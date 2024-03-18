14 актрис, которым ловко удалось скрыть свою беременность от зрителей. Но киноделам пришлось попотеть

Нередко актрисы узнают о беременности, когда съемки фильма или сериала уже начались.

И очень часто это радостное событие не прописано в сценарии, поэтому съемочной группе приходится идти на уловки, чтобы скрыть интересное положение звезды. Кстати, кодекс старого Голливуда запрещал показывать беременных на экране. Все изменилось с беременностью главной звезды сериала «Я люблю Люси» — Люсиль Болл. Расскажем об этом и о других случаях в нашей статье.

Кэтрин Зета-Джонс, «Траффик»

Многие знают, что актриса ждала дочку во время съемок фильма «Чикаго». Но за 3 года до этого она уже снималась беременной в кино. Во время съемок триллера «Траффик» она ожидала появления на свет своего первенца — сына Дилана. По сюжету ее героиня должна была быть матерью двоих детей, но в связи с положением Кэтрин сценаристы переписали сценарий. В итоге ее героиня была на 6 месяце беременности, как сама актриса. «Если бы я не чувствовала себя так хорошо, я бы никогда не подвергла себя и своего ребенка риску только ради фильма, как бы мне этого ни хотелось», — поделилась актриса. При этом в экшен сценах звезду заменяла дублерша, которая носила накладной живот.

Элисон Ханниган, «Как я встретил вашу маму»

Создатели сериала «Как я встретил вашу маму» подошли с юмором к ситуации, когда актриса, исполняющая одну из главных героинь сериала, внезапно забеременела. Лили Олдрин соревнуется сама с собой в поедании хот-догов и побеждает, в результате чего ее животик становится огромным. Кстати, это была не единственная беременность актрисы во время съемок. Спустя пару лет она вновь была в положении. И в этот раз сценаристы сделали так, чтобы ее героиня ждала ребенка.

Дженнифер Лав Хьюитт, «9-1-1»

В четвертом сезоне сериала актриса была беременна третьим ребенком, сыном Эйданом. «Когда мы начали снимать сюжетную линию о беременности Мэдди, я не была беременна, но в процессе работы я узнала, что это так», — вспоминала Дженнифер. Актриса не только была в положении одновременно со своей героиней, но и продолжила сниматься в сериале после родов, продолжая рассказывать историю материнства ее персонажа.

Кэрри Кун, «Позолоченный век»

В это трудно поверить, но звезда драматического сериала «Позолоченный век» Кэрри Кун к концу съемок была аж на 8 месяце беременности. Мастерству костюмеров можно аплодировать стоя. Гардероб актрисы был подобран так, что мало кто даже из съемочной команды догадывался о ее интересном положении. Кроме того, в некоторых сценах специалисты использовали компьютерную графику и дублера. «Мне повезло больше, чем остальным женщинам на съемочной площадке, потому что мне не приходилось носить корсет», — призналась актриса.

Сюзанна Харкер, «Гордость и предубеждение»

Актриса, исполняющая роль старшей сестры главной героини — Элизабет Беннет, во время съемок сериала была беременна. О своем положении она узнала в самом разгаре съемочного процесса, а до конца оставалось еще три-четыре месяца. К счастью, в ту эпоху были популярны платья с завышенной талией. Они хорошо скрывали округлившийся живот актрисы. Иногда Сюзанна держала что-то в руках или находилась за каким-либо предметом.

Дженна Фишер, «Офис»

Одна из главных героинь культового сериала «Офис» в восьмом сезоне предстала перед зрителями в интересном положении во второй раз. В это же время актриса, исполняющая роль Пэм Бисли, была в ожидании своего первого ребенка. Именно поэтому сценаристы внесли изменения в сюжет.

Кейт Бланшетт, «Водная жизнь»

По сюжету приключенческой комедии Уэса Андерсона героиня Кейт Бланшет играет журналистку по имени Джейн, которая присоединяется к команде исследователей Мирового океана. Ей приходилось носить накладку на живот, потому что она играла беременную женщину. По иронии судьбы именно на съемках актриса узнала, что тоже ждет ребенка. В тот момент, когда ей прикрепляли накладку на живот, Кейт потеряла сознание. Сперва она даже решила, что у нее проблемы с желудком.

Блейк Лайвли, «Век Адалин»

В романтическом фэнтэзи 2015 года Блейк сыграла роль женщины, которая чудесным образом перестала стареть и с годами выглядела намного моложе своей собственной дочери. Время съемок совпало с беременностью актрисы. Ее первая дочка от Райана Рейнольдса родилась в декабре 2014 года. Съемочный процесс звезда вспоминала с дрожью, ведь в то время она выполняла трюки и при этом мучалась от сильного токсикоза: «Меня все время тошнило, потому что во время съемок я была беременна».

Эми Полер, «Парки и зоны отдыха»

Комедийная актриса Эми Полер легко скрывала свое интересное положение во время съемок в сериале, благодаря свободной одежде и удачно подобранным ракурсам. В то время 38-летняя актриса ждала появления на свет своего второго ребенка. И хотя по сюжету ее героиня в любом случае должна была стать матерью, сценаристы решили не спешить и скрыть беременность Эми.

Лина Хиди, «Игра престолов»

На протяжении почти всего первого сезона «Игры престолов» Лина Хиди была в положении. Конечно, продюсеры могли легко заменить актрису на другую, ведь съемки только начались. Но они не стали даже вносить правки в сценарий. Лина просто прятала свой живот под свободной одеждой. Кроме того, в шестом сезоне актриса снова забеременела. В этот раз ее снимали в основном выше пояса, а в сцене, где ее героиня Серсея совершала позорное шествие голышом, ее заменяла дублерша. Позже лицо звезды было наложено с помощью спецэффектов.

Кортни Кокс, «Друзья»

Команде культового серила «Друзья» приходилось прятать беременный живот бесплодной героини Кортни Кокс, которая в итоге вместе с супругом усыновила двух малышей. Долгое время сама Кортни боролась за то, чтобы стать матерью. И вот во время съемок заключительного 10 сезона звезда забеременела. В отличии от коллеги по сериалу Лизы Кудроу, чью беременность включили в сюжет, Кортни носила мешковатую одежду или пряталась за предметами мебели. А операторы старались чаще снимать ее крупным планом.

Люси, «Я люблю Люси»

Одной из первых беременную женщину на экране показали в легендарном комедийном сериале «Я люблю Люси». Актриса Люсиль Болл сперва беспокоилась, что ее шоу закроют или совсем отменят. Все дело в том, что в те времена рекламодатели опасались, что консервативная аудитория сочтет это чрезмерно откровенным. Руководители компании даже думали о том, чтобы скрывать фигуру Люси за мебелью. Однако сериал имел такой грандиозный успех, что в конце концов было принято решение рискнуть и не прятать живот актрисы.

Дженьюари Джонс, «Безумцы»

Когда актриса, исполняющая роль Бетти Фрэнсис в драматическом сериале «Безумцы» забеременела, сценаристы решили не переделывать сюжет, в котором женщина и так уже была матерью троих детей. В одной из серий естественную полноту героини просто объяснили прибавкой в весе из-за стресса, связанного с проблемами в браке. Дженьюари даже приходилось носить специальный грим: накладку на подбородок и лицо. «Я приходила на работу в 3 часа утра каждый день, чтобы наносить грим по шесть или семь часов», — вспоминала она.

Сара Джессика Паркер, «Секс в большом городе»

В пятом сезоне сериала Сара Джессика Паркер часто представала перед зрителями в свободных платьях в стиле бэби-долл. Все потому, что она прятала под нелепыми мешковатыми нарядами округлившийся живот. А иногда прикрывала его с помощью модных сумочек. Включать беременность главной героини в сюжет было бы недостоверно. Ведь, как мы знаем, Кэрри Брэдшоу не хотела иметь детей. У самой актрисы всего через месяц после премьеры последнего эпизода сериала родился первенец — сын Джеймс.