16 звезд, для которых сменить образ так же легко, как в магазин за хлебом сходить
Знаменитости привыкли вдохновлять публику своими яркими образами и неожиданными преображениями. Мы же можем лишь восхититься фантазией звездных стилистов, которые каждый раз придумывают что-то новое. В этой статье мы собрали тех звезд, что не боятся экспериментировать со своим имиджем.
Аглая Тарасова
Яна Чурикова
Наталья Подольская
Кристина Асмус
Раньше мне больше нравилась. Милая такая, хрупкая. А сейчас больше на эскортницу похожа стала(
Наталия Бочкарева
Мари Краймбрери
Анастасия Денисова
Александра Кузенкина
Полина Максимова
Zivert
Анфиса Чехова
Ксения Бородина
Какая-то странная она стала, вроде и неплохо, но... Внутренний диссонанс у меня, глядя на фото справа))
Эвелина Бледанс
Ханна
Лукерья Ильяшенко
Светлана Камынина
Прическа на третьем фото неудачная, а так все прекрасно. Во всяком случае индивидуальность есть. Надоело смотреть на эти однотипные перекошенные лица с вытянутыми огромными губищами и впавшыми щеками
Мы любим писать про жизнь и стиль звезд. Вот еще несколько интересных материалов, которые можно почитать за чашечкой кофе: