17 пар звездных фото, которые наглядно показывают разницу между снимками в соцсетях и реальностью
Фотографируясь на красной дорожке, звезды стараются принять максимально выигрышную позу, чтобы снимки получились всем на зависть. Однако работа профессиональных фотографов не всегда удовлетворяет знаменитостей, поэтому известные женщины порой колдуют над фотографиями, прежде чем выкладывать их на своих страничках в соцсетях.
Валерия
Юлия Савичева
Она мне тут так напоминает Дакоту Джонсон из "50 оттенков серого". Очень похожа.
Олеся Судзиловская
Певица Нюша
Анна Пересильд
Настасья Самбурская
На втором фото неудачный свет, но в общем мне кажется, что на нем она лучше получилась, чем на первом.
Екатерина Гусева
Елена Летучая
Юлия Ковальчук
Мне так нравится, что она не трогает свой нос. Большинство других делают ринопластику когда надо и когда не надо, получаются эти одинаковые кукольные носы. А у нее прям мило и естественно.
Мари Краймбрери
Анна Седокова
Анна Легчилова
Люся Чеботина
Клава Кока
Анастасия Волочкова
Екатерина Вилкова
Юлия Снигирь
Кстати, многие звезды идут на различные хитрости, чтобы выглядеть на снимках как можно лучше.
Комментарии
И в чём отличие? Что в срцсетях, что в жизни- особой ращницы нет
Профессиональные фотки vs. съемка на китайский смартфон с грязным объективом?