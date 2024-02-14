18 пушистых пройдох, которые за секунду превращают жизнь окружающих «кожаных» в шоу
У большинства владельцев домашних питомцев всегда есть в запасе яркая история о пушистом любимце. Но некоторые из этих случаев настолько нестандартны, что заслуживают не только упоминания в кругу близких, но и славы во всем интернете.
- Однажды у меня была собака, которая, пока нас не было дома, каким-то образом дотащилась, будучи в клетке, до гостиной и через решетку перегрызла один из шнуров нашего телевизора. Так мы остались без звука примерно на 2 месяца. © Little_Flower49 / Reddit
- Моя мама решила завести щенка, и, поскольку две другие собаки спали в комнатах моей мамы и брата соответственно, животинку разместили со мной. В первую ночь она осталась у моей кровати. Она не переставала скулить, а я не мог заснуть, поэтому, совершенно обессиленный, я поднял маленького монстра на руки и уложил ее на свою кровать.
Она сразу вырубилась. На следующее утро я понял, что она напрудила мне на кровать. Спустя 4 года мы все еще лучшие друзья. © Elfanara / Reddit
- У моей коллеги Татьяны был дог, огромный добродушный кобель. Время было трудное. Самим есть нечего, да и не на что, а песель вообще перманентно голодный был. Завела Таня тесто, налепила сахарных булок и оставила на противнях, а дверь на кухню забыла закрыть. Когда вернулась, противни даже мыть не нужно было. Тесто отлично «подошло», всю ночь они бегали на улицу откладывать булочки. © ZaJIeIIyxa / Pikabu
- Мой сосед постоянно говорил о том, что хочет завести вторую собаку. Вскоре после этой фразы, в одну из ночей, мой пес пробрался к нему во двор и зашел в гости к его «девочке». Теперь у моего соседа появилось 8 новых собак. © MuffDiver369 / Reddit
- Мой пес болеет, поэтому каждое утро ему нужно пить таблетку. Положил половинку в еду и дал ему. Чуть позднее увидел, что миска пуста, кроме части с этой самой таблеткой. Я посмотрел на него и сказал: «А ты ничего не забыл?» Сказал в шутку. А эта морда взглянула на меня, встала, вернулась к своей миске и доела все на моих глазах. Все понимает, зараза. © Unknown author / Reddit
- Моя овчарка научилась открывать кран во дворе, чтобы напиться, но оставляла его включенным. Я как-то увидел это и в шутку ляпнул: «Эй, не забудь выключить воду, когда закончишь». Она смотрела на меня исподлобья и продолжала пить. Но когда она закончила, то закрыла кран. © Spider-Ian / Reddit
- У любимой есть собачка. Маленькое ушастое чудо. Очень-очень энергичное. Звонит мне как-то девушка:
— Ну, ты как, как дела?
— Я нормально, у тебя там что?
— Да вот, сижу, скучно мне...
И тут во мне просыпается тролль:
— Скучно тебе? Громкую связь включи.
— Зачем?
— Ну тебе же скучно, ты сказала? Включи, включи.
— Включила.
— Тося! Тося, мячик! Тося, где мячик?
(шум, грохот, телефон видимо упал на пол, пауза на минуту)
— Редиска ты, Макс... © Evotor5 / Pikabu
- У меня бассет-хаунд. У него проблемы с лишним весом (так часто бывает с этой породой), и он очень любит обычную, человеческую еду. Но намеренно ему ее мы не даем. Однажды услышали, как он лает на кухне, и пошли посмотреть, что происходит. Этот дурачок залез в мусорный бак и съел там остатки васаби. Он ел и скулил одновременно. © simowilkins / Reddit
- Каждый день, когда мы приходим домой с работы, моя кошка подходит к двери, чтобы встретить нас. Однако она не хочет выглядеть слишком приветливой. Когда мы подходим, чтобы открыть дверь, она бежит к ближайшей когтеточке и начинает ее драть, прежде чем кинуть на нас взгляд вроде: «О, это вы? А я и не заметила, совершенно случайно тут оказалась». © kassieplx / Reddit
- У меня через домов 5 живет здоровенная овчарка. У хозяев куча детей, а вот когда еще гости приезжают, то эта собачка рвет все цепи и сбегает ко мне во двор поспать. Первый раз, когда она прибежала, чуть душа в пятки не ушла. © ***Machino / Pikabu
- Мой пес практически каждый день рано-рано утром просится гулять, ровно до того момента, пока кто-нибудь не встанет с кровати. Тогда этот хитрец занимает освободившееся место и продолжает спать дальше. © lozhe4ka / Pikabu
- Знакомая недавно рассказывала историю, как она выгуливала собаку в местном парке, где это делают все собачники района. Внезапно в стороне раздались крики, какой-то мужик громко, грубым таким голосом начал звать свою собаку: «Ко мне! Ко мне!». Звал он долго, настырно, каждая собака побежала бы... Вот и собачка знакомой была не исключением, сорвалась с поводка и побежала к мужику. Пришлось бежать за ней. А мужик все не унимался: «Ко мне! Ко мне!». Прибегает она к дереву, где остановилась ее собака, а никакого мужика там нет! Все еще кто-то зовет собаку, но где же этот человек? А оказалось, что это вовсе и не человек был, а ворон! Сидел на ветке и повторял: «Ко мне, ко мне!». Видимо, наслушался за все эти годы от собачников, выучил фразу и теперь издевается над всеми... © Палата № 6 / VK
- Мне лет семь было, когда мама грохнула пузырь валерьянки на пол. И кот Василий поймал удачу за хвост. Вася жрал и лобзал тот ковер. Вася терся, урчал, выл. Через некоторое время он вышел в коридор. Нетвердой походкой двигался фиг пойми куда, но не дошел и сковырнулся в открытую углярку. Понимая, что Вася никакой, его отряхнули и отправили по нужной траектории. Но Василий вновь упал в углярку и радостно там храпел до утра. © guryana / Pikabu
- У моей подруги есть кот, который одно время стоял в коридоре и с ужасом смотрел в темную комнату. В ней никого и ничего не было, но при этом у кота шерсть вставала дыбом. Он как будто кого-то там видел, еще и недовольно урчал. Она думала, что в квартире завелись призраки, хотя никогда в них и не верила. Ответ явился сам собой, когда подруга опустилась на уровень глаз своего кота. Он просто в шкафу с зеркалом видел свое отражение и, видимо, оно ему не очень нравилось. © Палата № 6 / VK
- Мой рыжий отучился бояться пылесоса сам. Поначалу прятался, убегал в другую комнату, забивался под кровать. Иногда в обнимку с собакой, пока та не перестала пролезать. А в один день, когда я оставил агрегат на пару минут в комнате, кот просто залез на него и сделал свои мокрые дела. Обильно так, от души. И как отрезало, больше не обращал на него внимания. © Гороухща не сдаецца / Adme
- Есть у нас кот и кошка. Папа, не любивший эту живность в принципе, привязался к коту. Сегодня утром мама сказала, что кота не стало. Ну папа разревелся, в семье траур. А эта животина пролежала часа два без признаков жизни, а потом просто встала и нагадила папе в тапки. Папа рад. © Подслушано / Ideer
- Гуляю по парку, впереди идет девушка с чихуахуа в розовом, которая трясется вся. Хозяйка прячет ее в сумку. «Фу, странные собаки. Носят, как косметичку,» — думаю я и гордо иду с ротвейлером на поводке. Подходим за кофе к ларьку, эта девушка перед нами. Утро, холодно, все молчат, ждут. И вдруг дикий рык, вопль! Какая-то мадам в очереди отскакивает в сторону, а чихуахуа висит у нее на руке. Оказывается, эта жертва нападения полезла в сумку девушки и не знала, что там собака. Проверили карманы — оказалось, она успела вытащить мой телефон! А мой волкодав и ухом не повел. © Подслушано / Ideer
- У меня собака — той-терьер. Однажды я ушла в восемь утра, а вернулась в десять вечера. И, придя домой, обнаружила, что случайно закрыла его в комнате. Открыв дверь, лицезрела картину: на полу два разложенных пакета — на одном он сходил «по большому», на другом — «по маленькому». Плакала от умиления и гордости за своего Смита. © Подслушано / Ideer
Как бы себя ни вели эти пушистые проходимцы, мы все равно их любим. И порой спасаем их из не самого завидного положения. Вот, к примеру, подборка фотографий от героев, которые не только спасли хвостатых и забрали их домой, но еще и откормили как следует.
Комментарии
"Мама решила завести щенка", но скулящую псину разместила в комнате сына...
Вот чем такие люди думают, и почему ей было мало двух имеющихся собак?
Один из двух моих котов дико боится пылесос и ныкается куда-то очень глубоко под кровать со скоростью света, даже если просто достать его. Причём никаких других шумных приборов не боится. Робот пылесос тоже его не пугает. А второго кота можно пылесосить и ему будет пофигу.
что-то я не поняла последней истори🤔🤔🤔 Т е собачка решила найти пакеты,разложить их и делать свои дела на пакеты? Про сортировку я уж промолчу.
Покажите ей, как включается компьютер и как зарегаться на инвестионных биржах, и больше ни дня в жизни работать не будете
"А эта животина пролежала часа два без признаков жизни" - просто это закончилась одна из жизней и началась другая.