16 животных, чьи шарм и смекалка задают жару всем вокруг

Наверняка у каждого владельца питомца всегда найдется несколько фееричных историй о проделках своих пушистых друзей. А еще про их особую прозорливость и неподражаемый шарм. А некоторые просто становятся свидетелями анекдотичных ситуаций с животными. И герои нашей статьи поделились в сети разнообразными историями о братьях наших меньших.