16 звезд, для которых сменить образ так же легко, как в магазин за хлебом сходить

Знаменитости привыкли вдохновлять публику своими яркими образами и неожиданными преображениями. Мы же можем лишь восхититься фантазией звездных стилистов, которые каждый раз придумывают что-то новое. В этой статье мы собрали тех звезд, что не боятся экспериментировать со своим имиджем.

