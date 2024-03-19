20+ фото звезд, на которых разницу видно даже из далекого космоса
Работать в шоу-бизнесе — не самая легкая задача. Для того чтобы всегда быть на слуху, многие знаменитости стараются часто менять имидж. В этой статье мы собрали звездных див, которые не бояться экспериментировать со своей внешностью.
Ксения Бородина
Дана Борисова
Ирина Дубцова
Агата Муцениеце
Юлия Пересильд
Полина Гагарина
Дарья Мороз
Кети Топурия
Юлия Снигирь
Дарья Повереннова
Алсу
Юлия Савичева
Мария Горбань
Елена Подкаминская
А куда нос ушел? Как у Гоголя, да?
Вообще неожиданно)
Ляйсан Утяшева
Вспомнился старый анекдот про даму после пластики: "тут подтянула, там подрезала, еще и на сумочку осталось!"
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Комментарии
Все стареют. Но делать это надо всё-таки разумно. Гораздо умнее будет смотреться, если вы стареете естественно, чем молодитесь. Превращать себя в посмешище ради славы, по мне, не очень правильно.
Подборка удачных, как по мне, примеров пластики. Все стали лучше выглядеть. На этих фото, по крайней мере. Метаморфозы с носами смешные. Они переместились в губы 🤔
Гагарина омерзительная.