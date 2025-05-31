У многих народов левая рука считается "грязной", потому что они ею пользуются после посещения уборной для омовения.
5 фактов о культуре и обычаях загадочных мавров
Загадочные мавры не считаются историками отдельным народом. «Маврами» называли арабов и берберов, которые заняли Иберийский полуостров в VIII веке и остались там жить. Сегодня на северо-западе Африки находится государство Мавритания — между Сенегалом, Мали, Алжиром и Западной Сахарой.
Мы постарались собрать самые интересные факты из жизни современных жителей Мавритании, которые помогут проникнуться их уникальной культурой.
В статье присутствуют фотографии, созданные при помощи искусственного интеллекта.
Культура еды
Мавританцы едят вместе, группами, из большой миски, используя правую руку. Если ребенок начинает есть левой рукой, его будут переучивать. Сначала принимают пищу, затем пьют холодную воду, кислое молоко, смешанное с холодной водой, соки. После обеда и ужина принято пить зеленый чай с сахаром и мятой из маленьких стаканов. Рацион в основном состоит из мяса, проса, риса, рыбы, а также батата и картофеля.
Основной прием пищи приходится на вторую половину дня. Завтрак состоит из молока и хлопьев с французским хлебом и маслом. Люди используют много масла при приготовлении пищи и сахара в напитках. Прием пищи почти всегда происходит дома. Неприемлемо есть в присутствии родственников мужа или жены.
Мавританские дома
В столице Мавритании — Нуакшоте — здания построены в стиле французского бетонного строительства с элементами испанской и азиатской архитектуры. В домах практически нет мебели, настенных украшений и комнатных растений, зато много красочных традиционных подушек, циновок, чайников, подносов и ковров.
Дома у мавританца всегда полно народу, поскольку родственные связи здесь очень крепки. Некоторые даже ставят палатки во дворах своих вилл для тех, кто не поместился в доме.
Брак по-мавритански
Браки в Мавритании часто заключаются по договоренности между семьями, особенно первый брак. Однако среди городской молодежи все большую популярность приобретает союз по любви. Распространены услуги свах: они помогают найти подходящего жениха или невесту с учетом социального статуса, происхождения и совместимости.
Традиционно, когда пара найдена, семьи будущих супругов заключают договор — «нудхум». Он обязывает молодых вступить в брак.
Свадьбы в Мавритании обычно празднуются широко и могут длиться несколько дней. Главный ритуал — заключение брачного контракта, которое проводится в мечети или дома.
Обеспечение семьи ложится на мужчину. Он отвечает за содержание жены и детей, а также должен делать щедрые подарки родителям, родственникам, друзьям и даже коллегам своих жен.
Развод в Мавритании случается редко, но не запрещен. Закон допускает не более трех разводов. Если инициатором расторжения брака выступает муж, женщина имеет право оставить себе свадебный выкуп. Маленькие дети после развода остаются с матерью, а более взрослые — переходят к отцу. До тех пор, пока малыши не подрастут, отец обязан содержать их и бывшую супругу.
Социализация
Детьми в мавританских семьях занимаются старшие члены многочисленной семьи, а первенцев отдают бабушке или тете на воспитание. Мужчины при этом начинают участвовать в жизни ребенка лишь по мере его взросления.
Детей воспитывают в национальных традициях. Самые важные качества в хорошем ребенке — это уважение и служение родителям и сообществу, правдивость, обучение, вежливость. Родители верят, что дети — это то, что они наследуют и чему учатся у своих родителей. Считается, что если у матери хороший характер, ее дети тоже будут такими.
Одежда
К одежде мавританцы относятся очень внимательно. Традиционные бубу на мужчинах и мелхфа на женщинах считаются символами мавританской идентичности, и носят их с гордостью многие люди в стране. Эти предметы одежды представляют собой просторные халаты из лёгкой ткани, которые скрывают пропорции тела и большую часть кожи. Их украшают вышивкой, выбирают ткань с красивыми узорами — это позволяет продемонстрировать статус и личный стиль в одежде.
На севере, где климат более прохладный, носят халаты из плотной ткани и предпочитают многослойность. Одежда подчёркивает скромность человека и его принадлежность к мавританской культуре. Многие мавританцы в городах носят сочетание традиционной и современной одежды, поддерживая меняющийся образ жизни и мировые тенденции моды.
Комментарии
Не очень понятно, что в маврах загадочного. Обычные.. ээ.. африканцы.