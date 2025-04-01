20+ человек показали крутейшие вещи, которые достались им по наследству

Конечно, здорово было бы получить в наследство замок или фамильные драгоценности, но некоторые пользователи довольны и тем, что досталось им. Неубиваемую бытовую технику или раритетные вещицы, подобные которым вряд ли делают в наши дни, получить тоже очень приятно. Потому что эмоции, которые вызывает такая семейная реликвия, важнее, чем ее стоимость. Взгляните на фото вещей, которыми поделились пользователи. А в конце статьи вас ждет бонус - фото "подарка арабского шейха".

"Мой тесть унаследовал 110-летний фамильный пресс для мыла. С 6-й попытки сделала в нем мыло"

А можете и мне такое сделать? © Sidaeus / Reddit

"Вафельница моего дедушки. К сожалению, не могу ей воспользоваться, так как шнур потерян"

"Лет 30 назад мы унаследовали от прабабушки серебряные мельницы для специй. Я вернул блеск одной из них"

"От бабушки мне достался лунный глобус. На нем есть пустое место, так как в те времена было неизвестно, что там находится"

"Шахматный столик, который я унаследовал от деда"

"Работаю в школе. 5 лет назад унаследовала точилку, и она неустанно трудится в моем классе уже 3 года. Думаю, она старше всех учеников и некоторых учителей"

"Мое наследство - рояль в стиле рококо 1864 года"

"Малышке с первой фотки уже исполнился 21 год, а я ношу все тот же свитер. Он, похоже, вообще не стареет, в отличие от меня"

«Микроволновке моих родителей 34 года. Она пережила 3 холодильника, плиту, посудомоечную машину, около десятка тостеров и до сих пор хорошо работает»

«Бабушка купила это кресло в антикварном магазине еще когда мой папа был ребенком. В нем все, кроме обивки, оригинальное, даже наполнение из конского волоса»

«Три поколения женщин нашей семьи в одном платье: бабушка в 1964 году, мама в 1991 и я в 2017»

«Этот дуршлаг у меня уже 26 лет — больше половины моей жизни»

«Я делал сок для родителей с помощью этой соковыжималки еще когда был ребенком. Мне уже 51 год, и прибор все еще отлично работает»

«Я поражена, что моя тетя, а потом и ее сестры смогли сохранить это платье в идеальном состоянии. Ему уже больше 50 лет, а оно все как новое»

«Дедушка предложил мне взять что-то на память о бабушке. Я мигом схватила эти винтажные очки!»

«Мне в наследство от тети досталось простое, но элегантное кольцо»

«Я хотела его уменьшить. Мастер выпучил глаза, посоветовав спрятать и никому это кольцо не показывать, потому что оно антикварное, сделанное в 1850-1860 годах. Реальную стоимость не знаю, лежит дома антикварным активом».

"Мама отдала мне свое платье, чтобы я надела его на выпускной в вузе. Я уже 10 лет ношу его каждое лето в надежде, что оно развалится. Но нет"

«Этим мискам Pyrex уже 50 лет, но это единственное, что моя жена хотела получить в подарок от родителей. Мы пользуемся ими ежедневно»

«Ремень моего отца старше меня. Мне 30»

«Бабуля вручила мне это свадебное платье с наставлением надеть, например, на выпускной. Мне сказали, что я в нем выгляжу как типичное привидение из глубинки»

«Часы моего прадедушки. Они все еще тикают»

«Миксеру больше 40 лет, раньше он принадлежал моей маме. Муж сказал, что не купит новый, пока этот не сломается. Кажется, этот зверь достанется еще и внукам»

Этой швейной машинке почти 100 лет, и она все еще работает

«Ботинки Red Wing мой отец купил еще в 1975 году. Я только заменил подошвы и немного почистил»

«Я очень много готовлю, и это моя любимая коллекция сковородок. Самая старая из них досталась мне от бабушки»

«Этот клатч мне достался от бабушки»