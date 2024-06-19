18 фотосравнений, которые показывают грандиозную пропасть между «было» и «стало»

Многие вещи познаются в сравнении, и фотография как ничто лучше показывает нам эту разницу. Иногда достаточно одного мгновенья, чтобы все изменилось до неузнаваемости, а порой на это уходят годы.

«Я стала правильно питаться и занялась танцами на пилоне. Фото год спустя»

«Над моей лысиной постоянно кто-то смеялся. Я решился на пересадку волос. Это стоило мне 200 штук, и я очень пожалел о том, что не сделал этого раньше»

«Вот как изменился мой кот Арло»

«Маме надоели боли в коленях и вечное недовольство собой. И она наконец-то начала жить для себя. Сначала спорт, потом добавила здоровое питание»

«Смотрите, какой красавицей она стала!»

«До и после шторма в Дубае. Теперь у меня квартира с видом на озеро»

«Вот как я выглядела в день, когда нашла свое свадебное платье, и в день самой свадьбы»

«Нашла фотографию одной из своих первых работ и хочу показать вам разницу ней и тем, что я делаю сейчас»

Вау, на втором фото сова как будто настоящая! Потрясающая работа. © royal_rose_ / Reddit

«Сбросил почти 80 кг»

«Между этими фотографиями всего час разницы»

«Лучшее решение в моей жизни. Никогда не поздно заняться зубами»

«Моя девочка залезла в мусорное ведро и от нее стало неприятно пахнуть. Пришлось ее помыть. Вот она до и после процедуры»

«Сбросила 85 кг за полтора года. Сколько же энергии у меня появилось!»

Какой же счастливой ты теперь выглядишь! © jaiByrdddie / Reddit

Магическая сила уборки

«Мне понадобилось 2,5 года, чтобы сбросить 185 кг»

«Брелок, которому уже 13 лет, и такой же новый»

«Вот как выглядит год борьбы с анорексией»

«Новый ключ для машины по сравнению со старым»

«Я со своей собакой Дейзи в 10 и в 20 лет»

Она с такой любовью смотрит на тебя на обеих фотографиях! © amiryana / Reddit