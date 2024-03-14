Посмотрите, как выглядят сегодня актеры из любимых фильмов 20-летней давности

Многие киноманы считают, что раньше кино было лучше. Насчет «лучше» не уверены, но добротных фильмов 20 лет назад действительно хватало. Давайте освежим в памяти героев из любимого кино, вышедшего в 2004 году, и сравним их с тем, как выглядят сыгравшие их актеры в наше время.