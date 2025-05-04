9 фото, которые подредактировали так, что живот надорвать можно

Иногда кажется, что в интернете уже ничто не может по-настоящему зацепить. Но жанр фотошоп‑юмора живет своей жизнью: пользователи доводят изображения до абсурда с помощью фантазии и инструментов редактирования. В этой подборке представлены именно такие случаи.