Вот уже и страусы в квартирах появились, а я всё гадала - кто же появится после свиньи по кличке "Собака" - успокоили )))
14 соседей, у которых нет ни стыда ни совести, ни здравого смысла
Истории
6 часов назад
Иногда жизнь с соседями превращается в какой-то один сплошной анекдот. Но без них было бы скучно. Наверняка у каждого из нас найдется пара-тройка уморительных историй про взаимодействие с теми, кто живет с вами по соседству.
- У соседа каждый вечер кто-то орет. Грохот, будто мебель из окна выкидывают. Как-то ночью снова шум, аж штукатурка посыпалась. Вызвал полицию. Приехали. Потом зашли ко мне с улыбкой и говорят: «Дело в том, что у него страусы». Как оказалось, сосед разводит страусов в квартире! © Не все поймут / VK
- Однажды муж принимал ванну на втором этаже нашего частного дома. Он закрылся изнутри, но замок заело. Пришлось ему вылезать в окно. Это было несложно, так как оно выходило на крышу веранды. Вечером того же дня сосед подошел к моему мужу с таинственным видом и рассказал, что видел, как из нашего окна в одних трусах убегал какой-то мужчина. Ответственный стукач! © Мамдадинка / VK
«Соседи сверху разлили целый литр».
- Моим соседом был странный парень. То он вежливо приветствовал меня при встрече, то оставлял после себя мусор и отвечал грубостью на замечания. Однажды, когда я спускалась по лестнице, он резко отвернулся от меня. Я вышла на улицу и увидела его же, но стоящего на балконе и приветливо машущего мне рукой. Только через год после переезда я узнала, что в соседней квартире живут близнецы. © Не все поймут / VK
- Смотрим с девушкой «Титаник». На экране тот самый момент. Девушка закрывает глаза и эмоционально кричит: «Нет, нет, я не буду плакать, я сильная!» И откуда-то глухой мужской голос: «Да даже я плакал на этом моменте!» Это был наш сосед — бывший майор полиции. Люблю свой дом с тонкими стенами. © Палата № 6 / VK
- Живем в частном доме. Весь участок засадили газоном. Трава зеленая, грядки не копаем, красота! Весной приехали соседи. Высадили у себя флотилию огурцов, помидоров и картошки. Сосед пришел к нам, я подумал, что знакомиться. А он как отмочил: «Продадите кусочек земли? У вас-то без дела простаивает, а у меня сажать уже некуда». Я вежливо отказал, мол, моя трава — мое дело. С тех пор, как только у них гости — за забором тут же начинается театр одного актера: «Вот у нас сосед — мажор, земли нам не дает...» А я с чаем в шезлонге лежу и думаю — какой же кайф быть мажором. © Не все поймут / VK
- Сосед этажом ниже — красавчик, спортсмен. Решила соответствовать: купила скакалку, включила программу тренировок... и вдруг — стук в дверь. Открываю — а там он. Смотрит на меня и говорит: «Не знаю, чем вы тут занимаетесь, но у меня штукатурка осыпается. Прыгайте на улице!» И ушел. © Карамель / VK
- У нашего соседа много лет стояла во дворе старая машина, которую он время от времени ремонтировал. Он никогда на ней не ездил, так что она выглядела как новенькая. Ему просто нравилось ее ремонтировать. Как он признался нам, ремонт машины служил лишь поводом к тому, чтобы сбежать от жены, с которой он все время ссорился. © SyntheticOne / Reddit
- Развешиваю белье на балконе, мимо идут соседи. Пока наклонялась к тазу, услышала, как муж говорит: «Смотри, какие розовые стринги со стразами, может тебе такие купим?» А она в ответ на голубом глазу гневно приказала ему не пялиться на чужое белье. За комплимент, конечно, приятно, но теперь неловко от того, что мы знаем друг друга намного ближе, чем раньше. © Не все поймут / VK
Раньше советовали первым рядом вывешивать постельное бельё: простыни, подоконники, наволочки; полотенца, а уж во втором ряду - нижнее бельё.
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- Фамилия моего парня — Голод с ударением на первую «о». Я в моменты его небольших, но раздражительных косяков, зову его громко по фамилии. Сегодня встретилась с утра с соседом по площадке, он сказал: «Девушка, давно слышу ваши тщетные попытки дрессировки питомца. Обычно они хорошо осваивают команду „голос“ только на голодный желудок с поощрением — вкусняшкой». И ведь не обманул мужик. © Подслушано / Ideer
- Мои соседи сверху очень громко мычат друг на друга. Причем издают они точно такой же звук, как и коровы. Мы с соседом по квартире понятия не имеем, зачем они это делают. Никто нам не верит ровно до тех пор, пока сами не придут и не услышат это своими ушами. Теперь мы иногда «мычим» им в ответ, если они слишком громко это делают. Обычно на какое-то время эти странные соседи замолкают. © manofruber / Reddit
- Недавно наши друзья переехали в частный дом со своим любимым котом Сергеичем. По утрам они выходили на крыльцо и звали кота на сытный завтрак. Сосед в это же время выходил из своего дома, и они здоровались, попутно перекидываясь парочкой слов. Спустя пару месяцев сосед спросил: «Димка, а зачем вы меня зовете каждое утро? У меня жена есть, она меня хорошо кормит. Не нужен мне завтрак еще и от вас, я столько не съем!». © Палата № 6 / VK
- Однажды ранним утром выгуливала собаку. Встретила своего соседа сверху, который шел на работу. Судя по лицу, настроение у него было так себе, потому что утром я слышала, как он ругался с женой. Он поздоровался, спросил, можно ли погладить, а потом сказал: «Какая же классная у тебя собака! Вот разведусь с женой, сразу заведу себе такую же!» Мы посмеялись, он ушел по своим делам. Месяца через три я встретила его во дворе с собакой той же самой породы, что и у меня. © Карамель / VK
- На протяжении полутора месяцев думала, что медленно схожу с ума. Уходила на учебу или просто гулять, а возвращалась — в квартире идеальный порядок. Ни полиции, ни соседям жаловаться не стала. Но вчера вернулась домой пораньше и столкнулась нос к носу со своей соседкой. Оказалось, что у нее и у моей бабули, когда-то жившей в этой квартире, была дверь между квартирами, которую просто закрыли шкафом без задней стенки. И перед кончиной моя бабушка попросила подругу приглядывать за мной. © Палата № 6 / VK
- Между мной и соседями прозрачная сетка, а соседка любит подсмотреть. Ее муж молчаливый, но с заинтересованным лицом. Предложила ей поставить забор, но ни в какую! Я надела купальник и пошла полоть. Соседка пришла с видом побитой собаки и, как на духу сказала: «Забор — это правильно. Хоть металлический, хоть глухой». Как оказалось, ее муж с тех пор, как я купила дачу, не уходит с участка. Газету читает строго лицом к нашей стороне. Иногда просто стоит с лейкой и смотрит. А я так забор и не поставила. Решила, что пущу бюджет на высокие грядки. И еще пару купальников заказала. У меня теперь на даче все растет как на дрожжах, особенно самооценка. © Подслушано / VK
Иногда мы можем попасть в веселое приключение и в совершенно неожиданных местах, как, например, в салоне красоты.
Комментарии
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Сначала думала, что это повторюшки, а оказывается, эта статья уже была, помню, как мусолили ее уже🤣
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Всегда ставлю лайк или дизлайк под всеми статьями, чтоб понимать, что читала, а что нет. Н о даже тут наепалово случилось🤣
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