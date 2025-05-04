9 фото, которые подредактировали так, что живот надорвать можно

Фотоподборки
1 час назад

Иногда кажется, что в интернете уже ничто не может по-настоящему зацепить. Но жанр фотошоп‑юмора живет своей жизнью: пользователи доводят изображения до абсурда с помощью фантазии и инструментов редактирования. В этой подборке представлены именно такие случаи.

«Пожалуйста, заставьте мою семью понервничать, глядя на это фото»

Hangover Unicorn
16 часов назад

Эта фотка и так заставляет понервничать. Сползли у мужика в итоге труселя или удержались?

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«Может ли кто-нибудь сделать так, чтобы казалось, что я подбросил его повыше?»

«Муж считает, что это очень смешная фотография. Помогите мне понять, почему»

«Ее первая поездка на скутере. Можно сделать фон более „приключенческим“?»

«А сделайте так, будто я сижу на диване рядом с черным медведем»

«Может ли кто-нибудь удалить моего бывшего с этой фотографии?»

«Сделайте из этой фотки что-нибудь угарное»

«Можете подфотошопить так, чтобы моя сестра держала что-то безумное?»

«Можете добавить опасности?»

Фото на превью Thorincool / Reddit, PrincessPalette / Reddit

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