20 человек, которые решились на смену прически и теперь немного в шоке от результата
28 минут назад
Иногда модная стрижка кардинально меняет весь образ. Порой даже не нужно убирать длину волос: достаточно сделать новую укладку или необычное окрашивание, и вуаля — перед нами будто совсем другой человек. Герои нашей статьи поколдовали над своими прическами, и теперь их просто не узнать.
«Я влюблена в свою новую стрижку!»
- Ого, ты помолодела лет на 20! © Repulsive-Bee7729 / Reddit
«Меня так обкорнали, что я почти час рыдала в машине! Это выглядит так плохо, как я думаю, или у меня просто шок после стрижки?»
- Вытри слезы, ты выглядишь фантастически! © calissa2225 / Reddit
«У меня были волосы до колена, а теперь я кучеряшка! Косу продала за 15 тысяч»
«Отдал свои кудри на благотворительность»
«Раньше всегда красилась в салоне. Впервые решила сделать это дома и не пожалела»
«Родные и друзья окончательно убедили меня в том, что короткие волосы мне идут больше»
«Я стиснула зубы и наконец постриглась»
«Решился постричься — и вот долгожданный результат»
И подстричься, и бороду покрасить, и глаза поменять? Просто два разных человека!
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«Пару недель назад я спросила, подойдет ли мне стрижка пикси. И вот я решилась»
«Я лечила волосы 4 года»
«Подстриглась и изменила цвет волос»
«Съездил в Австралию, подстригся как местные»
«Возвращаюсь к своему родному цвету»
«Подстригла свои кудряшки. Я не думала, что мои волосы могут выглядеть так круто»
«Начал отращивать волосы в 2016 году»
«От природы у меня „грязный блонд“. В 21 год мои волосы стали темнее. Сейчас мне 27, каждые 8 недель я подкрашиваюсь»
Впервые вижу, как светлые волосы добавляют лет. Хотя девушка милашка в любом случае.
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«Из натуральной блондинки в розовый»
«2 года откладывал стрижку»
«Парикмахер сделал именно то, что я просила. Очень довольна результатом»
«Подстриглась. Первое, что сказали родители: „А что так коротко?“ Хотя у мамы волосы еще короче»
Не все родители готовы принимать своих детей такими, какие они есть. Из-за этого между мамами, папами и их чадами нередко возникают разногласия. А ведь всего-то нужно любить своих близких, не обращая внимания на мелочи, которые на самом деле не имеют никакого значения.
Фото на превью Abject_Duty_2278 / Reddit
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