Почему? Когда гель затвердевает, происходит химическая реакция, в результате которой выделяется много тепла. Поэтому некоторые мастера в самом начале процедуры включают и выключают лампу, чтобы процесс протекал медленнее.

Стоит осторожно использовать гель-лаки темных оттенков

При нанесении гель-лака часть средства обычно смещается к краям ногтей, и слой в этих зонах получается толще. Если мастер использует лак темного цвета, то из-за тени в изгибе ногтя этот эффект можно и не заметить. В результате гель не может полностью затвердеть, в нем образуются воздушные карманы, которые через несколько дней лопаются. Чтобы избежать такой неприятности, некоторые мастера советуют после нанесения геля несколько раз перевернуть руки ладонями вверх и обратно.

Многие мастера не случайно не любят акриловую пудру

Акриловая пудра, которую в некоторых салонах используют для нанесения покрытия, не слишком удобная штука. По санитарным нормам этот материал необходимо хранить в индивидуальных контейнерах, а излишки, оставшиеся после нанесения, выбрасывать, что в разы удорожает процедуру. Кроме того, не все контейнеры герметичны и правильно стерилизуются. В емкостях могут появиться болезнетворные бактерии, даже если мастер не использовал пудру повторно для другого клиента. Некоторые отмечают, что из пудры получается слишком тяжелое и толстое покрытие. А специалисты добавляют, что этот материал обладает токсичными свойствами и его пары могут быть опасны для здоровья.

Не стоит скрывать поврежденные ногти с помощью геля или акрила

Иногда неудачно сделанный маникюр может привести к повреждению ногтей. Если мастер неправильно подготовил ногти к процедуре или использовал материалы низкого качества, покрытие может отойти и сломать сам ноготь. Понятно, что щеголять с таким маникюром никому не хочется, но в некоторых случаях придется набраться терпения. Если ногтевые платины выглядят тонкими и потрескавшимися, лучше не прятать их под акриловым покрытием или накладными ногтями. Это нанесет еще больший вред и приведет к уже необратимым последствиям. Лучше дать ногтям несколько месяцев отдыха. Все это время нужно смазывать маслом кутикулу, аккуратно отстригать поврежденные участки ногтей по мере их отрастания и использовать базовое покрытие для защиты.