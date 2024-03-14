Посмотрите, как выглядят сегодня актеры из любимых фильмов 20-летней давности

Кино
5 часов назад

Многие киноманы считают, что раньше кино было лучше. Насчет «лучше» не уверены, но добротных фильмов 20 лет назад действительно хватало. Давайте освежим в памяти героев из любимого кино, вышедшего в 2004 году, и сравним их с тем, как выглядят сыгравшие их актеры в наше время.

Натали Портман — «Близость»

© Closer / Columbia Pictures and co-producers, Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News

Ума Турман — «Убить Билла 2»

© Kill Bill: Vol. 2 / Miramax and co-producers, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Николас Кейдж — «Сокровище нации»

Кейт Бекинсейл — «Ван Хельсинг»

© Van Helsing / Universal Pictures and co-producers, Billy Bennight/AdMedia/SIPA/Sipa Press/East News

Диана Крюгер — «Троя»

© Troy / Warner Bros. and co-producers, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Венсан Кассель — «12 друзей Оушена»

Хилари Суэнк — «Малышка на миллион»

Николь Кидман — «Степфордские жены»

Гэри Олдман — «Гарри Поттер и узник Азкабана»

© Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. and co-producers, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Дженнифер Гарнер — «Из 13 в 30»

Кейт Бланшетт — «Авиатор»

© The Aviator / Forward Pass and co-producers, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Адам Сэндлер — «50 первых поцелуев»

© 50 First Dates / Columbia Pictures and co-producers, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

К слову, сами звезды тоже очень любят ностальгировать и нередко выкладывают в сети свои фотки из юности. Вот, сами посмотрите.

Фото на превью The Stepford Wives / Paramount Pictures and co-producers, Evan Agostini/Invision/East News

Комментарии

Уведомления
Svetlana Svetlana
5 часов назад

Юлечка, все там будем. Хватит уже экстазировать над тем, что актёры за 30 лет постарели, а вы ещё кровь с молоком.

-
-
Ответить
Юлия Мельник
4 часа назад

У Николь что-то с формой лица, выглядит неестественно, напоминая фильм "маска". Я думаю ей стоит носить каре, возможно с чёлкой.

-
-
Ответить

Похожее