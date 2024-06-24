17 звезд, которые не стали надевать скучные лодочки да босоножки, а выбрали просто бомбическую обувь

Дизайн
3 минуты назад

Знаменитости не жалеют ни времени, ни сил для создания своих образов. Ведь каждый их выход обсуждают миллионы людей. Но чтобы привлечь внимание публики не обязательно наряжаться в пышные платья, а достаточно всего лишь выбрать яркие аксессуары, например, незаурядную обувь.

Кети Топурия

Tarakanov Vadim/East News
Катерина
4 дня назад

Как сбежавшая то ли из травматологии, то ли из психиатрии) Но в образе, да)

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Ляйсан Утяшева

Аглая Тарасова

Анна Асти

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Клава Кока

Tarakanov Vadim/East News

Екатерина Варнава

Ида Галич

Анна Чиповская

Ivanov Sergey/East News
Катерина
4 дня назад

А тут нравится) И гармонично всё в целом, и с изюминкой, и без перегруза

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Виктория Боня

Ксения Бородина

Люся Чеботина

Комсомольская правда | East News

Алсу

Tarakanov Vadim/East News
Катерина
4 дня назад

Два вопроса: не потеют ли ноги в такой обуви (мне даже смотреть липко и парко) и что у нее на голове? Это серьги вроде? Просто на фото сливается и кажется, что это на волосах прищепки какие-то. А вот цвет костюма понравился. Благородный такой, интеллигентный оттенок.

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Елена Летучая

Мария Миногарова

Светлана Бондарчук

Юлия Снигирь

Ольга Бузова

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Вот еще несколько подборок необычных образов знаменитостей:

Фото на превью Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

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