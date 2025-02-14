13 слов из мира игр, которые помогут лучше понимать вашего домашнего геймера

Как часто вы “тильтуете”? А приходилось “доджить” от неприятных встреч? Если эти слова ничего, кроме недоумения, у вас не вызывают, то спешим успокоить: вы не одни такие. Это язык геймеров, и он вряд ли пригодится вам в обычной жизни. Но для того чтобы понимать, о чем говорят близкие вам люди, любящие компьютерные игры, и, в конце концов, просто не отставать от современных трендов, мы подготовили для вас словарь наиболее распространенных слов из этого увлекательного мира.

От английского "achievement" — достижение. Своеобразная "галочка" в игре, подтверждающая то, что игрок выполнил определенные требования игры или прошел какую-то миссию. Для того чтобы получить некоторые ачивки, требуется потратить немало реального времени. Но от того достижение становится еще почетнее. Иногда они сопровождается какими-то призами, в виде внутриигровых предметов или валюты. Пример употребления в реальной жизни: "Да мне за то, что я уже который год встаю в 7 утра на работу, пора ачивку выдавать!"

Корень берет в английском слове "aggression" - агрессия. "Агрить" означает злить кого-то, либо провоцировать на агрессию, а "агриться" — это злиться или проявлять эту самую агрессию самому. В играх некоторые персонажи берут на себя роль провокаторов, чтобы отвести внимание противника от других игроков в своей команде. Пример употребления в реальной жизни: "Ну чего ты агришься, я же всего лишь на полчаса опоздал!"

Это аббревиатура от английского словосочетания "away from keyboard", что в свободном переводе значит "отошел от компьютера". Тут все очевидно: если геймер сообщает, что выходит из игры или объясняет другим игрокам, почему не может сделать то или иное действие, то часто может использоваться именно эта формулировка. Пример употребления в реальной жизни: "Так, я буду АФК, еду в отпуск, поэтому не присылайте мне свои задачи и не мешайте пить коктейли!"

Cлово пришло в английский из французского языка, а потом уже добралось и до нас. "Buff" означает "полировать или улучшать характеристики". В игровой среде, бафф — это временное усиление персонажа, которым управляет игрок, что дает ему определенное преимущество. Дебафф, в свою очередь, значит обратное — ослабление характеристик.



Пример употребления в реальной жизни: "Алло, у тебя бафф от кофе уже включен, а я только проснулся, имей совесть!"

От английского "defence" — защита. Обширный термин, который может обозначать как и отдельную характеристику игрока, позволяющую его персонажу получать минимальный урон при высоком уровне прокачки, так и стиль ведения игры, предполагающий только оборонительные действия. Пример употребления в реальной жизни: "Семья думает, что все конфеты сожрал я. Пришлось уходить в деф и оправдываться".

C английского языка слово "donate" - переводится как "пожертвование". Выражение "игрок задонатил" означает, что человек купил во внутриигровом магазине за реальные деньги определенные предметы или валюту для расчета в этой самой игре. Такие покупки помогают существенно улучшить характеристики персонажа, либо просто похвастаться дорогим приобретением. А таких там хватает: за некоторые предметы люди отдают тысячи вполне себе реальных долларов. Пример употребления в реальной жизни: "Задонатил своей жене на новый Dyson. Навык "заботливый муж" прокачан".

Угадайте с одной попытки из какого языка пришло? Конечно из английского, сектор приз на барабане! "Dispel" означает "рассеивать". В игровой среде обозначает рассеивание вражеского эффекта или заклинания, которое могло наносить вред игровым характеристикам вашего персонажа, или персонажа из вашей команды. Пример употребления в реальной жизни: "Подруга втрескалась в очередного негодяя. Пришлось быстро диспелить — познакомила ее с коллегой, по которому все дамы у нас в офисе сохнут. Уже третий месяц встречаются!"

А тут объединение двух английских слов "loot" — внутриигровой инвентарь и "box" — коробка. Если говорить об игровом применении, то это своеобразный "сундук с сокровищами", только вместо последних — игровые предметы и валюта. Лутбоксы получают за победы над боссами или прохождение миссий. Так же они могут покупаться за донаты (надеемся, вы уже запомнили термин), либо выпадают в своеобразных внутриигровых рулетках. Пример употребления в реальной жизни: "Нам в школе на новогодние праздники коробки с конфетами раздавали. Так это настоящие лутбоксы! Никогда не знаешь, что там обнаружишь!"

Тут основой стало английское слово "grinding" — молоть. В играх "гриндить" значит совершать повторяющиеся действия с минимальным риском, для получения предметов, опыта и других "плюшек" для персонажа. Один из множества примеров: игрок может проходить локацию со слабыми противниками несколько раз, чтобы собрать нужное ему количество игровой валюты. Короче говоря, все мы в какой-то мере гриндим на работе. Пример употребления в реальной жизни: "Нагриндил себе денег на стоматолога. Но в отпуск теперь — только через год".

Изначально переводится слово "tilt" как "занять/поставить в положение, лишенное равновесия". А геймеры приспособили его для себя, и обозначают словами "входить в тильт" или "тильтовать" состояние, когда игрок, после ряда неудач, входит в ступор от напряжения, и может совершать необдуманные действия. Которые, к слову, часто приводят к проблемам для всей команды. Пример употребления в реальной жизни: "На работе — завал. Сегодня так тильтанул, что начальника с курьером со спины перепутал и крикнул на него".

От английского слова "dodge" — уклоняться. По сути доджить — это уклоняться от урона противника или других внешних факторов. Еще часто используется для обозначения ухода игрока из команды, которая готовится зайти в очередную игровую сессию. Пример употребления в реальной жизни: "Сдоджил сегодня от родительского собрания. Очередной сбор на шторы мой кошелек не переживет".

Тут геймеры объединили два слова "team" — команда и "mate" — приятель. Термин часто используется в многопользовательских играх и обозначает члена твоей команды игроков. Можете теперь так называть своих коллег по работе. Пример употребления в реальной жизни: "Мой тиммейт сегодня всем в офис кофе принес. Извинился так за свои косяки".

Сокращенный вариант английского слова "imbalance" — дисбаланс. Означает персонажа, предмет, противника, навык, который дает слишком сильное, порой даже непреодолимое преимущество в игре. Пример употребления в реальной жизни: "Новое платье подружки - имба. Все взгляды на себе собирает".

И это мы вам только малую часть терминов показали, пишите, если еще захотите. А для тех, кто считает, что жизнь и игры никак не соприкасаются, у нас есть несколько историй: Гостит у подруги с мужем ее мама. Муж дома, подруга — в офисе. Мама звонит в истерике: “Димка любовницу завел, я подслушала!” На фоне муж орет, что все неправда! Дрожа набрала его, рассказывает: “Играл в игру, сказал девушке-тиммейту, что она отлично справилась с миссией и надо будет повторить. Поворачиваюсь, а там твоя мама с глазами по пять копеек — уже кричит и тебя набирает! Пока звонила, еще приговаривала: ‘Я тебе устрою миссию!’”

Друг долго играл в онлайн-игры. Наигрался, но не переключился с геймерского и написал девушке: “Буду АФК, в личку не писать”. Девушка тут же присылает в ответ: “Ты у меня будешь ПБВ (пропавший без вести), если сейчас же не объяснишь, что написал!”

Свекровь подруги привела ребенка домой. Сын с порога бежит к маме и кричит: “Мам, а знаешь, сколько мне бабушка задонатила?” Я поворачиваюсь и вижу, как бабуля бледнеет на глазах и выдает: “Юля, я его пальцем не тронула! Внучок, зачем ты на бабушку наговариваешь?”