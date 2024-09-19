17 актеров и актрис, которых мы запомнили по популярным сериалам, а в других работах могли упустить

Как это здорово прийти после тяжелого рабочего дня домой и всей семьей расслабиться за просмотром сериала. Однако мы даже не задумываемся о том, что многие актеры из семейных многосериек когда-то представали в совсем неожиданных образах в других картинах.

Екатерина Темнова в сериале «Манюня» и в фильме «Детектор»

Александр Самойленко в сериале «Родители» и в ленте «Ночной дозор»

Елизавета Арзамасова в сериале «Папины дочки. Новые» и в сериале «Екатерина. Взлет»

Александра Флоринская в сериале «Ивановы-Ивановы» и в картине «Отчаянные дольщики»

Юрий Стоянов в сериале «Вампиры средней полосы» и в сериале «Марлен»

Наталья Бочкарева в ситкоме «Счастливы вместе» и в ленте «Мегаджунглис»

Валентина Рубцова в сериале «СашаТаня» и сериале «Аэропорт»

Филипп Бледный в сериале «Папины дочки» и в картине «Два холма. Фильм»

Андрей Носков в фильме «Кто вы доме хозяин?» и в сериале «Кураж»

Григорий Сиятвинда в сериале «Кухня» и в фильме «Жмурки»

Татьяна Догилева в сериале «Люба, дети и завод...» и в сериале «Отпуск»

Елена Валюшкина в сериале «Семья» и в ленте «Последний богатырь: Корень зла»

Екатерина Волкова в сериале «Воронины» и в сериале «Криминальное видео 2»

Нелли Уварова в сериале «Не родись красивой» и сериале «Развод по расчету»

Любовь Аксенова в сериале «Почка» и в картине «Майор Гром: Чумной Доктор»

Мария Порошина в сериале «Родители» и в сериале «Спасская 3»

Анна Ардова в сериале «Последний из Магикян» и в сериале «Ныряльщица за жемчугом»