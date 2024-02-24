16 животных, чьи шарм и смекалка задают жару всем вокруг

16 случаев, когда звезды оделись одинаково на одно мероприятие, но совсем не расстроились
Культура
2 года назад
Наверняка у каждого владельца питомца всегда найдется несколько фееричных историй о проделках своих пушистых друзей. А еще про их особую прозорливость и неподражаемый шарм. А некоторые просто становятся свидетелями анекдотичных ситуаций с животными. И герои нашей статьи поделились в сети разнообразными историями о братьях наших меньших.
Если вам было мало и хочется еще немножко похихикать и поумиляться чудными поступками животных, то у нас есть и вот такая подборка историй.