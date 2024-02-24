16 животных, чьи шарм и смекалка задают жару всем вокруг

Животные
1 час назад

Наверняка у каждого владельца питомца всегда найдется несколько фееричных историй о проделках своих пушистых друзей. А еще про их особую прозорливость и неподражаемый шарм. А некоторые просто становятся свидетелями анекдотичных ситуаций с животными. И герои нашей статьи поделились в сети разнообразными историями о братьях наших меньших.

  • У подруги кошка как-то получила травму. Пока ее лечили, с ней все носились: и гладили, и еду самую вкусную давали, и подушечки мягкие подсовывали. Выздоровела. Вдруг, через какое-то время снова слегла. Подруга напугалась до истерики, побежала с кошкой к ветврачу. Тот осматривает, выходит к ней и говорит: «Ей ничем помочь нельзя». Хозяйка на грани обморока, заикаясь, спрашивает: «Что с ней?!» Врач: «Она притворяется». © Roux_l / Adme
  • Наш 6-месячный котенок приносит свой мячик мне или моему мужу, чтобы мы с ним поиграли. Он играет с мячиком лучше, чем моя собака. А перед сном я говорю ему: «Давай соберем твои игрушки». И он берет их все и бросает в специальную корзину. © Danivelle / Reddit
  • Прошлым летом приехали с семьей и нашей таксой на дачу к дедушке. Дочь по-хозяйски сразу к грядке с огурчиками, она их обожает. Срывала самые большие и удивлялась, как много их дедушка вырастил. Сорвала один большой, крутит в руках, показывает собаке, а ей такое тоже интересно. Дали попробовать один, собака его с удовольствием съела. Просыпаемся следующим утром, а огурчиков половины нет! Ровно до того уровня, куда наша таксочка могла достать, их подчистую сбрили. Смотрим на собаку, а она уже размером с арбуз на ножках, жалобно икающая и непрерывно ходящая в туалет. Зато витаминов наелась! © Палата № 6 / VK
  • Все такие: «Собака должна знать свое место». Я: «Да-да, конечно». Тем временем, моя собака.
  • Двор у нас большой, не так давно появился вольер, в котором живет умнейшая овчарка. Жители его кормят, любят и часто берут на поводок, чтобы прогуляться с ним. По весне, следуя зову предков, этот мачо сбегает из дома. Вариантов сбежать много. Порвать сетку, сделать подкоп, вырваться с поводка. Не так давно все скинулись и поставили ему новый вольер. Дорогой, хороший, из прутьев металлических, с бетонным полом. Но одним утром овчарка опять убежала. К вечеру нашли, сама вернулась. Смотрю в эти умнейшие глаза и спрашиваю: «Ну как ты выбрался?» Он подумал и с умным видом просунул лапу между прутьями, отодвинув щеколду! Мне кажется, она умнее многих людей будет. © Палата № 6 / VK
  • Чего это, думаю, собака поправилась, мы же ее кормим одним и тем же кормом в одном и том же количестве каждый день. Оказалось, что эта гончая втихую ворует и ест сырую картошку из мешка. © chuhova / Twitter
  • Моя пес встретил меня у двери гаража, когда я вернулся домой. Затем он заставил меня следовать за ним в комнату дочери, потом в комнату сына, а затем к входной двери. Моя свекровь забрала детей. И он как бы говорил мне: «Этот и этот ушли и пошли в ту сторону. Пойдем за ними!» © YourFriendInSpokane / Reddit
  • Вот это лицо преступника, методично ломающего холодильник. Свет, например, уже не работает, потому, что кто-то любит открывать дверцу пока мать спит и не закрывать ее обратно. © piypiy32 / Twitter
  • Собака летом на даче с бабушкой. Обычно на утренней прогулке они идут вдоль нашей улицы до леса, где можно собрать немного грибов. Причем собака очень внимательно наблюдала за бабулей и смотрела, что она делает. Затем подбегала и вынюхивала те места, где она вот-вот срезала гриб. Короче, осенью наша собака уже могла отличить подосиновик от подберезовика, а еще у нее был настроен нюх на белый гриб. Жаль, трюфели искать не умеет, ну или их у нас попросту нет. © Палата № 6 / VK
  • Ехали в машине с котятами, они были все в переносках. Мы остановились на ночлег, было уже поздно, и я спал в машине, откинув водительское сиденье назад, а переноски стояли прямо у моего лица. Все спали, кроме одной. Я спросил ее, все ли в порядке и не нужно ли ей что-нибудь. Она высунула лапу из дверцы и постучала по ободку большой пустой чашки, которая лежала у меня в рюкзаке. Я подумал: «Не может быть, черт возьми». Но, когда я налил им воды, они все проснулись и начали пить. После этого я постарался давать им больше воды во время поездки, и я был потрясен тем, как котенок умеет сообщать о жажде. © Changeofversailles / Reddit
  • У меня была большая киса, которая изначально была амбарной кошкой. Она была отличным мышеловом. Однажды мой хомяк сбежал, и я был на 100 % уверен, что он ушел на радугу. Тут я услышал, как моя кошка неустанно мяукает из кухни, и пошел разбираться. Она загнала хомяка в угол и сидела там, мяукая, мол, человек, я нашла твое крошечное создание! © ****ingButteredJorts / Reddit
  • Я всегда знала, что мой кот — курица. Я подозревала это из-за его растопыренных куриных лап. А сегодня он окончательно выдал себя, когда свил гнездо из моей кофты. © ol_fa_sol / Twitter
  • Забыла утром покормить кошку. Прихожу с работы, а эта скотина лежит на кухонном столе с высунутым языком и лапами кверху. Глажу и слезно прошу извинений — ноль реакции. На секунду подумала, что кошка покинула этот свет. А эта, блин, засранка просто актрису умирающую включила. Елки-палки, кошки эволюционируют! © Палата № 6 / VK
  • Мы с братом живем очень далеко друг от друга. Когда я впервые встретила его кошку, когда в гости приезжала, я подарила ей маленькую розовую пушистую игрушку. Через 2-3 года мне удалось навестить брата снова. Кошка, увидев меня, тут же исчезла и вернулась с грязной, пыльной, коричневой игрушкой, которая, очевидно, была где-то спрятана. Мы вытряхнули из нее пыль, и это оказалась та самая игрушка, которую я подарила ей несколько лет назад. Она вспомнила меня. © emilyyancey / Reddit
  • У меня был ретривер, и в тот день мы отдыхали на озере. Собака никогда раньше не видела, как я плаваю, поэтому, когда я спрыгнула с причала, она очень встревожилась. Она прыгнула в воду, подплыла к нашей маленькой резиновой лодке, взяла в рот веревку и притащила ее мне. Она никогда обучалась ничему подобному. © Maleficent_Scale_296 / Reddit
  • Когда еще жила с родителями в деревянном доме, нас одно время стали одолевать мыши. Кошки планомерно истребляли тех, кто вылезал наружу, но мыши, судя по бесконечной возне, кишели в стенах и под полом, куда кошке не добраться. Не помогало ничего, они копошились, пищали и плодились, отправляя разведчиков за едой. А потом пришел пасюк. Однажды я вернулась с работы и увидела посреди кухни гигантскую крысу с украденной конфетой во рту, и на нее с опаской косились три кошки.
    Крыс пометил все углы и разогнал мышей. Сам оставался фантастически неуязвим: не попался ни в одну ловушку, кошки его не трогали. Иной раз просыпаешься, а он сидит в горшке с цветком, корни копает. Стали оставлять ему еду, воду. Вел он себя гораздо тише, чем стадо мышей, так что мы смирились. В руки, естественно, не давался и вообще при виде человека сразу убегал. Нору его так и не нашли, неизвестно откуда он вообще вылезал. Прожил так 2,5 года, а потом пропал. Уже 8 лет прошло, но с тех пор мышей у нас больше не было. © Подслушано / Ideer

Если вам было мало и хочется еще немножко похихикать и поумиляться чудными поступками животных, то у нас есть и вот такая подборка историй.

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