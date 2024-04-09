16 звезд, для которых сменить образ так же легко, как в магазин за хлебом сходить

Культура
38 минут назад

Знаменитости привыкли вдохновлять публику своими яркими образами и неожиданными преображениями. Мы же можем лишь восхититься фантазией звездных стилистов, которые каждый раз придумывают что-то новое. В этой статье мы собрали тех звезд, что не боятся экспериментировать со своим имиджем.

Аглая Тарасова

East News, East News/Ксения Угольникова / East News

Яна Чурикова

East News, East News, Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News

Наталья Подольская

Lomohov Anatoly / East News

Кристина Асмус

Tarakanov Vadim / East News, Kashaev Pavel / East News
SomeOtherWomen
15 часов назад

Раньше мне больше нравилась. Милая такая, хрупкая. А сейчас больше на эскортницу похожа стала(

-
-
Ответить

Наталия Бочкарева

East News

Мари Краймбрери

Анастасия Денисова

EAST NEWS, Lomohov Anatoly / East News

Александра Кузенкина

Полина Максимова

Zivert

Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News

Анфиса Чехова

EAST NEWS

Ксения Бородина

East News
SomeOtherWomen
15 часов назад

Какая-то странная она стала, вроде и неплохо, но... Внутренний диссонанс у меня, глядя на фото справа))

-
-
Ответить

Эвелина Бледанс

East News, Lomohov Anatoly / East News

Ханна

East News, Tarakanov Vadim / East News

Лукерья Ильяшенко

EAST NEWS, Kashaev Pavel / East News, Tarakanov Vadim / East News

Светлана Камынина

East News, EAST NEWS
SomeOtherWomen
15 часов назад

Прическа на третьем фото неудачная, а так все прекрасно. Во всяком случае индивидуальность есть. Надоело смотреть на эти однотипные перекошенные лица с вытянутыми огромными губищами и впавшыми щеками

-
-
Ответить

Мы любим писать про жизнь и стиль звезд. Вот еще несколько интересных материалов, которые можно почитать за чашечкой кофе:

Фото на превью EAST NEWS, East News

Комментарии

Уведомления

Похожее