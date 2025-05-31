5 фактов о культуре и обычаях загадочных мавров

Культура
1 час назад

Загадочные мавры не считаются историками отдельным народом. «Маврами» называли арабов и берберов, которые заняли Иберийский полуостров в VIII веке и остались там жить. Сегодня на северо-западе Африки находится государство Мавритания — между Сенегалом, Мали, Алжиром и Западной Сахарой.
Мы постарались собрать самые интересные факты из жизни современных жителей Мавритании, которые помогут проникнуться их уникальной культурой.

В статье присутствуют фотографии, созданные при помощи искусственного интеллекта.

Культура еды

Лариса Я
23 часа назад

У многих народов левая рука считается "грязной", потому что они ею пользуются после посещения уборной для омовения.

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Мавританцы едят вместе, группами, из большой миски, используя правую руку. Если ребенок начинает есть левой рукой, его будут переучивать. Сначала принимают пищу, затем пьют холодную воду, кислое молоко, смешанное с холодной водой, соки. После обеда и ужина принято пить зеленый чай с сахаром и мятой из маленьких стаканов. Рацион в основном состоит из мяса, проса, риса, рыбы, а также батата и картофеля.

Основной прием пищи приходится на вторую половину дня. Завтрак состоит из молока и хлопьев с французским хлебом и маслом. Люди используют много масла при приготовлении пищи и сахара в напитках. Прием пищи почти всегда происходит дома. Неприемлемо есть в присутствии родственников мужа или жены.

Мавританские дома

В столице Мавритании — Нуакшоте — здания построены в стиле французского бетонного строительства с элементами испанской и азиатской архитектуры. В домах практически нет мебели, настенных украшений и комнатных растений, зато много красочных традиционных подушек, циновок, чайников, подносов и ковров.
Дома у мавританца всегда полно народу, поскольку родственные связи здесь очень крепки. Некоторые даже ставят палатки во дворах своих вилл для тех, кто не поместился в доме.

Брак по-мавритански

Браки в Мавритании часто заключаются по договоренности между семьями, особенно первый брак. Однако среди городской молодежи все большую популярность приобретает союз по любви. Распространены услуги свах: они помогают найти подходящего жениха или невесту с учетом социального статуса, происхождения и совместимости.
Традиционно, когда пара найдена, семьи будущих супругов заключают договор — «нудхум». Он обязывает молодых вступить в брак.

Свадьбы в Мавритании обычно празднуются широко и могут длиться несколько дней. Главный ритуал — заключение брачного контракта, которое проводится в мечети или дома.

Обеспечение семьи ложится на мужчину. Он отвечает за содержание жены и детей, а также должен делать щедрые подарки родителям, родственникам, друзьям и даже коллегам своих жен.

Развод в Мавритании случается редко, но не запрещен. Закон допускает не более трех разводов. Если инициатором расторжения брака выступает муж, женщина имеет право оставить себе свадебный выкуп. Маленькие дети после развода остаются с матерью, а более взрослые — переходят к отцу. До тех пор, пока малыши не подрастут, отец обязан содержать их и бывшую супругу.

Социализация

Детьми в мавританских семьях занимаются старшие члены многочисленной семьи, а первенцев отдают бабушке или тете на воспитание. Мужчины при этом начинают участвовать в жизни ребенка лишь по мере его взросления.
Детей воспитывают в национальных традициях. Самые важные качества в хорошем ребенке — это уважение и служение родителям и сообществу, правдивость, обучение, вежливость. Родители верят, что дети — это то, что они наследуют и чему учатся у своих родителей. Считается, что если у матери хороший характер, ее дети тоже будут такими.

Одежда

К одежде мавританцы относятся очень внимательно. Традиционные бубу на мужчинах и мелхфа на женщинах считаются символами мавританской идентичности, и носят их с гордостью многие люди в стране. Эти предметы одежды представляют собой просторные халаты из лёгкой ткани, которые скрывают пропорции тела и большую часть кожи. Их украшают вышивкой, выбирают ткань с красивыми узорами — это позволяет продемонстрировать статус и личный стиль в одежде.
На севере, где климат более прохладный, носят халаты из плотной ткани и предпочитают многослойность. Одежда подчёркивает скромность человека и его принадлежность к мавританской культуре. Многие мавританцы в городах носят сочетание традиционной и современной одежды, поддерживая меняющийся образ жизни и мировые тенденции моды.

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