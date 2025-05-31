5 фактов о культуре и обычаях загадочных мавров

Браки в Мавритании часто заключаются по договоренности между семьями, особенно первый брак. Однако среди городской молодежи все большую популярность приобретает союз по любви. Распространены услуги свах: они помогают найти подходящего жениха или невесту с учетом социального статуса, происхождения и совместимости.

Традиционно, когда пара найдена, семьи будущих супругов заключают договор — «нудхум». Он обязывает молодых вступить в брак.

Свадьбы в Мавритании обычно празднуются широко и могут длиться несколько дней. Главный ритуал — заключение брачного контракта, которое проводится в мечети или дома.

Обеспечение семьи ложится на мужчину. Он отвечает за содержание жены и детей, а также должен делать щедрые подарки родителям, родственникам, друзьям и даже коллегам своих жен.

Развод в Мавритании случается редко, но не запрещен. Закон допускает не более трех разводов. Если инициатором расторжения брака выступает муж, женщина имеет право оставить себе свадебный выкуп. Маленькие дети после развода остаются с матерью, а более взрослые — переходят к отцу. До тех пор, пока малыши не подрастут, отец обязан содержать их и бывшую супругу.