20+ фото звезд, на которых разницу видно даже из далекого космоса

Культура
1 час назад

Работать в шоу-бизнесе — не самая легкая задача. Для того чтобы всегда быть на слуху, многие знаменитости стараются часто менять имидж. В этой статье мы собрали звездных див, которые не бояться экспериментировать со своей внешностью.

Ксения Бородина

East News

Дана Борисова

ZERKALO / East News

Ирина Дубцова

East News

Агата Муцениеце

East News

Юлия Пересильд

East News

Полина Гагарина

© Фабрика звезд / Первый канал, Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Дарья Мороз

East News

Кети Топурия

East News

Юлия Снигирь

East News, Ivanov Sergey / East News

Дарья Повереннова

East News, Ð—ÑƒÐ¹ÐºÐ¾ ÐžÐºÑÐ°Ð½Ð° / Komsomolskaya Pravda / East News

Алсу

EAST NEWS

Юлия Савичева

East News

Мария Горбань

East News

Елена Подкаминская

East News

Ляйсан Утяшева

East News
Руконожка Ай-Ай
14 минут назад

Вспомнился старый анекдот про даму после пластики: "тут подтянула, там подрезала, еще и на сумочку осталось!"

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Мы подготовили для вас еще несколько интересных подборок про знаменитостей:

Фото на превью East News

Комментарии

Уведомления
Наталья
1 день назад

Все стареют. Но делать это надо всё-таки разумно. Гораздо умнее будет смотреться, если вы стареете естественно, чем молодитесь. Превращать себя в посмешище ради славы, по мне, не очень правильно.

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Бетельгейзе
21 минута назад

Подборка удачных, как по мне, примеров пластики. Все стали лучше выглядеть. На этих фото, по крайней мере. Метаморфозы с носами смешные. Они переместились в губы 🤔

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