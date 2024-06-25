17 пар звездных фото, которые наглядно показывают разницу между снимками в соцсетях и реальностью

Культура
1 день назад

Фотографируясь на красной дорожке, звезды стараются принять максимально выигрышную позу, чтобы снимки получились всем на зависть. Однако работа профессиональных фотографов не всегда удовлетворяет знаменитостей, поэтому известные женщины порой колдуют над фотографиями, прежде чем выкладывать их на своих страничках в соцсетях.

Валерия

Автор | Комсомольская правда | East News

Юлия Савичева

Автор | Комсомольская правда | East News
Ollissiya Makerpeace
21 час назад

Она мне тут так напоминает Дакоту Джонсон из "50 оттенков серого". Очень похожа.

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Олеся Судзиловская

AA/ABACA/Abaca/East News

Певица Нюша

Автор | Комсомольская правда | East News

Анна Пересильд

Alexander Zemlianichenko/Associated Press/East News
Bisquit
1 день назад

По мне, слишком взрослое и вычурное декольте для 15-летней девочки.

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Настасья Самбурская

Tarakanov Vadim/East News
Наталья Роу
18 часов назад

На втором фото неудачный свет, но в общем мне кажется, что на нем она лучше получилась, чем на первом.

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Екатерина Гусева

AA/ABACA/Abaca/East News

Елена Летучая

Автор | Комсомольская правда | East News

Юлия Ковальчук

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Наталья Роу
18 часов назад

Мне так нравится, что она не трогает свой нос. Большинство других делают ринопластику когда надо и когда не надо, получаются эти одинаковые кукольные носы. А у нее прям мило и естественно.

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Мари Краймбрери

Автор | Комсомольская правда | East News

Анна Седокова

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Анна Легчилова

Ivanov Sergey/East News

Люся Чеботина

Автор | Комсомольская правда | East News

Клава Кока

Автор | Комсомольская правда | East News

Анастасия Волочкова

Kashaev Pavel/East News

Екатерина Вилкова

Ivanov Sergey/East News

Юлия Снигирь

Ivanov Sergey/East News

Кстати, многие звезды идут на различные хитрости, чтобы выглядеть на снимках как можно лучше.

Фото на превью Kashaev Pavel/East News, Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

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