20 человек, которые решились на смену прически и теперь немного в шоке от результата

Иногда модная стрижка кардинально меняет весь образ. Порой даже не нужно убирать длину волос: достаточно сделать новую укладку или необычное окрашивание, и вуаля — перед нами будто совсем другой человек. Герои нашей статьи поколдовали над своими прическами, и теперь их просто не узнать.

«Я влюблена в свою новую стрижку!»

Ого, ты помолодела лет на 20! © Repulsive-Bee7729 / Reddit

«Меня так обкорнали, что я почти час рыдала в машине! Это выглядит так плохо, как я думаю, или у меня просто шок после стрижки?»

Вытри слезы, ты выглядишь фантастически! © calissa2225 / Reddit

«У меня были волосы до колена, а теперь я кучеряшка! Косу продала за 15 тысяч»

«Отдал свои кудри на благотворительность»

«Раньше всегда красилась в салоне. Впервые решила сделать это дома и не пожалела»

«Родные и друзья окончательно убедили меня в том, что короткие волосы мне идут больше»

«Я стиснула зубы и наконец постриглась»

«Решился постричься — и вот долгожданный результат»

«Пару недель назад я спросила, подойдет ли мне стрижка пикси. И вот я решилась»

«Я лечила волосы 4 года»

«Подстриглась и изменила цвет волос»

«Съездил в Австралию, подстригся как местные»

«Возвращаюсь к своему родному цвету»

«Подстригла свои кудряшки. Я не думала, что мои волосы могут выглядеть так круто»

«Начал отращивать волосы в 2016 году»

«От природы у меня „грязный блонд“. В 21 год мои волосы стали темнее. Сейчас мне 27, каждые 8 недель я подкрашиваюсь»

«Из натуральной блондинки в розовый»

«2 года откладывал стрижку»

«Парикмахер сделал именно то, что я просила. Очень довольна результатом»

«Подстриглась. Первое, что сказали родители: „А что так коротко?“ Хотя у мамы волосы еще короче»