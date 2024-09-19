17 актеров и актрис, которых мы запомнили по популярным сериалам, а в других работах могли упустить
Как это здорово прийти после тяжелого рабочего дня домой и всей семьей расслабиться за просмотром сериала. Однако мы даже не задумываемся о том, что многие актеры из семейных многосериек когда-то представали в совсем неожиданных образах в других картинах.
Екатерина Темнова в сериале «Манюня» и в фильме «Детектор»
Александр Самойленко в сериале «Родители» и в ленте «Ночной дозор»
Елизавета Арзамасова в сериале «Папины дочки. Новые» и в сериале «Екатерина. Взлет»
Александра Флоринская в сериале «Ивановы-Ивановы» и в картине «Отчаянные дольщики»
Я ее первый раз в "Бригаде" увидела, она любовницу-разлучницу Белого играла. Ну такая штучка
Юрий Стоянов в сериале «Вампиры средней полосы» и в сериале «Марлен»
Наталья Бочкарева в ситкоме «Счастливы вместе» и в ленте «Мегаджунглис»
Валентина Рубцова в сериале «СашаТаня» и сериале «Аэропорт»
Филипп Бледный в сериале «Папины дочки» и в картине «Два холма. Фильм»
Андрей Носков в фильме «Кто вы доме хозяин?» и в сериале «Кураж»
Григорий Сиятвинда в сериале «Кухня» и в фильме «Жмурки»
Татьяна Догилева в сериале «Люба, дети и завод...» и в сериале «Отпуск»
Блондинка за углом или медсестра из мелодиии для, флейты, уж точно не эти сериалы.
Елена Валюшкина в сериале «Семья» и в ленте «Последний богатырь: Корень зла»
Екатерина Волкова в сериале «Воронины» и в сериале «Криминальное видео 2»
Нелли Уварова в сериале «Не родись красивой» и сериале «Развод по расчету»
Любовь Аксенова в сериале «Почка» и в картине «Майор Гром: Чумной Доктор»
Мария Порошина в сериале «Родители» и в сериале «Спасская 3»
Анна Ардова в сериале «Последний из Магикян» и в сериале «Ныряльщица за жемчугом»
Совсем недавно мы выпустили статью о том, как с возрастом менялись актеры и актрисы, которые когда-то мастерски сыграли злодеев в культовых фильмах. Вы только посмотрите на трансформацию во внешности у Владимира Толоконникова, Лидии Вертинской и Натальи Гундаревой.
Комментарии
Смех смехом, но во время просмотра "Чебурашки" ломала голову: кто же эта симпатичная шоколадница, откуда я еë знаю? Потом дошло, что это - Лëлька из "Деффчонок".