Как сбежавшая то ли из травматологии, то ли из психиатрии) Но в образе, да)
17 звезд, которые не стали надевать скучные лодочки да босоножки, а выбрали просто бомбическую обувь
Дизайн
3 минуты назад
Знаменитости не жалеют ни времени, ни сил для создания своих образов. Ведь каждый их выход обсуждают миллионы людей. Но чтобы привлечь внимание публики не обязательно наряжаться в пышные платья, а достаточно всего лишь выбрать яркие аксессуары, например, незаурядную обувь.
Кети Топурия
Tarakanov Vadim/East News
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Ляйсан Утяшева
Аглая Тарасова
Анна Асти
Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Клава Кока
Tarakanov Vadim/East News
Екатерина Варнава
Ида Галич
Анна Чиповская
Ivanov Sergey/East News
А тут нравится) И гармонично всё в целом, и с изюминкой, и без перегруза
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Виктория Боня
Ксения Бородина
Люся Чеботина
Комсомольская правда | East News
Алсу
Tarakanov Vadim/East News
Два вопроса: не потеют ли ноги в такой обуви (мне даже смотреть липко и парко) и что у нее на голове? Это серьги вроде? Просто на фото сливается и кажется, что это на волосах прищепки какие-то. А вот цвет костюма понравился. Благородный такой, интеллигентный оттенок.
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Елена Летучая
Мария Миногарова
Светлана Бондарчук
Юлия Снигирь
Ольга Бузова
Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Вот еще несколько подборок необычных образов знаменитостей:
Фото на превью Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
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