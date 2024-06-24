17 звезд, которые не стали надевать скучные лодочки да босоножки, а выбрали просто бомбическую обувь

Два вопроса: не потеют ли ноги в такой обуви (мне даже смотреть липко и парко) и что у нее на голове? Это серьги вроде? Просто на фото сливается и кажется, что это на волосах прищепки какие-то. А вот цвет костюма понравился. Благородный такой, интеллигентный оттенок.