18 фотосравнений, которые показывают грандиозную пропасть между «было» и «стало»
Народное творчество
35 минут назад
Многие вещи познаются в сравнении, и фотография как ничто лучше показывает нам эту разницу. Иногда достаточно одного мгновенья, чтобы все изменилось до неузнаваемости, а порой на это уходят годы.
«Я стала правильно питаться и занялась танцами на пилоне. Фото год спустя»
«Над моей лысиной постоянно кто-то смеялся. Я решился на пересадку волос. Это стоило мне 200 штук, и я очень пожалел о том, что не сделал этого раньше»
«Вот как изменился мой кот Арло»
«Маме надоели боли в коленях и вечное недовольство собой. И она наконец-то начала жить для себя. Сначала спорт, потом добавила здоровое питание»
«Смотрите, какой красавицей она стала!»
«До и после шторма в Дубае. Теперь у меня квартира с видом на озеро»
«Вот как я выглядела в день, когда нашла свое свадебное платье, и в день самой свадьбы»
«Нашла фотографию одной из своих первых работ и хочу показать вам разницу ней и тем, что я делаю сейчас»
Мне очень нравится первая работа. Такая милая и забавная ёлочная игрушка, гораздо привлекательнее, чем суперреалистичная.
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- Вау, на втором фото сова как будто настоящая! Потрясающая работа. © royal_rose_ / Reddit
«Сбросил почти 80 кг»
«Между этими фотографиями всего час разницы»
«Лучшее решение в моей жизни. Никогда не поздно заняться зубами»
«Моя девочка залезла в мусорное ведро и от нее стало неприятно пахнуть. Пришлось ее помыть. Вот она до и после процедуры»
«Сбросила 85 кг за полтора года. Сколько же энергии у меня появилось!»
- Какой же счастливой ты теперь выглядишь! © jaiByrdddie / Reddit
Магическая сила уборки
«Мне понадобилось 2,5 года, чтобы сбросить 185 кг»
«Брелок, которому уже 13 лет, и такой же новый»
«Вот как выглядит год борьбы с анорексией»
- Только не сдавайся! © panicked_goose / Reddit
«Новый ключ для машины по сравнению со старым»
- Она с такой любовью смотрит на тебя на обеих фотографиях! © amiryana / Reddit
Домашние питомцы обожают своих хозяев, особенно те, которые до встречи с хорошим человеком помыкались по свету. Из уличных котиков вырастают самые преданные мурлыки, у каждого из которых своя история.
Фото на превью lawyerzpp / Pikabu
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