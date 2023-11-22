18 девушек, которые хотели выглядеть как королевы красоты, но попали не в те руки
Решив сделать макияж, любая девушка рассчитывает, что с ним будет выглядеть еще привлекательнее и подчеркнет все свои достоинства. Однако, не всегда результат оказывается предсказуемым, а иногда может даже больше напоминать «Маски-шоу», чем, к примеру, нежный свадебный мейк.
«Вот такой свадебный макияж»
«Попросила визажиста сделать мне макияж на встречу выпускников. Выбилась из сил, пока его переделывала»
«Без комментариев»
«$ 1700 за „нежный и юный“ образ»
«За этот макияж на выпускной я заплатила $ 60»
«Просто смеюсь над собой. Посмотрите, как я раньше красила брови»
Девушка сходила на пробный свадебный макияж. Хотела максимально нейтральный макияж со светлыми губами. И вот что получилось
«Сегодня мне сделали макияж в одной известной сети магазинов косметики»
«Моя подруга — визажист-самоучка. Она решила показать, на что способна»
«Мой старый макияж. Посмотрите на эти брови, контур носа. Это что-то невероятное»
«Я сделала себе прическу и макияж бесплатно, будучи моделью в Бразилии. Прической я довольна, а вот макияжем не очень»
«Позвольте мне показать вам единственный раз, когда я обратилась к визажисту перед вечеринкой на работе. Кажется, мое лицо говорит само за себя»
«Брат сказал, что я выложила $ 50 за свадебный макияж, чтобы выглядеть как страшненькая сводная сестра Золушки. Кстати, я просила нюдовую помаду»
«Попросила сделать нежно-персиковый свадебный макияж»
«Визажист сделала мне макияж, и вот как она накрасила мои брови. Для сравнения: на правом фото то, как они выглядят в обычной жизни»
«Я никогда не красилась в старшей школе, но решила сделать макияж для выпускного вечера. Думаю, я должна этим поделиться»
«Моей сестре сделали макияж к моему 30-летию. Она хорошо красится сама, но тут захотела побаловать себя. Теперь, когда хочу поднять себе настроение, я смотрю на эту фотографию. И да, это стоило € 60»
Вот как отреагировала сама сестра: «Мне сделали макияж. Аж дыхание сперло, мне ведь еще за это платить».
«Я пыталась сделать макияж в стиле Дэдпула. Да, это ужасно. Думаю, в этом виноваты на 90% тени и на 10% я»
Настоящих профессионалов видно не по кричащей рекламе, а по результатам их работы. У некоторых их творческий процесс занимает всего пару часов, у других — долгие месяцы. Людям из этой подборки повезло встретить таких умелых мастеров, в руках которых создаются истинные шедевры. А вот 18 мужчин, которые сделали новую прическу и буквально на глазах создали себе новую личность. Кстати, чтобы прическа выглядела совсем иначе, иногда достаточно просто поменять пробор.