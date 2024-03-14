Посмотрите, как выглядят сегодня актеры из любимых фильмов 20-летней давности
Кино
5 часов назад
Многие киноманы считают, что раньше кино было лучше. Насчет «лучше» не уверены, но добротных фильмов 20 лет назад действительно хватало. Давайте освежим в памяти героев из любимого кино, вышедшего в 2004 году, и сравним их с тем, как выглядят сыгравшие их актеры в наше время.
Натали Портман — «Близость»
Ума Турман — «Убить Билла 2»
Николас Кейдж — «Сокровище нации»
Кейт Бекинсейл — «Ван Хельсинг»
© Van Helsing / Universal Pictures and co-producers, Billy Bennight/AdMedia/SIPA/Sipa Press/East News
Диана Крюгер — «Троя»
Венсан Кассель — «12 друзей Оушена»
Хилари Суэнк — «Малышка на миллион»
Николь Кидман — «Степфордские жены»
Гэри Олдман — «Гарри Поттер и узник Азкабана»
© Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. and co-producers, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Дженнифер Гарнер — «Из 13 в 30»
Кейт Бланшетт — «Авиатор»
Адам Сэндлер — «50 первых поцелуев»
К слову, сами звезды тоже очень любят ностальгировать и нередко выкладывают в сети свои фотки из юности. Вот, сами посмотрите.
Фото на превью The Stepford Wives / Paramount Pictures and co-producers, Evan Agostini/Invision/East News
Комментарии
Уведомления
У Николь что-то с формой лица, выглядит неестественно, напоминая фильм "маска". Я думаю ей стоит носить каре, возможно с чёлкой.
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