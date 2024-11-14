18 людей, которым генетика преподнесла исключительный подарок
Фотоподборки
2 часа назад
Каждому из нас природа преподносит свой уникальный набор генов, а вместе с ним и особенности, которые делают нас неповторимыми. Некоторым людям достаются настолько яркие «изюминки» внешности, что они просто завораживают.
«Люди часто смущаются, глядя в мои глаза, и говорят, что видят в них цветы»
«У моего ребенка с рождения такие волосы»
«Когда я сжимаю рот моего парня, создается впечатление будто у него 2 пары губ»
«Эти ресницы ей достались от папы. Я ей так завидую!»
- Боже мой, она выглядит как мультяшка! © BeccasBump / Reddit
«У меня и у моего сына на левой ладошке одинаковая прямая линия»
«Папа со мной (1988) и я с дочерью (2021)»
«У меня странный большой палец на руке»
- Именно так выглядят большие пальцы в мультфильмах, когда персонаж случайно бьет по ним молотком. © rlb408 / Reddit
«У меня синдром Арлекина*, и после бега краснеет только половина лица»
*Синдром Арлекина — это асимметричное покраснение тела. На одной половине (правой или левой) появляются все признаки эритемы (краснота, иногда капли пота), а вторая остается неизменной. (Прим. ADME)
«У моей племянницы по 6 пальцев на обеих руках»
«Мои глаза того же цвета, что и мои волосы»
«Мой папа и я. Ему на фото почти 28 лет, мне 25. Я точно его сын, тут и тест ДНК не нужен»
«У меня ненормальное количество клыков»
«Моя мама в 18 лет (1978) и я в том же возрасте (2015)»
«У нас с мужем карие глаза, а у детей они почему-то голубые и ореховые»
«Слева: моя будущая жена в возрасте 6 месяцев с мамой, справа: моя жена с нашей дочерью»
«У меня одна ресница в 2 раза длиннее остальных»
«1988 vs 2018. Хотелось бы, чтобы и у моего сына были волосы, как у нас с папой»
Меня часто озадаченно спрашивают, какого цвета у меня глаза? Ребят, так я тоже не знаю!
Разглядывать особенности внешности людей и сравнивать похожих родственников всегда увлекательно. Поэтому вот еще несколько статей по теме:
Фото на превью DotsNnot / Reddit
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